«Зенит» в ближайшее время приобретет у «Порту» центрального защитника Йордана Осорио, передает португальское издание O Jogо. По его информации, 25-летний венесуэльский футболист будет выступать за петербургский клуб на правах аренды.

СМИ узнали о переходе футболиста «Порту» в «Зенит»

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