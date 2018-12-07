Политика
Абрамович вошел в британский черный список бизнесменов из России
Абрамович вошел в британский черный список бизнесменов из РоссииИзвестия03:22
Британские спецслужбы намереваются усилить давление на российских предпринимателей, которых Лондон считает близкими к Кремлю. Об этом пишет The Daily Telegraph. В список вошли в том числе Роман Абрамович, Алишер Усманов и Олег Дерипаска.
Известия03:22
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с чего всё началось
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй одобрила представленный ей список российских бизнесменов и топ-менеджеров, на которых власти намерены оказать давление и которые «должны стать мишенью для британской разведки», пишет The Daily Telegraph со ссылкой на источники в спецслужбах.РБК01:59
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