Экономика

СМИ узнали о конфискации Deutsche Bank 20 тонн золота ВенесуэлыЭкономика сегодня вчера в 19:26

Двадцать тонн золота, которое принадлежит Венесуэле, конфисковал Deutsche Bank. В качестве причины банк назвал «невыполнение» Каракасом финансового соглашения по выплате полученного в 2016 году кредита. О конфискации сообщило агентство Блумберг, сославшись на осведомленные источники.
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