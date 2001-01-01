Футбол
СМИ узнали о переговорах по трансферу футболиста «Урала» в «Спартак»РБК 05:48
«Спартак» ведет переговоры о переходе защитника «Урала» Михаила Меркулова, сообщает «Чемпионат». По информации издания, екатеринбургский клуб просит за 25-летнего футболиста €2,5 млн. Меркулов начал профессиональную карьеру в волгоградском «Роторе».
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 06:21, Вашингтон
Политика
Жители Тбилиси разочарованы приостановкой турпотока из России
Жители грузинской столицы Тбилиси, занятые в сфере туристических услуг, разочарованы решением Москвы приостановить пассажирское авиасообщение с Грузией.
Обновлено в 00:53
Политика
Антироссийские протесты вслед за Тбилиси охватили Батуми
Антироссийские протесты в Грузии вслед за столицей Тбилиси охватили также город Батуми, сообщает "Грузия.online".
Обновлено в 03:10
Гаджеты
AMD удалось потеснить NVIDIA на рынке видеокарт в первом квартале
В конце 2018 года AMD контролировала не более 18,8 % рынка дискретных видеокарт, в первом квартале этого года её удалось увеличить долю до 22,7 %. Надо сказать, что первый квартал традиционно не является сезоном высокого спроса на игровые видеокарты, а из новинок у AMD в этот период появился только не самый дешёвый Radeon VII.
Обновлено в 04:20
Спорт
Валуев заявил о смертельной опухоли мозга
Обновлено в 03:16
Авто
Новый кроссовер Hyundai Venue пользуется ажиотажным спросом
Новый кроссовер Hyundai Venue, выйдя в продажу 21 мая этого года, меньше чем за месяц собрал в Индии более 33 тысяч предоплаченных заказов.
Обновлено в 03:37
Шоу-бизнес
Представитель Алибасова сообщил о состоянии Федосеевой-Шукшиной
PR-директор Бари Алибасова и группы «На-на» Вадим Горжанкин рассказал РБК о причинах госпитализации супруги продюсера Лидии Федосеевой-Шукшиной.
Обновлено в 06:08
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об обороне Брестской крепости
Минобороны России создало на своем сайте раздел c рассекреченными документами об обороне Брестской крепости.
Обновлено вчера в 23:05
Политика
Россияне начали массово сдавать билеты в Грузию
Как рассказал по итогам совещания фициальный представитель вице-премьера Максима Акимова, российские авиакомпании готовы вывозить граждан РФ из Грузии и после 8 июля, но уже через аэропорты Армении и Северной Осетии.
Обновлено в 06:06
Общество
Роскомнадзор дал инструкции по использованию нецензурной брани
Позднее пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский заявил, что ведомство действительно решило присоединиться к данному флэшмобу, и ответить в нецензурной манере на сообщение Колезева.
Обновлено вчера в 15:01
Авто
На АвтоВАЗе выяснили причины падения продаж Lada Xray
На текущий момент продажи внедорожной версии Lada Xray составляют 40% от всего объема реализованных автомобилей данной модели на российском рынке.
Обновлено вчера в 06:09
Политика
Соловьев вырезал из эфира критику пенсионной реформы
Из эфира программы журналиста Владимира Соловьева на канале «Россия» вырезали реплики политолога Сергея Кургиняна о пенсионной реформе.
Обновлено в 02:56
Общество
РКН требует от eBay удалить объявления о продаже военных орденов
Роскомнадзор на основании поступивших в ведомство судебных решений направил американской интернет-компании eBay требования об удалении объявлений о продаже орденов и медалей Великой Отечественной войны, а также других госнаград и знаков отличия.
Обновлено в 05:35
Политика
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля
Президент РФ Владимир Путин в 78-ю годовщину нападения гитлеровских войск на СССР почтил память павших в Великой Отечественной войне советских воинов, возложив венок к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата.
Обновлено в 05:35
Армия и оружие
Трамп рассказал о последствиях для Ирана при войне с США
Американский лидер Дональд Трамп в беседе с NBC News заявил, что в случае войны с Ираном будет «уничтожение, которого вы никогда не видели раньше».
Обновлено вчера в 20:28
Авто
BMW отозвал 200 флагманских кроссоверов X7 из-за подушек безопасности
Немецкий автоконцерн BMW принял решение отозвать в Китае 209 автомобилей модели X7 из-за некачественной сборки.
Обновлено в 05:39
Политика
Российский флаг над Курилами не спустят, заявил Путин
Президент Владимир Путин заявил, что, несмотря на территориальные претензии Японии, Россия не намерена спускать свой флаг над Курилами.
Обновлено в 05:02
Происшествия
Девять человек погибли в результате крушения самолета на Гавайях
Воздушное судно упало возле аэропорта Dillingham Airfield. На его борту находились девять человек, никто из них не выжил.
Обновлено в 02:57
Армия и оружие
Новую фигуру высшего пилотажа «Ночного охотника» показали на видео
Телеканал «Звезда» показал на видео новую фигуру высшего пилотажа Ми-8 или «Ночного охотника».
Обновлено в 02:36
Происшествия
В США взорвался нефтеперерабатывающий завод
В США взорвался самый крупный нефтеперерабатывающий завод восточного побережья страны, сообщает 21 июня NBC Philadelphia.
Обновлено вчера в 12:32
Гаджеты
Глава Xiaomi объяснил название новой линейки Xiaomi CC
Производитель смартфонов Xiaomi собирается выпустить совершенно новую линейку смартфонов под названием Xaiomi CC.
Обновлено вчера в 07:58
Политика
Зеленский призвал предотвратить новые войны
Необходимо сделать все возможное, чтобы война не стала привычным явлением для будущих поколений.
Обновлено в 05:05
Политика
Дональд Трамп отверг обвинения в изнасиловании журналистки
Президент США Дональд Трамп заявил, что не был знаком с обвинившей его в изнасиловании журналисткой Джин Кэррол.
Обновлено вчера в 20:12
Авто
Опубликован список самых надежных марок авто
Обновлено вчера в 07:33
Общество
Осуждённая в США россиянка Осипова подала апелляцию на приговор
Обновлено вчера в 16:31
Авто
Самые распространенные проблемы Volkswagen Polo Sedan с пробегом
Volkswagen Polo Sedan является ярким примером адаптации автомобиля на глобальной платформе под нужды локального рынка с организацией местного производства.
Обновлено в 03:00
Экономика
Россиянки снизили траты на «пляжный набор»
Обновлено в 03:11
Происшествия
Оторванную мужскую руку выловили в Кронштадте
Днем 21 июня у южной стенки заводоуправления Кронштадтского Морского Завода выловили оторванную мужскую руку, сообщает АН «Оперативное прикрытие».
Обновлено в 05:37
Происшествия
Следствие по делу сестер Хачатурян завершено
Следствие по делу обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян завершено.
Обновлено вчера в 06:30