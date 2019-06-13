СМИ узнали о новом инструменте банков для блокировки вкладовREGNUM 02:58

Банки начали использовать очередной инструмент для блокировки средств. Кредитные организации стали интересоваться, на что клиенты тратят снятые со счета деньги, а также каким образом они заработали на открытие вклада.

с чего всё началось

Отмечается, что если клиент кредитной организации отказывается или не может ответить на поставленные вопросы, то банки угрожают заблокировать его счет или вклад. Именно «антиотмывочным» законом и обосновывают свои действия кредитные организации.

СМИ узнали о новом инструменте банков для блокировки вкладов

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