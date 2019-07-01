Футбол
СМИ узнали о переговорах «Зенита» о расторжении контракта с МаркизиоРБК 08:02
«Зенит» ведет переговоры о расторжении контракта с полузащитником Клаудио Маркизио, сообщает Goal.com. По информации издания, стороны близки к согласию и итальянский футболист покинет клуб в летнее трансферное окно.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 09:02, Вашингтон
Происшествия
В Чечне неизвестный убил полицейского на посту
Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Обновлено в 08:50
Политика
В Крыму объяснили сообщения о высоких ценах на отдых на полуострове
Председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк заявил, что сообщения о высоких ценах на отдых в Крыму исходят от компаний, которые специализируются на предоставлении туристических услуг за границей.
Обновлено в 08:14
Транспорт
Минтранс придумал правила для совместных поездок
Обновлено в 04:15
Армия и оружие
В Британии оценили российский беспилотник-сову
Эксперты издания Daily Star, рассказывая об экспозициях форума «Армия-2019», остановили свое внимание на российском стелс-беспилотнике, напоминающем снежную сову.
Обновлено в 08:44
Наука
Роборуку научили определять опасные вещества в воде
Ученые прикрепили к роботизированной руке модуль, который позволяет определять в воде наличие загрязняющих веществ.
Обновлено 29 июня в 01:54
Технологии
Google запустил в РФ сервис бронирования столиков в ресторанах
Google запустил в России сервис бронирования столиков в ресторанах через службу поиска.
Обновлено вчера в 23:49
Политика
Песков удивился вниманию к термосу Путина
Обновлено в 06:27
Общество
Навальный нашёл у лидера московских единороссов отели в Австрии
В материале, опубликованном на сайте Навального, отмечается, что у 75-летней матери политика Эльдибитты имеется особняк на Чистых прудах и пентхаус площадью 600 кв. м. Также в собственности семьи главного единоросса Москвы есть квартира в окрестностях Патриарших прудов, две дачи на Рублёвке и иные активы.
Обновлено в 08:22
Политика
Иран превысил лимит обогащенного урана по ядерной сделке
Иран превысил лимит в 300 кг обогащенного урана, предусмотренный Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
Обновлено в 08:59
Происшествия
Сотрудники ярославской ИК-1 прослушивали разговоры адвокатов «Общественного вердикта» с заключенными
Сотрудники ярославской исправительной колонии (ИК) №1 тайно прослушивали разговоры адвоката Евгении Бирюковой и пострадавших от пыток.
Обновлено в 07:22
Шоу-бизнес
Пригожин прокомментировал скандал Темниковой с Серябкиной и Фадеевым
Российский продюсер Иосиф Пригожин в беседе с "Пятым каналом" отреагировал на скандал между певицей Еленой Темниковой и продюсером Максимом Фадеевым, которого она обвинила в романе с другой экс-участницей группы SEREBRO, Ольгой Серябкиной.
Обновлено в 08:30
Политика
Медведев объяснил падение доверия к партии «Единая Россия»
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что к правящей партии «Единая Россия» чувствуется дефицит доверия.
Обновлено в 01:32
Политика
Ирина Отиева призвала не пиарить Катамадзе
Российская джазовая певица Ирина Отиева предложила прекратить обсуждение отказа её коллеги Нино Катамадзе выступать в РФ, поскольку это похоже на пиар грузинской артистки.
Обновлено в 08:29
Хоккей
«Коламбус» предложил Панарину восьмилетний контракт на $96 млн
По информации издания, руководство «Коламбуса» предложило Панарину заключить контракт сроком на восемь и суммой в $96 млн.
Обновлено в 04:53
Политика
Посольство США сообщило об ухудшении состояния Пола Уилана
Состояние здоровья американца Пола Уилана, обвиняемого в России в шпионаже, ухудшилось, медицинской помощи в СИЗО недостаточно, заявляет посольство США в Москве.
Обновлено в 07:48
Происшествия
Число жертв наводнения в Иркутской области растет
В результате наводнения в Иркутской области, по официальным данным, погибли пять человек.
Обновлено в 05:32
Футбол
«Манчестер Сити» презентовал форму на новый сезон
Английский «Манчестер Сити» представил форму команды на новый сезон в своем Instagram.
Обновлено в 07:07
Происшествия
Около 30 человек отравились шаурмой в Петербурге
Обновлено в 07:40
Происшествия
Под Брянском в ДТП с маршруткой погибли три человека
Обновлено в 08:24
Авто
СП Ford Sollers в сентябре начнет выпуск обновленного Ford Transit
Подготовка обновленной версии фургона Ford Transit, которая выпускается на заводе Ford Sollers в особой экономической зоне «Алабуга» (Елабуга, Татарстан), продолжается, дебютный выпуск запланирован на сентябрь 2019 года, заявили в компании.
Обновлено в 07:57
Происшествия
Жительница Урала пыталась сжечь «вредную для здоровья» вышку связи
В Свердловской области женщину задержали за попытку поджога вышки связи. Местная жительница считала, что конструкция вредит ее здоровью.
Обновлено в 07:14
Шоу-бизнес
Саша Савельева вернётся на сцену за 350 тысяч рублей
Менеджер певицы озвучил данные о гонораре, за которые Саша согласна выступить. Так, 30-40-минутный концерт обойдётся в 350 тысяч рублей.
Обновлено в 06:29
Происшествия
Жительница Челябинска нашла у подъезда миллион рублей
Вечером 21 июня жительница города Челябинска нашла у своего подъезда барсетку, в которой находилось около миллиона рублей.
Обновлено в 06:39
Политика
Песков заявил о намерении Путина ознакомиться с делом «Рольфа»
Президент России Владимир Путин запросит для изучения материалы об уголовном деле против руководства компании «Рольф» и ее основателя Сергея Петрова.
Обновлено в 07:01
Кино
Люк Бессон отменил визит в Россию
Французский режиссер Люк Бессон отменил поездку в Россию. Об этом сообщила компания «Централ Партнершип».
Обновлено в 08:48
Шоу-бизнес
65-летняя Любовь Успенская решилась на ЭКО: «Ищу донора яйцеклетки»
«Ищу донора яйцеклетки для ЭКО», ― написала Успенская.
Обновлено в 08:30
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук устроила фотосессию без макияжа
Певица Юлия Ковальчук удивила поклонников фотосессией без прически и макияжа.
Обновлено в 01:22
Политика
Соратник Зеленского разъяснил позицию по русскому языку в Донбассе
Глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что русский мог бы стать региональным языком в Донбассе.
Обновлено в 05:03
Политика
ВАК отказалась слушать доклад академиков РАН о плагиате в диссертациях
Президиум Высшей аттестационной комиссии (ВАК) проигнорировал представителей Российской академии наук (РАН), которые собирались сделать доклад о плагиате в диссертации профессора МГУТУ Юлии Аношиной.
Обновлено в 06:52