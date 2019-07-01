Футбол

СМИ узнали о переговорах «Зенита» о расторжении контракта с МаркизиоРБК 08:02

«Зенит» ведет переговоры о расторжении контракта с полузащитником Клаудио Маркизио, сообщает Goal.com. По информации издания, стороны близки к согласию и итальянский футболист покинет клуб в летнее трансферное окно.
Читать в источнике

Подробнее о событии

У Маркизио есть варианты продолжения карьеры

Спорт-Экспресс11:48

«Зенит» хочет расторгнуть контракт с Клаудио Маркизио

Петербургский дневник06:44

«Зенит» ведет переговоры о расторжении контракта с Маркизио

Sport24.ru06:04

Агент: Маркизио просто лечился за счет «Зенита» и получал зарплату

РИА Новости09:06

Маркизио близок к расторжению контракта с «Зенитом»

Чемпионат06:55

«Зенит» хочет расторгнуть контракт с Маркизио

Советский спорт06:20

СМИ: Маркизио ведет переговоры о расторжении контракта с «Зенитом»

Матч ТВ06:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 12:02, Вашингтон
Политика

В Крыму назвали вбросом сообщения о высоких ценах на отдых в регионе

Информацию о высоких ценах на отдых в Крыму распространяли компании, которые специализируются на зарубежном туризме.
Обновлено в 11:43
Общество

Жителей Земли ждет полное солнечное затмение

Обновлено в 01:37
Авто

«АвтоВАЗ» повысил цены на Lada Granta и Lada Vesta

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» с 1 июля повысил цены на модели Lada Granta и Lada Vesta. Об этом сообщает «Лада онлайн».
Обновлено в 04:26
Политика

Вакарчук назвал Крым российским

Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук в ходе выступления в Харькове оговорился и назвал Крым российским.
Обновлено в 11:42
Авто

GM-АвтоВАЗ обновил внедорожник Chevrolet Niva

Компания GM-АВТОВАЗ показала обновлённый внедорожник Chevrolet Niva, который получил доработки в программном обеспечении обеспечение электронного блока управления двигателем, благодаря которому были улучшены потребительские свойства модели.
Обновлено в 08:56
Политика

Джазовая певица Ирина Отиева призвала прекратить пиар Нино Катамадзе

Песков предположил, что грузинская певица многого не знает в плане политики.
Обновлено в 10:25
Политика

Россия предложила США обменять Ярошенко

Москва предлагает Вашингтону обменять летчика Константина Ярошенко, приговоренного к 20 годам тюрьмы в США, на американцев, осужденных в России, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
Обновлено в 08:50
Происшествия

Сотрудники тверского СИЗО пойдут под суд за избиение заключенной

Сотрудники СИЗО в Тверской области предстанут перед судом за избиение заключенной, которую затем поместили в штрафной изолятор, для чего пришлось подделать документы, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.
Обновлено в 10:38
Наука

Открыт солнечный завод по производству синтетического топлива

Обновлено в 06:00
Технологии

В работе приложения Тинькофф Банка произошел сбой

В работе мобильного приложения Тинькофф Банка произошел сбой.
Обновлено в 04:39
Футбол

Футболист Кварацхелия покинул «Локомотив»

Обновлено в 11:16
Шоу-бизнес

Страшное горе постигло Николая Баскова

Обновлено в 11:25
Шоу-бизнес

Успенская объяснила заезд Пугачевой по перрону

Певица Любовь Успенская прокомментировала телеканалу РЕН ТВ поездку Аллы Пугачевой по перрону вокзала на автомобиле.
Обновлено в 11:49
Наука

У жертв холокоста обнаружили снижение объема серого вещества

Чешские ученые обнаружили у выживших жертв холокоста уменьшение объема серого вещества по сравнению с их ровесниками: различия наблюдались в областях мозга, связанных с работой памяти, обучением, мотивацией и эмоциями.
Обновлено в 07:29
Экономика

Стало известно, сколько россияне тратят на смартфоны

В денежном же выражении рост во втором квартале составил 7,5%. Таким образом, россияне за три месяца потратили на смартфоны 104 млрд рублей.
Обновлено в 11:18
Армия и оружие

Русским «Мистралям» быть: У России появятся свои вертолётоносцы

Строить русские «Мистрали» предполагается в рамках госпрограммы вооружений на 2018-2027 годы.
Обновлено в 00:40
Происшествия

В Чечне неизвестный убил полицейского на посту

Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Обновлено в 08:50
Путешествия

В Анапе запретили купаться на всех пляжах из-за шторма

Обновлено в 08:37
Кино

Умерла актриса Надежда Чередниченко

Обновлено в 10:14
Наука

Люди с рассеянным склерозом имеют больший риск развития рака

Авторы исследования намерены продолжить рассматривать этот вопрос, поскольку предыдущие работы по изучению степени вероятности развития онкологии при рассеянном склерозе, проведенные в ряде стран, показали противоречивые результаты.
Обновлено вчера в 08:04
Армия и оружие

Видео с места падения неизвестного объекта на Кипре появилось в сети

Обновлено в 08:13
Наука

«Это точно. Чертова дюжина комиксов о науке и ученых»

Подробнее читайте: Это точно. Чёртова дюжина комиксов о науке и учёных.
Обновлено в 11:30
Происшествия

Жительница Челябинска нашла сумку с миллионом рублей внутри

Детскую мечту многих - найти хотя бы один миллион рублей - осуществила жительница Комсомольского проспекта в Челябинске.
Обновлено в 05:39
Происшествия

Суд вынес приговор четверым членам банды Басаева и Хаттаба

Обновлено в 11:14
Политика

МИД России прокомментировал ситуацию с украинскими моряками

Россия сделала свое предложение по урегулированию ситуации с задержанными в РФ украинскими моряками, несмотря на первоначальный негативный ответ, украинские власти вольны изменить свое решение, заявил РИА Новости замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин.
Обновлено в 06:33
Общество

Обнародовано расследование Ивана Голунова

Обновлено в 11:00
Политика

Страшнее ядерных ракет: в США назвали самое смертоносное оружие России

У России существует оружие, которое для США страшнее ядерных ракет.
Обновлено вчера в 14:42
Шоу-бизнес

Дочь Галины Стахановой нашла биологического отца

Обновлено в 11:00
Кино

Официальный постер и первые изображения героев «Ведьмака» от Netflix

Обновлено в 10:37
Энергетика

Медведев предупредил нефтяников о наказании за завышение цен на бензин

Премьер-министр Дмитрий Медведев предупредил нефтяные компании о наказании, если они станут неоправданно завышать цены на бензин после окончания соглашений с правительством.
Обновлено в 10:28
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Клаудио Маркизио
Итальянский футболист
Итальянский футболист, полузащитник петербургского клуба «Зенит» и сборной Италии. Выпускник школы «Ювентуса», в котором провёл двенадцать лет своей футбольной карьеры.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное