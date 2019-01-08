Политика
СМИ узнали о двух отказах от предложения Трампа возглавить Пентагон
СМИ узнали о двух отказах от предложения Трампа возглавить ПентагонИзвестия16:46
Президенту США Дональду Трампу уже два человека ответили отказом в ответ на предложение возглавить Пентагон после ухода Джеймса Мэттиса. Об этом в понедельник, 7 января, рассказало издание Politico.
Известия16:46
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Армия и оружие
Пентагон назвал нахождение десантного корабля в Черном море законным
Обновлено в 15:01
Армия и оружие
Эрдоган заявил о победе над ИГ в Сирии
Турция полагает, что террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) потерпела поражение в Сирии в военном отношении, Анкара готова предложить свой план нормализации ситуации в стране.
Обновлено в 15:50
Политика
Во Франции хотят наказывать за несогласованные митинги
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп выступил за принятие закона, предусматривающего наказания за несогласованные акции протеста, сообщает FranceInfo.
Обновлено в 14:49
Политика
Трамп отправится на границу с Мексикой
"Президент Дональд Трамп в четверг отправится на южную границу, чтобы встретиться с теми, кто находится на передовой линии кризиса в гуманитарной области и в области национальной безопасности", - написала Сандерс.
Обновлено в 12:48
Политика
The Telegraph рассказала о жизни Скрипалей в Британии
Четвертого марта 2018 года в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал.
Обновлено в 11:27
Политика
Путин выстрелил из пушки в Петропавловской крепости
Президент России Владимир Путин выстрелил из пушки Д-30 на народных гуляньях в Петропавловской крепости, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 04:33
Политика
Захарова рассказала о визитах к задержанному в России Уилану
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости, что ситуацию с консульским доступом к задержанному в России Полу Уилану решат индивидуально с представителем каждой страны, гражданством которой он обладает.
Обновлено в 10:29
Политика
Глава Всемирного банка уходит в отставку
Глава Всемирного банка Джим Ён Ким уйдет в отставку 1 февраля.
Обновлено в 12:23
Политика
Россияне не пострадали при попытке переворота в Габоне
Россияне не пострадали после попытки переворота в столице Габона Либревиле, сообщает МИД РФ на своей официальной странице во «ВКонтакте».
Обновлено в 06:25
Политика
Украина вернет томос об автокефалии в Стамбул
Томос об автокефалии "новой церкви" Украины в ближайшие дни увезут обратно в Стамбул, рассказал руководитель департамента по делам религий и национальностей министерства культуры Украины Андрей Юраш.
Обновлено в 14:36
Политика
Савченко оценила ситуацию с православной церковью на Украине
Обновлено в 13:57
Армия и оружие
Курды потребовали от США разъяснить вывод войск из Сирии
Официальные представители сирийских курдов потребовали от Вашингтона объяснить решение американских властей о выводе своих войск с территории Сирийской Арабской Республики, сообщает 7 января агентство Associated Press.
Обновлено в 10:56
Политика
Синдзо Абэ поклялся на могиле отца поставить точку в переговорах с РФ
Обновлено в 00:15
Политика
Ким Чен Ын приехал с тайным визитом в Китай
Обновлено в 10:21
Политика
Глава МИД Бельгии баллотируется на пост генсека Совета Европы
Министр иностранных дел и обороны Бельгии Дидье Рейндерс объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост генерального секретаря Совета Европы, который освобождается по истечении полномочий Турбьёрна Ягланда 1 октября текущего года.
Обновлено в 13:33