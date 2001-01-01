Футбол

СМИ узнали о переговорах по трансферу футболиста «Рубина» в «Динамо»РБК 06:16

Московское «Динамо» начало переговоры с казанским «Рубином» о переходе хавбека Игоря Коновалова, сообщает «Чемпионат». По информации издания, столичный клуб уже сделал предложение по трансферу. Рубин отказался прокомментировать возможный переход Коновалова.
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СМИ: «Динамо» сделало предложение «Рубину» по Коновалову

Матч ТВ04:54

СМИ: «Динамо» сделало предложение «Рубину» по Коновалову

Sportbox.RU04:54

«Динамо» собирается купить хавбека «Рубина» Коновалова

Metaratings04:25

СМИ: «Динамо» сделало «Рубину» предложение по трансферу Игоря Коновалова

Советский спорт04:02

«Динамо» сделало «Рубину» предложение по Игорю Коновалову

Чемпионат03:57

«Динамо» сделало предложение «Рубину» о трансфере Игоря Коновалова

Sports.ru06:35

«Динамо» претендует на полузащитника «Рубина»

Soccer.ru04:11
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