Футбол

СМИ узнали о конфликте Сарри с россиянкой в руководстве «Челси»
РИА Новости
11:14

Итальянские журналисты узнали о конфликте между главным тренером лондонского "Челси" Маурицио Сарри и российским директором клуба Мариной Грановской.
РИА Новости11:14

Подробнее о событии

У Сарри испортились отношения с Грановской из-за трансферов Игуаина и Пулишича

Чемпионат12:18

СМИ рассказали о конфликте Сарри с Грановской

Советский спорт12:13

СМИ узнали о конфликте Сарри с россиянкой в руководстве «Челси»

РИА Новости11:14

СМИ: У Сарри конфликт с россиянкой в руководстве «Челси» из-за трансфера

Матч ТВ12:00

Сарри вступил в конфликт с россиянкой из руководства «Челси» из-за трансфера Игуаина

Спорт-Экспресс11:18

СМИ: У Сарри конфликт с россиянкой в руководстве «Челси» из-за трансфера

Sportbox.RU12:00

Calciomercato: между Сарри и Грановской растет напряжение из-за трансферов Пулишича и Игуаина

Sports.ruвчера в 10:02
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Происшествия

Опубликовано видео затопления Тушинского тоннеля

Обновлено в 04:08
Политика

Парагвай разорвал дипотношения с Венесуэлой из-за Мадуро

В Венесуэле был нарушен выборный процесс, в связи с чем власти Парагвая признали выборы в этой стране незаконными, вследствие чего принято решение о разрыве дипломатических отношений с Венесуэлой, закрытии посольства Парагвая в Венесуэле и выводе всего парагвайского дипломатического персонала, аккредитованного в Каракасе, заявил в четверг Бенитес.
Обновлено в 12:12
Космос

Ученые нашли источник сигналов из космоса

Обновлено в 09:19
Политика

ОАК прокомментировала проблемы с выпуском самолета МС-21 из-за санкций

В ОАК отметили, что после того, как АО «Аэрокомпозит» (входит в ОАК) попало под санкции, корпорация приняла дополнительные меры, чтобы обеспечить бесперебойный ход программы создания композитного крыла для развертывания серийного производства МС-21.
Обновлено в 03:59
Политика

Лукашенко пригрозил России утратой союзника

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Москва откажется компенсировать Минску потери от налогового маневра в нефтянке, она может потерять своего союзника.
Обновлено в 11:34
Политика

Роскомнадзор обнаружил экстремистские материалы на ресурсах Би-би-си

Материалы, транслирующие идеологические установки международных террористических организаций, выявил Роскомнадзор в ходе проверки на сайте Би-би-си.
Обновлено в 10:55
Политика

Мадуро вступил в должность президента Венесуэлы до 2025 года

Николас Мадуро вступил в должность президента Венесуэлы на 2019–2025 годы, инаугурация транслируется в его Twitter.
Обновлено в 11:51
Гаджеты

Xiaomi представила новый бюджетный смартфон Redmi Note 7

Обновлено в 11:29
Общество

Дуров ликвидирует внесенную в реестр Роскомнадзора компанию

Павел Дуров ликвидирует компанию Telegram Messenger LLP, следует из материалов британского государственного реестра юридических лиц.
Обновлено в 10:47
Спорт

Колобков: WADA признало работу РУСАДА отвечающей всем требованиям

«20 декабря WADA завершило мониторинг работы РУСАДА и признало её положительной и отвечающей всем требованиям», — заявил Колобков.
Обновлено в 11:22
Армия и оружие

Ракетный эсминец США вошел в Балтийское море

Ракетный эсминец Военно-морских сил США USS Gravely («Грэйвли») вошел в акваторию Балтийского моря.
Обновлено в 09:58
Хоккей

«Коламбус» отстранил Бобровского на один матч

Руководство клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус Блю Джекетс" приняло решение отстранить голкипера команды россиянина Сергея Бобровского на один матч в связи с внутренним инцидентом, передает "Советский спорт".
Обновлено в 11:55
Происшествия

Поступление воды в Тушинский тоннель остановили

Поступление воды в Тушинский тоннель удалось прекратить, говорится в поступившем в РБК сообщении ФГБУ «Канал имени Москвы» (оператор канала, где произошел провал грунта, приведший к затоплению).
Обновлено в 09:34
Экономика

В России вырос размер надбавки к пенсии по возрасту

Обновлено в 07:09
Общество

Богатейший человек в мире Джефф Безос решил развестись с женой

Самый богатый человек в мире, основатель Amazon Джефф Безос объявил о разводе со своей супругой Маккензи Безос.
Обновлено вчера в 11:06
Экономика

Роспотребнадзор рассказал, как удостовериться в подлинности бриллианта

Сертификат соответствия к бриллианту или изумруду гарантирует потребителю подлинность камня, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора, также рассказав, как разобраться в маркировке ювелирных изделий.
Обновлено в 11:58
Происшествия

Посетителя ресторана обстреляли и похитили в Москве

Неизвестные похитили одного из посетителей ресторана на проспекте Мира в Москве. Об этом сообщают источники «Интерфакса», ТАСС и Mash.
Обновлено в 11:03
Политика

Рогозин связал дело Кудрявцева с «инфантильной открытостью» ученых

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в интервью РБК впервые прокомментировал арест ученого из Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Виктора Кудрявцева и заявил, что не рассматривает возможность личного поручительства за него.
Обновлено в 00:00
Армия и оружие

В Минобороны отреагировали на сообщения о гибели российского спутника

В воздушно-космических силах России подтвердили, что спутник "Космос-2430" 5 января сгорел в атмосфере. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:32
Происшествия

Фельдшер скорой из Омска обвинила коллег-врачей в изнасиловании

Обновлено в 02:38
Происшествия

В Париже начнется суд над Павленским по делу о поджоге Банка Франции

Обновлено в 08:01
Экономика

Лукашенко предложил поставлять нефть в Белоруссию через страны Балтии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству проработать вопрос об альтернативных поставках нефти в страну через прибалтийские порты.
Обновлено в 06:30
Происшествия

Сына российского миллионера задержали в Белоруссии

По информации источников издания TUT.BY, речь идет о 24-летнем Александре Шарыго, сыне российского бизнесмена Константина Шарыго.
Обновлено в 10:39
Политика

NBC: образцы стены Трампа распилили обычной пилой

Министерство внутренней безопасности протестировало образцы стальных реек, из которых планируется построить стену на границе с Мексикой, и выяснило, что их можно распилить обычной пилой.
Обновлено в 11:11
Экономика

Ford может закрыть заводы в России

Угроза висит и над российскими заводами Ford, которые тоже могут попасть под сокращения.
Обновлено в 11:23
Спорт

Витоцци выиграла спринт на четвертом этапе КМ по биатлону

Обновлено в 11:27
Общество

Роспотребнадзор предложил запретить школьникам приносить еду из дома

Роспотребнадзор подготовил поправки к санитарным правилам и нормам об организации питания детей, сообщает m24.
Обновлено в 06:30
Происшествия

Пропавшую в Элисте 15-летнюю девочку нашли в московском роддоме

Несовершеннолетняя девушка из Элисты, числившаяся пропавшей без вести, поступила в один из московских родильных домов.
Обновлено в 08:00
Финансы

Банк России переводит резервы в юани, иены и евро

Доходность доллара США составила 0,35% годовых, а евро продемонстрировал отрицательные показатели (-0,17%).
Обновлено вчера в 16:13
Экономика

В РФ вступили в силу новые тарифы ОСАГО

Для людей, которые владеют мотоциклами или мотороллерами, верхняя граница тарифного коридора снизилась на 10,9%. Кроме того, верхняя граница тарифа для машин юридических лиц снизилась на 5,7%, до 2058-2911 рублей.
Обновлено вчера в 01:37
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Гонсало Игуаин
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий клуба «Милан». Игрок национальной сборной Аргентины. Вице-чемпион мира 2014 года.
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Маурицио Сарри
Итальянский тренер
Итальянский футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Челси». Известен своей страстью к сигаретам. Он не бросает курить даже стоя на бровке во время матчей.
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