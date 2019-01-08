Политика

СМИ узнали о двух отказах от предложения Трампа возглавить Пентагон
Известия
16:46

Президенту США Дональду Трампу уже два человека ответили отказом в ответ на предложение возглавить Пентагон после ухода Джеймса Мэттиса. Об этом в понедельник, 7 января, рассказало издание Politico.
Известия16:46

Подробнее о событии

СМИ: Трамп не может найти нового главу Пентагона

Телеканал 360°15:44

Politico: два человека отказались от предложения Трампа возглавить Пентагон

RT на русском15:12

Кайл и Киан отказались возглавить Пентагон

Вести.Ru14:51

СМИ узнали о возникших у Трампа трудностях при поиске преемника Мэттиса

РБК14:40

Два человека отказались от предложения возглавить Пентагон, пишут СМИ

РИА Новости14:35

По меньшей мере два человека отказались занять пост министра обороны США вместо ушедшего в отставку Джеймса Мэттиса

Эхо Москвы14:30

Politico: как минимум два человека отклонили предложение Трампа возглавить Пентагон

ТАСС14:04
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Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 17:35, Ашберн
Армия и оружие

Пентагон назвал нахождение десантного корабля в Черном море законным

Обновлено в 15:01
Армия и оружие

Эрдоган заявил о победе над ИГ в Сирии

Турция полагает, что террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) потерпела поражение в Сирии в военном отношении, Анкара готова предложить свой план нормализации ситуации в стране.
Обновлено в 15:50
Политика

Во Франции хотят наказывать за несогласованные митинги

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп выступил за принятие закона, предусматривающего наказания за несогласованные акции протеста, сообщает FranceInfo.
Обновлено в 14:49
Политика

Трамп отправится на границу с Мексикой

"Президент Дональд Трамп в четверг отправится на южную границу, чтобы встретиться с теми, кто находится на передовой линии кризиса в гуманитарной области и в области национальной безопасности", - написала Сандерс.
Обновлено в 12:48
Политика

The Telegraph рассказала о жизни Скрипалей в Британии

Четвертого марта 2018 года в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал.
Обновлено в 11:27
Политика

Путин выстрелил из пушки в Петропавловской крепости

Президент России Владимир Путин выстрелил из пушки Д-30 на народных гуляньях в Петропавловской крепости, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 04:33
Политика

Захарова рассказала о визитах к задержанному в России Уилану

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости, что ситуацию с консульским доступом к задержанному в России Полу Уилану решат индивидуально с представителем каждой страны, гражданством которой он обладает.
Обновлено в 10:29
Политика

Глава Всемирного банка уходит в отставку

Глава Всемирного банка Джим Ён Ким уйдет в отставку 1 февраля.
Обновлено в 12:23
Политика

Россияне не пострадали при попытке переворота в Габоне

Россияне не пострадали после попытки переворота в столице Габона Либревиле, сообщает МИД РФ на своей официальной странице во «ВКонтакте».
Обновлено в 06:25
Политика

Украина вернет томос об автокефалии в Стамбул

Томос об автокефалии "новой церкви" Украины в ближайшие дни увезут обратно в Стамбул, рассказал руководитель департамента по делам религий и национальностей министерства культуры Украины Андрей Юраш.
Обновлено в 14:36
Политика

Савченко оценила ситуацию с православной церковью на Украине

Обновлено в 13:57
Армия и оружие

Курды потребовали от США разъяснить вывод войск из Сирии

Официальные представители сирийских курдов потребовали от Вашингтона объяснить решение американских властей о выводе своих войск с территории Сирийской Арабской Республики, сообщает 7 января агентство Associated Press.
Обновлено в 10:56
Политика

Синдзо Абэ поклялся на могиле отца поставить точку в переговорах с РФ

Обновлено в 00:15
Политика

Ким Чен Ын приехал с тайным визитом в Китай

Обновлено в 10:21
Политика

Глава МИД Бельгии баллотируется на пост генсека Совета Европы

Министр иностранных дел и обороны Бельгии Дидье Рейндерс объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост генерального секретаря Совета Европы, который освобождается по истечении полномочий Турбьёрна Ягланда 1 октября текущего года.
Обновлено в 13:33
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Американский военный деятель
Американский военный и государственный деятель. Министр обороны США.
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