«Зенит» ведет переговоры о расторжении контракта с полузащитником Клаудио Маркизио, сообщает Goal.com. По информации издания, стороны близки к согласию и итальянский футболист покинет клуб в летнее трансферное окно.

СМИ узнали о переговорах «Зенита» о расторжении контракта с Маркизио

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