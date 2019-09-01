Политика

РБКРБКСМИ узнали о домашнем аресте родственника Асада из-за денег для России

Сирийский президент поместил своего двоюродного брата, бизнесмена Рами Маклуфа, под домашний арест, после того как Россия потребовала у Дамаска «миллиарды долларов», пишет Al Quds Al Arabi. О домашнем аресте Маклуфа также пишет Watan со ссылкой на источники.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 12:52, Ашберн
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