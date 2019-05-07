Футбол
СМИ узнали о готовности ЦСКА продать Фернандеса в «Зенит» за €30 млнРБК 05:49
ЦСКА рассматривает вариант с переходом Марио Фернандеса в «Зенит», сообщает «Чемпионат». В армейском клубе готовы к переговорам по продаже защитника и собираются потребовать за его трансфер около €30 млн.
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 07:18, Ашберн
Происшествия
Шереметьево потребовал наказать снимавших на видео катастрофу SSJ 100
"Руководство аэропорта Шереметьево будет требовать, чтобы участвовавшие в видеозаписи лица, допустившие высказывания, противоречащие всем нормам общечеловеческой морали и профессиональной этики, были бы строжайшим образом наказаны", – говорится в сообщении.
Обновлено в 05:27
Общество
Зюганов ответил писательнице, обвинившей Сталина в блокаде Ленинграда
Накануне в швейцарской газете Neue Zurcher Zeitung появилась статья Елены Чижовой, в которой писательница утверждает, что Сталин ненавидел Ленинград, а потому способствовал планам Гитлера уничтожить город.
Обновлено в 06:12
Здоровье
Названа причина роста смертности среди людей в возрасте до 65 лет
Американские исследователи из Северо-Западного Университета заявили об увеличении смертности среди людей в возрасте до 65 лет от сердечной недостаточности, которая, как правило, развивается из-за ожирения и диабета.
Обновлено в 00:55
Происшествия
Вооруженную группировку поклонников Гитлера разоблачили в России
Группировку поклонников Адольфа Гитлера разоблачили в Центральном федеральном округе России накануне празднования Дня Победы.
Обновлено в 06:24
Общество
Генеральная репетиция парада Победы на Дворцовой прошла без авиации
Генеральная репетиция парада Победы прошла сегодня утром в Петербурге. Об этом сообщает корреспондент 78.ru.
Обновлено в 04:28
Общество
В России упростят правила установления инвалидности
Дмитрий Медведев на заседании правительства сообщил, что скоро подпишет документ, упрощающий правила признания людей инвалидами.
Обновлено в 05:58
Экономика
Владельцы «Европейского» могут построить ТЦ рядом с «Метрополисом»
Рядом с многофункциональным комплексом "Метрополис" и кинотеатром "Варшава" может быть возведен офисно-торговый комплекс на 11,6 тысячи квадратных метров, инвестором которого выступает структура компании "Киевская площадь" Года Нисанова и Зараха Илиева следует из пояснительной записки к общественным слушаниям по проекту планировки участка на Ленинградском шоссе на сайте управы района Войковский.
Обновлено в 03:07
Происшествия
По делу о загрязнении нефти в «Дружбе» задержаны четыре человека
Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба» задержаны четыре человека.
Обновлено в 06:12
Общество
Названы аномально голосовавшие за дочь Алсу на «Голосе» регионы
По данным СМИ, речь идет о Москве и Подмосковье, а также Курской, Калининградской и Кировской областях.
Обновлено в 06:49
Здоровье
Порядка 1,2 тысячи процедур ЭКО выполнили в Подмосковье с начала года
С января по март этого года жительницам Московской области было проведено более 1,1 тысячи процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в рамках ОМС.
Обновлено в 05:17
Здоровье
Для людей старше 40 лет вступил в силу новый порядок диспансеризации
Россияне старше 40 лет смогут проходить диспансеризацию раз в год, а не раз в три года как раньше.
Обновлено вчера в 08:43
Политика
Управделами президента заказало мониторинг СМИ и Telegram-каналов
Управление делами президента России заказало мониторинг СМИ, соцсетей и блогосферы, в том числе содержимого Telegram-каналов, следует из материалов на едином портале закупок.
Обновлено в 06:28
Происшествия
Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов
Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
Обновлено вчера в 23:32
Происшествия
Выживший пассажир сгоревшего SSJ-100 рассказал, как проходила эвакуация
Олег Молчанов - пассажир загоревшегося лайнера SSJ-100, совершившего экстренную посадку в Шереметьево 5 мая, рассказал, как проходила эвакуация из самолета.
Обновлено в 07:10
Авто
Опубликованы результаты краш-теста Lada Xray Cross
Специалисты провели фронтальный краш-тест вседорожного хэтчбэка Lada Xray Cross.
Обновлено вчера в 08:54
Происшествия
Могилу Человека-слона нашли в Лондоне через 130 лет после смерти
Умер Человек-слон в 1890 году в возрасте всего лишь 27 лет. Официальной причиной его смерти считается асфиксия.
Обновлено вчера в 13:29
Экономика
Акции «Башнефти» упали на фоне рекомендаций компании по дивидендам
Акции «Башнефти» упали в начале торгов на фоне рекомендации совета директоров по размеру дивидендов компании за 2018 год.
Обновлено в 05:30
Авто
Стартовали продажи оранжевого УАЗ «Хантер» за миллион
Базовая цена экспедиционного «Хантера» составляет 984 900 рублей.
Обновлено в 05:39
Гаджеты
Тим Кук: Apple покупает небольшие компании каждые две-три недели
По словам главы "яблочного" гиганта Тима Кука, "Эппл" поглощает другие компании каждые две-три недели.
Обновлено в 05:02
Происшествия
Появилось новое видео горящего в Шереметьево самолета
Появилось новое видео катастрофы Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в Шереметьево. Запись опубликована в Telegram-канале НТВ.
Обновлено в 05:15
Политика
Лавров резко ответил журналисту CNN на «фейковый вопрос»
Глава российского МИДа Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции после встречи со своим американским коллегой Майком Помпео, придумал каламбур про американский телеканал CNN.
Обновлено в 07:08
Шоу-бизнес
Владимир Пресняков оправдался за свое отсутствие на юбилее Пугачевой
Поклонники Пугачевой и журналисты обратили внимание, однако, что на юбилейном концерте отсутствовал близкий друг семьи и фактически родственник Аллы Борисовны Владимир Пресняков.
Обновлено вчера в 08:40
Финансы
ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 7 мая
Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 7 мая, составляет 65,3350 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России.
Обновлено вчера в 06:21
Происшествия
Бывшему начальнику управления СК предъявили окончательное обвинение
Бывшему руководителю московского Главного следственного управления Следственного комитета России (СК) Александру Дрыманову предъявлено обвинение в окончательной редакции.
Обновлено в 04:46
Общество
Самым богатым вице-губернатором Ставрополья стал Александр Бойков
Самым богатым вице-губернатором Ставрополья стал Александр Бойков Самым богатым стал человек, который не любит публичности - зампред Александр Бойков, доходы которого в прошлом году превысили 4, 1 млн рублей.
Обновлено вчера в 11:53
Политика
Многодетным семьям предлагают выделять по 450 тысяч рублей на ипотеку
Председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко совместно с депутатами от нескольких фракций внесли законопроект, который позволит оказать существенную помощь многодетным семьям.
Обновлено вчера в 09:51
Происшествия
Кокорин и Мамаев выступили с последним словом в суде
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, ставшие фигурантами дела о двух драках в Москве, выступили с последним словом в Пресненском районном суде, передает «Медиазона».
Обновлено вчера в 15:43
Шоу-бизнес
Появились последние фото Жанны Фриске с сыном
Несколько снимков, на которых Жанна запечатлена с сыном Платоном, появились на одной из фанатских страничек в «Инстаграм».
Обновлено в 06:54
Шоу-бизнес
50-летняя Дженнифер Энистон снялась топлес для глянца
Американская актриса Дженнифер Энистон, недавно отпраздновавшая свое 50-летие, снялась в пикантной фотосессии для журнала Harper's Bazaar.
Обновлено вчера в 19:22
Наука
Солнцезащитный крем признали потенциально опасным
Солнцезащитный крем признали потенциально опасным. Содержащиеся в нем вещества впитываются в кожу и могут нанести вред организму.
Обновлено в 06:10