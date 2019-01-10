Футбол
Итальянские журналисты узнали о конфликте между главным тренером лондонского "Челси" Маурицио Сарри и российским директором клуба Мариной Грановской.
РИА Новости11:14
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Происшествия
Опубликовано видео затопления Тушинского тоннеля
Обновлено в 04:08
Политика
Парагвай разорвал дипотношения с Венесуэлой из-за Мадуро
В Венесуэле был нарушен выборный процесс, в связи с чем власти Парагвая признали выборы в этой стране незаконными, вследствие чего принято решение о разрыве дипломатических отношений с Венесуэлой, закрытии посольства Парагвая в Венесуэле и выводе всего парагвайского дипломатического персонала, аккредитованного в Каракасе, заявил в четверг Бенитес.
Обновлено в 12:12
Космос
Ученые нашли источник сигналов из космоса
Обновлено в 09:19
Политика
ОАК прокомментировала проблемы с выпуском самолета МС-21 из-за санкций
В ОАК отметили, что после того, как АО «Аэрокомпозит» (входит в ОАК) попало под санкции, корпорация приняла дополнительные меры, чтобы обеспечить бесперебойный ход программы создания композитного крыла для развертывания серийного производства МС-21.
Обновлено в 03:59
Политика
Лукашенко пригрозил России утратой союзника
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Москва откажется компенсировать Минску потери от налогового маневра в нефтянке, она может потерять своего союзника.
Обновлено в 11:34
Политика
Роскомнадзор обнаружил экстремистские материалы на ресурсах Би-би-си
Материалы, транслирующие идеологические установки международных террористических организаций, выявил Роскомнадзор в ходе проверки на сайте Би-би-си.
Обновлено в 10:55
Политика
Мадуро вступил в должность президента Венесуэлы до 2025 года
Николас Мадуро вступил в должность президента Венесуэлы на 2019–2025 годы, инаугурация транслируется в его Twitter.
Обновлено в 11:51
Гаджеты
Xiaomi представила новый бюджетный смартфон Redmi Note 7
Обновлено в 11:29
Общество
Дуров ликвидирует внесенную в реестр Роскомнадзора компанию
Павел Дуров ликвидирует компанию Telegram Messenger LLP, следует из материалов британского государственного реестра юридических лиц.
Обновлено в 10:47
Спорт
Колобков: WADA признало работу РУСАДА отвечающей всем требованиям
«20 декабря WADA завершило мониторинг работы РУСАДА и признало её положительной и отвечающей всем требованиям», — заявил Колобков.
Обновлено в 11:22
Армия и оружие
Ракетный эсминец США вошел в Балтийское море
Ракетный эсминец Военно-морских сил США USS Gravely («Грэйвли») вошел в акваторию Балтийского моря.
Обновлено в 09:58
Хоккей
«Коламбус» отстранил Бобровского на один матч
Руководство клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус Блю Джекетс" приняло решение отстранить голкипера команды россиянина Сергея Бобровского на один матч в связи с внутренним инцидентом, передает "Советский спорт".
Обновлено в 11:55
Происшествия
Поступление воды в Тушинский тоннель остановили
Поступление воды в Тушинский тоннель удалось прекратить, говорится в поступившем в РБК сообщении ФГБУ «Канал имени Москвы» (оператор канала, где произошел провал грунта, приведший к затоплению).
Обновлено в 09:34
Экономика
В России вырос размер надбавки к пенсии по возрасту
Обновлено в 07:09
Общество
Богатейший человек в мире Джефф Безос решил развестись с женой
Самый богатый человек в мире, основатель Amazon Джефф Безос объявил о разводе со своей супругой Маккензи Безос.
Обновлено вчера в 11:06
Экономика
Роспотребнадзор рассказал, как удостовериться в подлинности бриллианта
Сертификат соответствия к бриллианту или изумруду гарантирует потребителю подлинность камня, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора, также рассказав, как разобраться в маркировке ювелирных изделий.
Обновлено в 11:58
Происшествия
Посетителя ресторана обстреляли и похитили в Москве
Неизвестные похитили одного из посетителей ресторана на проспекте Мира в Москве. Об этом сообщают источники «Интерфакса», ТАСС и Mash.
Обновлено в 11:03
Политика
Рогозин связал дело Кудрявцева с «инфантильной открытостью» ученых
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в интервью РБК впервые прокомментировал арест ученого из Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Виктора Кудрявцева и заявил, что не рассматривает возможность личного поручительства за него.
Обновлено в 00:00
Армия и оружие
В Минобороны отреагировали на сообщения о гибели российского спутника
В воздушно-космических силах России подтвердили, что спутник "Космос-2430" 5 января сгорел в атмосфере. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:32
Происшествия
Фельдшер скорой из Омска обвинила коллег-врачей в изнасиловании
Обновлено в 02:38
Происшествия
В Париже начнется суд над Павленским по делу о поджоге Банка Франции
Обновлено в 08:01
Экономика
Лукашенко предложил поставлять нефть в Белоруссию через страны Балтии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству проработать вопрос об альтернативных поставках нефти в страну через прибалтийские порты.
Обновлено в 06:30
Происшествия
Сына российского миллионера задержали в Белоруссии
По информации источников издания TUT.BY, речь идет о 24-летнем Александре Шарыго, сыне российского бизнесмена Константина Шарыго.
Обновлено в 10:39
Политика
NBC: образцы стены Трампа распилили обычной пилой
Министерство внутренней безопасности протестировало образцы стальных реек, из которых планируется построить стену на границе с Мексикой, и выяснило, что их можно распилить обычной пилой.
Обновлено в 11:11
Экономика
Ford может закрыть заводы в России
Угроза висит и над российскими заводами Ford, которые тоже могут попасть под сокращения.
Обновлено в 11:23
Спорт
Витоцци выиграла спринт на четвертом этапе КМ по биатлону
Обновлено в 11:27
Общество
Роспотребнадзор предложил запретить школьникам приносить еду из дома
Роспотребнадзор подготовил поправки к санитарным правилам и нормам об организации питания детей, сообщает m24.
Обновлено в 06:30
Происшествия
Пропавшую в Элисте 15-летнюю девочку нашли в московском роддоме
Несовершеннолетняя девушка из Элисты, числившаяся пропавшей без вести, поступила в один из московских родильных домов.
Обновлено в 08:00
Финансы
Банк России переводит резервы в юани, иены и евро
Доходность доллара США составила 0,35% годовых, а евро продемонстрировал отрицательные показатели (-0,17%).
Обновлено вчера в 16:13
Экономика
В РФ вступили в силу новые тарифы ОСАГО
Для людей, которые владеют мотоциклами или мотороллерами, верхняя граница тарифного коридора снизилась на 10,9%. Кроме того, верхняя граница тарифа для машин юридических лиц снизилась на 5,7%, до 2058-2911 рублей.
Обновлено вчера в 01:37