Происшествия
РБКСМИ узнали о новой американской версии взрыва в Северодвинске
«Произошедшее не было новым запуском, это была миссия по подъему потерянной при предыдущих испытаниях ракеты», — сказал источник телеканала, который знаком с оценкой американской разведки.
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с чего всё началось
О том, что взрыв произошел во время операции по поднятию ядерной ракеты, пишет и CNBC со ссылкой на источники, осведомленные о версии американской разведки.Дождь14:57
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 16:09, Вашингтон
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Накануне.Ru вчера в 07:54
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По информации источника, 31-летний белорусский игрок подпишет с российским клубом контракт. Климович с 2018 года выступает за «Шахтер».
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