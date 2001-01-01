СМИ узнали о переговорах по трансферу футболиста «Урала» в «Спартак»РБК 05:48

«Спартак» ведет переговоры о переходе защитника «Урала» Михаила Меркулова, сообщает «Чемпионат». По информации издания, екатеринбургский клуб просит за 25-летнего футболиста €2,5 млн. Меркулов начал профессиональную карьеру в волгоградском «Роторе».

СМИ узнали о переговорах по трансферу футболиста «Урала» в «Спартак»

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