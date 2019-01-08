Президенту США Дональду Трампу уже два человека ответили отказом в ответ на предложение возглавить Пентагон после ухода Джеймса Мэттиса. Об этом в понедельник, 7 января, рассказало издание Politico.

СМИ узнали о двух отказах от предложения Трампа возглавить Пентагон

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