Футбол

СМИ узнали о переговорах «Реала» с Жозе МоуриньюРБК 07:56

Вальядолид — Реал
10 марта
в 14:45
Чемпионат Испании
Стадион «Хосе Соррилья»
Руководство мадридского «Реала» провело переговоры с агентом Жозе Моуринью Жорже Мендешем, сообщает AS. По информации издания, испанский клуб предлагает португальскому специалисту вновь возглавить команду.
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