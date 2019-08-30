Футбол
РБКСМИ узнали о переходе футболиста «Порту» в «Зенит»
«Зенит» в ближайшее время приобретет у «Порту» центрального защитника Йордана Осорио, передает португальское издание O Jogо. По его информации, 25-летний венесуэльский футболист будет выступать за петербургский клуб на правах аренды.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7257 источников, обновлено в 14:18, Вашингтон
Политика
В Кремле сообщили о прогрессе по обмену заключенными с Украиной
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил о прогрессе в процессе подготовки обмена с Украиной удерживаемыми лицами.
Rambler News Service 09:52
Футбол
Эвра уверен, что Погба не покинет «МЮ»
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра выразил уверенность в том, что хавбек Поль Погба не покинет «красных дьяволов» в оставшиеся дни трансферного окна.
Матч ТВ 02:54
Политика
Режиссер Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга
Кандидат от КПРФ – режиссер Владимир Бортко отказался участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга.
Ведомости 12:03
Шоу-бизнес
Наргиз винит Серябкину в разрыве партнерских отношений с Фадеевым
Певица Наргиз Закирова дала сенсационное интервью Ирине Шихман, где рассказала о причинах конфликта с продюсером Максимом Фадеевым.
Народные новости вчера в 08:35
Политика
«К ноге»: Сеть возмутило «собачье» обращение Трампа с женой
В твиттере набрало популярность видео, на котором президент США Дональд Трамп подзывает свою жену Меланью жестом, напоминающим команду «к ноге».
Рамблер 08:08
Авто
Счётная палата предложила пересмотреть начисление транспортного налога
Счетная палата предложила пересмотреть нынешний механизм начисления транспортного налога.
Тарантас Ньюс 05:09
Политика
Болтон рассказал об итогах встречи с Лукашенко
Советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джон Болтон рассказал о результатах встречи с лидером Белоруссии Александром Лукашенко.
ФАН вчера в 12:49
Музыка
Филипп Киркоров обматерил организаторов «Новой волны»
Во время выступления Филиппа Киркорова на фестивале «Новая волна — 2019» в Сочи от популярного певца изрядно досталось организаторам шоу.
Kazanfirst.ru вчера в 04:08
Политика
Зеленский предложил Раде внести изменения в конституцию
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде внести изменения в Конституцию, в том числе сократить число депутатов и закрепить пропорциональную систему выборов, соответствующий законопроект зарегистрирован на сайте украинского парламента.
РИА Новости вчера в 08:40
Кино
Netflix показал трейлер документального фильма о Билле Гейтсе
Стриминговый сервис Netflix выпустил трейлер своего документального фильма об основателе технологической компании Microsoft Билле Гейтсе «В голове Билла: Разбираем Билла Гейтса» («Inside Bill's Brain: Decoding Bill Gates»).
Афиша Daily 02:41
Политика
Владимир Путин встретился с Андреем Чибисом
Президент России Владимир Путин встретился с временно исполняющим обязанности губернатора Мурманской области Андреем Чибисом.
Би-порт 06:26
Энергетика
Польша ждет независимости от российского газа через 5 лет
Польша станет независимой от российского газа через 5 лет, заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский в эфире Польского радио.
ПРАЙМ 11:55
Гаджеты
Xiaomi представила пауэрбанк в стиле Black Shark на 10000 мАч
MobiDevices 08:59
Кино
Появился новый трейлер фильма «Терминатор: Тёмные судьбы»
Студия Paramount выпустила новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы».
Профиль 11:35
Космос
В иранском космическом центре взорвалась ракета
Дождь вчера в 15:55
Музыка
Роттердам примет «Евровидение-2020»
«Роттердам был выбран принимающим городом 65-го песенного конкурса «Евровидение» после напряженной борьбы с южным нидерландским городом Маастрихтом», - говорится в сообщении.
RuNews24.ru 07:30
Киберспорт
CD Projekt RED показывает геймплей Cyberpunk 2077
CD Projekt RED анонсировала дату стрима Cyberpunk 2077.
Cyber.sports.ru 09:20
Игры
В Humble Bundle можно бесплатно забрать DiRT Rally для Steam
Магазин Humble Bundle на регулярной основе устраивает раздачи игр для посетителей.
3DNews 07:14
Футбол
«Славия» отказалась продавать Соучека в «Динамо» за 20 миллионов евро
Спорт-Экспресс 08:14
Армия и оружие
Полтора десятка погибших под Иловайском остаются неопознанными
Тела 16 человек, которые погибли во время боев за Иловайск в августе 2014 года, остаются неопознанными даже после проведения ДНК-тестов.
Взгляд.ру 13:44
Политика
Британия выделит 3 млн фунтов для помощи британцам в ЕС после Brexit
Правительство Великобритании выделит 3 миллиона фунтов стерлингов с целью оказания помощи в оформлении документов тем, кто проживает в Евросоюзе подданным Соединенного Королевства.
iReactor 04:28
Экономика
В правительстве и Думе не поддержали продление ЕНВД
В правительстве не планируют продлевать действие режима "единого налога на вмененный доход" (ЕНВД), как то предлагал бизнес-омбудсмен Борис Титов, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 04:26
Политика
Южная Осетия заявила о вооруженном вторжении Грузии
Южная Осетия решительно требует незамедлительного вывода всех вооруженных формирований Грузии и прекращения незаконных строительных работ, продолжил глава внешнеполитического ведомства республики.
Взгляд.ру 08:05
Происшествия
Гражданка Латвии умерла на Кипре после «церемонии очищения»
34-летняя гражданка Латвии умерла на Кипре после употребления галлюциногенного отвара во время так называемой церемонии духовного очищения.
Известия 12:36
Кино
Прощание с Александром Числовым пройдет 2 сентября в Москве
Комсомольская правда 08:06
Космос
Космонавтам на МКС с трудом удалось включить робота «Федора»
РИА Новости 13:04
Общество
Максаковой пригрозили лишением квартиры за 100 миллионов рублей
Юрист, опрошенный изданием, утверждает, что Максакова может лишиться своей недвижимости, если сумма исковых требований будет равна стоимости квартиры.
Lenta.ru 13:34
Гаджеты
Прокуратура США заподозрила Huawei в краже технологий
Прокуратура США расследует дополнительные случаи предполагаемой кражи технологий со стороны Huawei.
News.ru 09:47
Происшествия
В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты 140 млн рублей
В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты сумку с крупной суммой денег.
Известия 12:17
Происшествия
В Башкирии к поискам пропавшего из комнаты ребенка привлекли водолазов
Второй день продолжаются поиски годовалого ребенка, пропавшего из своей комнаты частного дома в селе Исмаилово Дюртюлинского района.
Российская газета 05:00