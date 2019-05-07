СМИ узнали о готовности ЦСКА продать Фернандеса в «Зенит» за €30 млнРБК 05:49

ЦСКА рассматривает вариант с переходом Марио Фернандеса в «Зенит», сообщает «Чемпионат». В армейском клубе готовы к переговорам по продаже защитника и собираются потребовать за его трансфер около €30 млн.

СМИ узнали о готовности ЦСКА продать Фернандеса в «Зенит» за €30 млн

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