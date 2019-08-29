Происшествия

РБКРБКСМИ узнали о новой американской версии взрыва в Северодвинске

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«Произошедшее не было новым запуском, это была миссия по подъему потерянной при предыдущих испытаниях ракеты», — сказал источник телеканала, который знаком с оценкой американской разведки.
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с чего всё началось
О том, что взрыв произошел во время операции по поднятию ядерной ракеты, пишет и CNBC
 со ссылкой на источники, осведомленные о версии американской разведки.
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