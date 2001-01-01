СМИ узнали о переговорах по трансферу футболиста «Рубина» в «Динамо»РБК 06:16

Московское «Динамо» начало переговоры с казанским «Рубином» о переходе хавбека Игоря Коновалова, сообщает «Чемпионат». По информации издания, столичный клуб уже сделал предложение по трансферу. Рубин отказался прокомментировать возможный переход Коновалова.

СМИ узнали о переговорах по трансферу футболиста «Рубина» в «Динамо»

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