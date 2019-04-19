Политика
СМИ узнали формат дебатов Порошенко и ЗеленскогоРИА Новости 10:25
Дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского на НСК "Олимпийском" будут модерировать украинская ведущая Елена Фроляк и медиа-эксперт Андрей Куликов, сообщает в пятницу сайт передачи "Факты".
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Общество
На Урале депутат-единоросс раскритиковала качество школьного питания
Парламентарий предложила депутату Госдумы Павлу Крашенинникову принять отдельный закон, который бы не дал подрядчикам экономить на продуктах питания для школ.
Обновлено в 05:26
Авто
Renault получила ОТТС на новый купе-кроссовер Renault Arkana
Еще недавно Renault анонсировала новый купе-кроссовер Arkana в топовом исполнении с турбомотором и вариатором, как теперь стали известны и другие модификации модели.
Обновлено вчера в 10:21
Спорт
Загитова: Хочу и дальше кататься без ошибок
Обновлено в 09:41
Политика
Суд обязал завод «Укроборонпрома» выплатить 5 млн рублей РСК «МиГ»
Хозяйственный суд Хмельницкой области обязал Красиловский агрегатный завод, входящий в «Укроборонпром», выплатить более 5 млн рублей российской самолётостроительной корпорации (РСК) «МиГ».
Обновлено в 09:43
Политика
Медведчук предложил Зеленскому в случае победы сотрудничать с Россией
Председатель политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» в своем выступлении заявил, что Владимиру Зеленскому в случае выигрыша в результате президентских выборов на Украине необходимо добиться сделки с Россией.
Обновлено в 02:39
Общество
Штормовой ветер и дождь со снегом ожидаются в Крыму в субботу
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в течение суток 20 апреля в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра до 20-25 м/с, ночью и утром 20 апреля в южных, центральных и восточных районах Крыма ожидается очень сильный дождь со снегом", - говорится в сообщении.
Обновлено в 09:17
Шоу-бизнес
Звезды кино прошлись по красной дорожке перед открытием ММКФ
Как передает корреспондент Федерального агентства новостей, в театр «Россия» по красной ковровой дорожке прошли дизайнер одежды Белла Потемкина, актрисы Лиза Боярская, Анна Хилькевич, Екатерина Климова и политик Владимир Жириновский.
Обновлено вчера в 12:21
Интернет
Количество лайков в Instagram может стать невидимым
Обновлено в 07:43
Экономика
Суд в Киеве принял новое решение по Приватбанку в пользу Коломойского
Коломойскому принадлежало более 41% акций Приватбанка. Приватбанк был национализирован в декабре 2016 года.
Обновлено в 10:19
Футбол
Лионель Месси назван лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
Обновлено в 07:05
Происшествия
Режим ЧС объявлен в Забайкалье из-за пожаров
В Забайкальском крае ввели режим ЧС из-за степных пожаров. В селах на юге региона сгорели около 40 жилых домов.
Обновлено в 10:04
Общество
В Москве ожидается потепление до +25 °С
На следующей неделе в Москве ожидается потепление до +25 °С. Об этом пишет сайт «Москва 24» со ссылкой на центр погоды «Фобос».
Обновлено в 10:33
Экономика
Лукашенко заявил о готовности продать заводы МАЗ и БелАЗ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов продать крупнейшие машиностроительные предприятия республики — МАЗ и БелАЗ.
Обновлено в 06:46
Общество
Крупную теплостанцию Челябинска переведут на газ
О необходимости перевода тепловой электростанции Челябинска ТЭЦ-2 на газ сегодня сообщил врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер на Всероссийском экологическом форуме "Чистая страна", который проходит в Челябинске.
Обновлено в 08:10
Экономика
«Роснефть» требует запретить информагентство Reuters в России
Ранее Reuters рассказало о схеме с участием российской компании, которую, по данным информагентства, используют власти Венесуэлы для обхода санкций США.
Обновлено в 09:37
Спорт
Авербух готовится объявить о сотрудничестве с Медведевой
Авербух — серебряный призёр Олимпиады 2002 года, сейчас он ставит собственные ледовые шоу, а также работает хореографом в фигурном катании.
Обновлено в 06:06
Происшествия
Четырехлетний ребенок погиб после прогулки в детском саду в Югре
Как сообщили «Вестнику» в пресс-службе СКР по ХМАО, во время прогулки на улице мальчик 4 лет просунул голову между частями деревянной конструкции, но освободиться не смог.
Обновлено в 03:20
Экономика
Forbes опубликовал рейтинг самых богатых россиян
Журнал Forbes опубликовал свежий рейтинг 200 богатейших российских бизнесменов.
Обновлено вчера в 03:08
Происшествия
Названо число пострадавших при обрушении грунта в Севастополе
Три автомобиля упали вместе с обвалившимся грунтом на парковке у жилого дома в Севастополе, ещё несколько машин были эвакуированы с места обрушения.
Обновлено в 03:46
Происшествия
Издатель «Новой газеты» опроверг инфаркт головного мозга у Быкова
О диагнозе, который врачи поставили Дмитрию Быкову, сообщил ТАСС со ссылкой на источники в медицинских кругах Башкирии, где был госпитализирован писатель.
Обновлено в 07:56
Наука
ДНК-анализ показал, что крестоносцы заводили семьи на Ближнем Востоке
Бойцы европейской армии влюблялись, создавали семьи и заводили детей с жительницами Ближнего Востока.
Обновлено в 06:25
Космос
«Hubble» сфотографировал туманность на свой День рождения
Обновлено вчера в 12:22
Шоу-бизнес
Стала известна причина внезапной смерти актрисы Ирины Цывиной
Причиной смерти заслуженной артистки России, вдовы актера Евгения Евстигнеева Ирины Цывиной стала кардиомиопатия.
Обновлено в 06:55
Происшествия
Появилось полное видео избиения чиновников Кокориным и Мамаевым
Опубликовано новое видео с нападением российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина в «Кофемании».
Обновлено в 07:34
Происшествия
В Татарстане возбудили уголовное дело по факту взрыва машины
В Нижнекамске по факту хлопка газового баллона, из-за которого взорвалась машина, и пострадал мужчина, возбудили уголовное дело.
Обновлено в 08:18
Хоккей
Овечкин вышел на 26-е место по голам в Кубке Стэнли и догнал Малкина
Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин забросил шайбу в ворота "Каролины" в первом раунде плей-офф НХЛ.
Обновлено вчера в 21:01
Политика
МЧС России предложило помочь установить причины пожара в Нотр-Даме
«МЧС России готово направить в Париж своих специалистов с необходимым оборудованием для оказания содействия в установлении причин пожара и оценки устойчивости пострадавших зданий и сооружений собора», — отметил он.
Обновлено в 10:16
Экономика
При реализации ФЦП «Юг России» выявили хищения более 2 млрд рублей
Федеральная целевая программа «Юг России» на 2014-2020 годы была утверждена в декабре 2013-го.
Обновлено в 07:09
Шоу-бизнес
Алла Пугачева дала юбилейный концерт на сцене Кремля
Концерт состоялся 17 апреля на кремлевской сцене и стал самым обсуждаемым событием апреля.
Обновлено вчера в 07:31