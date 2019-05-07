Футбол

СМИ узнали о готовности ЦСКА продать Фернандеса в «Зенит» за €30 млнРБК 05:49

ЦСКА рассматривает вариант с переходом Марио Фернандеса в «Зенит», сообщает «Чемпионат». В армейском клубе готовы к переговорам по продаже защитника и собираются потребовать за его трансфер около €30 млн.
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Агент Фернандеса опроверг заинтересованность «Зенита» в футболисте

Матч ТВ08:30

Агент Фернандеса: трансфер в «Зенит»? Пока это только слухи

Чемпионат07:39

Агент Фернандеса прокомментировал слухи о переходе в «Зенит»

Sport.ru08:43

Агент Фернандеса: «Переход в „Зенит“? Пока это невозможно. Переговоров не ведем»

Sport24.ru06:52

СМИ: ЦСКА может продать «Зениту» Фернандеса за 30 млн евро

Советский спорт04:30

Агент Фернандеса опроверг слухи о переговорах с «Зенитом»

RT на русском07:09

Агент Фернандеса о «Зените»: «Пока не ведем официальных переговоров»

Sports.ru07:00
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Происшествия

Выживший пассажир сгоревшего SSJ-100 рассказал, как проходила эвакуация

Обновлено в 07:10
Общество

Леди Гага разделась на Met Gala в Нью-Йорке

Певица и актриса Леди Гага разделась на нью-йоркском ежегодном балу Met Gala до нижнего белья, а исполнительница Кэти Перри пришла на мероприятие в костюме люстры.
Обновлено в 05:28
Кино

Родители 15-летней звезды «Игры престолов» запретили ей смотреть шоу

Актриса Белла Рэмси, известная по роли Лианны Мормонт в сериале «Игра престолов», рассказала, что родители запрещают ей смотреть это шоу.
Обновлено вчера в 12:58
Происшествия

Шереметьево потребовало наказать снимавших на видео катастрофу SSJ100

Руководство аэропорта Шереметьево прокомментировало появившуюся в Сети видеозапись, на которой «должностные лица, находясь при исполнении обязанностей в служебной зоне аэропорта, снимали происходящее на камеры мобильного телефона, допуская непозволительное поведение».
Обновлено вчера в 17:19
Политика

На Украине возбудили дело против спикера Рады Парубия

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело против спикера Верховной рады Андрея Парубия, сообщили в ведомстве агентству "Украинские новости".
Обновлено в 04:24
Экономика

Производитель SSJ-100 просит выделить дополнительные 39 млрд на МС-21

Президент «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) Юрий Слюсарь в марте 2019 года обратился в правительство России с просьбой выделить дополнительные 39 миллиардов рублей на разработку среднемагистрального самолета МС-21, сообщает Baza.
Обновлено в 08:30
Политика

Экс-министр экономики Украины оценил влияние санкций на российский ВПК

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что из-за прекращения военно-технического сотрудничества с Киевом России удалось провести импортозамещение в сфере ВПК.
Обновлено в 03:31
Общество

Теперь и Тухачевский: в «Бессмертный полк» включают палачей

Обновлено в 04:38
Армия и оружие

Вертолет с электродвигателем разрабатывают для российских военных

Концепцию ударного вертолета с гибридной силовой установкой российские инженеры начали разрабатывать для военных.
Обновлено в 00:34
Происшествия

У Дома профсоюзов в Одессе сожгли памятные таблички и цветы

Обновлено в 08:16
Происшествия

Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета

Обновлено в 06:01
Политика

Зеленский назвал приоритеты своей политики

Избранный президент Украины Владимир Зеленский на встрече с еврокомиссаром по европейской политике соседства и вопросам расширения Йоханнесом Ханом назвал главные приоритеты своей политики.
Обновлено в 08:50
Футбол

Гюндоган: «Роналду не играет на одном уровне с Месси»

Хавбек «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган сравнил капитана «Барселоны» Лионеля Месси с форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Обновлено в 07:25
Происшествия

На вокзале Волгограда лифт раздавил директора лифтовой компании

Обновлено в 07:12
Армия и оружие

Солдат НАТО залез с гранатомётом на памятник павшим воинам в Эстонии

Обновлено вчера в 23:00
Политика

Климкин назвал бандитизмом выдачу российских паспортов в Донбассе

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что упрощённое предоставление российского гражданства жителям Донбасса является «бандитизмом».
Обновлено в 07:19
Политика

В России готовят запрет на одноразовую пластиковую посуду

Минприроды готовит запрет на продажу одноразовой посуды из пластика, сообщил РИА Новости глава ведомства Дмитрий Кобылкин.
Обновлено вчера в 20:10
Политика

В Кремле не исключили встречи Путина и Помпео в Сочи

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не исключил, что по итогам переговоров министра иностранных дел Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео может пройти встреча президента России Владимира Путина и главы Госдепа.
Обновлено в 06:55
Армия и оружие

Пентагон намерен увеличить ассигнования на создание новых стратегических подлодок

Пентагон планирует наращивать ассигнования на разработку и строительство стратегических подводных ракетоносцев нового поколения.
Обновлено в 08:43
Авто

Новый Land Rover Defender готовится к продаже

Как сообщила пресс-служба бренда, новый Land Rover Defender готовится к проверке на буксировку тяжеловесных грузов и на форсирование рек.
Обновлено вчера в 08:33
Происшествия

В Прикамье по делу о взрыве на химзаводе задержали троих человек

В Березниках проходит заседание суда по факту взрыва на предприятии "Азот", в результате которого погибли трое рабочих.
Обновлено в 08:36
Хоккей

Защитник Мусин вернулся в «Ак Барс»

«Ак Барс» и «Нефтехимик» произвели обмен – в Казань вернулся Дамир Мусин, нижнекамский клуб получил денежную компенсацию https://t.co/1tMnzIUxOo pic.twitter.com/halCsJRdpg— ХК Ак Барс (@hcakbars) 7 мая 2019 г.
Обновлено в 08:35
Авто

Китай может завалить весь мир своими подержанными машинами

Как говорится, разница ощутима. Поэтому в скором времени весь мир может быть завален китайскими б/у машинами.
Обновлено в 04:24
Общество

Group-IB отказалась комментировать ход проверки шоу «Голос. Дети»

6 мая издание «Лента.ру» сообщило со ссылкой на эксперта по кибербезопасности, знакомого с ходом перепроверки результатов голосования, что «аномальное голосование» за Микеллу Абрамову шло в пяти регионах — в Москве и Подмосковье, в Курской, Калининградской и Кировской областях.
Обновлено в 07:23
Общество

В российском городе вывели сотни детей на «Парад дошкольных войск»

В центре Пятигорска прошел «Парад дошкольных войск».
Обновлено в 07:09
Экономика

ЦБ счел неудовлетворительной деловую репутацию миллиардера Бойко

Согласно документам Банка России предписания направлены в адрес Олега Бойко в соответствии с федеральным законом «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Обновлено вчера в 21:37
Политика

Порошенко опять не пришел на допрос в Генпрокуратуру

Петр Порошенко снова не явился на допрос в Генеральную прокуратуру Украины в рамках расследования по делу об убийствах на Майдане.
Обновлено в 04:39
Армия и оружие

«Точка невозврата»: что рассказал военный эксперт Зеленского

Военный эксперт, советник Владимира Зеленского Иван Апаршин заявил, что широкомасштабное наступление России через Азовское побережье невозможно, но в случае конфликта в Азовском море Украина противостоять России не сможет.
Обновлено в 07:27
Экономика

Mitsubishi сохраняет положительную динамику

По итогам апреля продажи Mitsubishi в России увеличились на 2% и составили 3 103 автомобиля.
Обновлено в 08:02
Происшествия

Появилось новое видео авиакатастрофы в Шереметьеве

В Сети появилось новое видео авиакатастрофы SSJ 100 в аэропорту Шереметьево. На кадрах запечатлены первые минуты после эвакуации.
Обновлено в 05:39
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Марио Фернандес
Российский футболист
Российский и бразильский футболист, защитник московского клуба ЦСКА и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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