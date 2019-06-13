Экономика
СМИ узнали о новом инструменте банков для блокировки вкладовREGNUM 02:58
Отмечается, что если клиент кредитной организации отказывается или не может ответить на поставленные вопросы, то банки угрожают заблокировать его счет или вклад. Именно «антиотмывочным» законом и обосновывают свои действия кредитные организации.
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с чего всё началось
Банки начали использовать очередной инструмент для блокировки средств. Кредитные организации стали интересоваться, на что клиенты тратят снятые со счета деньги, а также каким образом они заработали на открытие вклада.Известиявчера в 17:01
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Обновлено вчера в 16:15
Экономика
Более половины россиян начали закупаться только по акциям
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Общество
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Амурские тигры из Приморья Павлик и Елена, которых выпустили в тайге Амурской области, успешно адаптируются к жизни на воле: удачно охотятся на быстрых косулей и кабанов, которые злили их, пока хищники были в вольере, сообщает Центр "Амурский тигр".
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В Сочи заметили человека, похожего на умершего Цапка
Лицо человека, очень похожего на лидера Кущевской ОПГ Сергея Цапка, попало в объектив камеры на месте страшного ДТП в Сочи 4 июня, где BMW врезался в отбойник, пишет «КП».
Обновлено в 00:39
Происшествия
Подростка госпитализировали после задержания на акции в Москве
Обновлено вчера в 14:03
Экономика
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Тарифы на утилизацию мусора может вырасти до 5% из-за дополнительных расходов, связанных с рекультивацией свалок, сообщает газета "Известия" со ссылкой на проект доклада Госсовета по экологии президенту.
Обновлено вчера в 21:45
Кино
Назван победитель короткого метра фестиваля «Кинотавр»
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Обновлено вчера в 22:24
Общество
Россиянам решили затруднить покупку алкоголя и сигарет
Специализированные магазины для продажи табака и алкоголя могут появиться в России.
Обновлено в 00:59
Экономика
Чубайс предложил ввести углеродный налог
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Политика
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Обновлено в 02:29
Транспорт
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Общество
При реставрации Яузской больницы в Москве нашли документы XIX века
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Обновлено в 02:42