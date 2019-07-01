«Зенит» ведет переговоры о расторжении контракта с полузащитником Клаудио Маркизио, сообщает Goal.com. По информации издания, стороны близки к согласию и итальянский футболист покинет клуб в летнее трансферное окно.

СМИ узнали о переговорах «Зенита» о расторжении контракта с Маркизио

Политика В Крыму назвали вбросом сообщения о высоких ценах на отдых в регионе Информацию о высоких ценах на отдых в Крыму распространяли компании, которые специализируются на зарубежном туризме.

Авто «АвтоВАЗ» повысил цены на Lada Granta и Lada Vesta Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» с 1 июля повысил цены на модели Lada Granta и Lada Vesta. Об этом сообщает «Лада онлайн».

Политика Вакарчук назвал Крым российским Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук в ходе выступления в Харькове оговорился и назвал Крым российским.

Авто GM-АвтоВАЗ обновил внедорожник Chevrolet Niva Компания GM-АВТОВАЗ показала обновлённый внедорожник Chevrolet Niva, который получил доработки в программном обеспечении обеспечение электронного блока управления двигателем, благодаря которому были улучшены потребительские свойства модели.

Политика Джазовая певица Ирина Отиева призвала прекратить пиар Нино Катамадзе Песков предположил, что грузинская певица многого не знает в плане политики.

Политика Россия предложила США обменять Ярошенко Москва предлагает Вашингтону обменять летчика Константина Ярошенко, приговоренного к 20 годам тюрьмы в США, на американцев, осужденных в России, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

Происшествия Сотрудники тверского СИЗО пойдут под суд за избиение заключенной Сотрудники СИЗО в Тверской области предстанут перед судом за избиение заключенной, которую затем поместили в штрафной изолятор, для чего пришлось подделать документы, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.

Технологии В работе приложения Тинькофф Банка произошел сбой В работе мобильного приложения Тинькофф Банка произошел сбой.

Шоу-бизнес Успенская объяснила заезд Пугачевой по перрону Певица Любовь Успенская прокомментировала телеканалу РЕН ТВ поездку Аллы Пугачевой по перрону вокзала на автомобиле.

Наука У жертв холокоста обнаружили снижение объема серого вещества Чешские ученые обнаружили у выживших жертв холокоста уменьшение объема серого вещества по сравнению с их ровесниками: различия наблюдались в областях мозга, связанных с работой памяти, обучением, мотивацией и эмоциями.

Экономика Стало известно, сколько россияне тратят на смартфоны В денежном же выражении рост во втором квартале составил 7,5%. Таким образом, россияне за три месяца потратили на смартфоны 104 млрд рублей.

Происшествия В Чечне неизвестный убил полицейского на посту Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Наука Люди с рассеянным склерозом имеют больший риск развития рака Авторы исследования намерены продолжить рассматривать этот вопрос, поскольку предыдущие работы по изучению степени вероятности развития онкологии при рассеянном склерозе, проведенные в ряде стран, показали противоречивые результаты.

Происшествия Жительница Челябинска нашла сумку с миллионом рублей внутри Детскую мечту многих - найти хотя бы один миллион рублей - осуществила жительница Комсомольского проспекта в Челябинске.

Политика МИД России прокомментировал ситуацию с украинскими моряками Россия сделала свое предложение по урегулированию ситуации с задержанными в РФ украинскими моряками, несмотря на первоначальный негативный ответ, украинские власти вольны изменить свое решение, заявил РИА Новости замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин.