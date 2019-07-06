Политика

СМИ узнали детали дела подозреваемого в госизмене помощника полпредаИзвестия 14:09

Арестованный помощник полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Александр Воробьев мог передавать за границу данные с заседаний Совета безопасности — при обыске у него нашли документы Совбеза. Об этом во вторник, 9 июля, сообщает Znak.com.
Читать в источнике
Обсудить
с чего всё началось

Znak.com стали известны подробности дела против помощника полпреда на Урале Александра Воробьева

Основанием для возбуждения уголовного дела против помощника полпреда президента в УрФО Николая Цуканова Александра Воробьева стало то, что он передавал за границу информацию с заседаний Совета безопасности РФ . Об этом Znak.com сообщили два информированных источника.
Znak.com03:30

Подробнее о событии

Помощник Цуканова мог передавать на Запад информацию Совета безопасности РФ. Воробьев также знал о бывшей жене Путина

Фонтанка.Ру04:48

СМИ узнали детали дела арестованного за измену помощника полпреда

РБК10:54

Помощника полпреда президента в Уральском округе подозревают в передаче за рубеж сведений с заседаний Совбеза

Эхо Москвы11:31

Znak.com узнал подробности дела обвиняемого в госизмене помощника полпреда президента

Дождь06:27

Раскрыты детали дела пойманного на госизмене помощника полпреда

Газета.Ru15:45

Znak.com: помощника полпреда заподозрили в госизмене из-за передачи данных с заседаний Совбеза

Медиазона04:16

Znak.com стали известны подробности дела против помощника полпреда на Урале Александра Воробьева

Znak.com03:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 17:15, Вашингтон
Политика

Самолет с Владимиром Путиным на борту приземлился в Кольцово

Обновлено в 08:04
Транспорт

Ливни затопили дороги Петербурга

Над Северной столицей разверзлись хляби небесные. Ливень, который методично проходит с севера на юг, подтопил дороги города.
Обновлено в 06:34
Политика

Стала известна реакция матери журналиста «Рустави 2» на его выходку

Член «Союза грузин России» Игорь Гвритишвили рассказал о реакции матери ведущего телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии на его скандальную выходку с оскорблением президента России Владимира Путина в прямом эфире.
Обновлено в 17:09
Происшествия

Пассажир упал под поезд метро на станции «Тверская» в Москве

Обновлено в 15:08
Кино

Новый фильм о Джокере не будет связан с комиксами DC

Обновлено в 03:39
Футбол

Кикнадзе: «Локомотив» не готов повторить Гилерме предложение другого клуба из Москвы

Обновлено в 16:58
Происшествия

В Норвегии обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»

Ученые из России и Норвегии обнаружили превышение уровня радиации в районе затонувшей советской атомной подлодки "Комсомолец" в сто тысяч раз.
Обновлено в 10:26
Происшествия

У детей из семьи избитой ингушской девочки нашли нарушения в развитии

В прошлую пятницу, 5 июля, власти города решили изъять двух детей из семьи, где семилетняя девочка получила множество серьёзных травм.
Обновлено в 12:00
Общество

В России за год из-за нарушений от работы отстранили более 400 пилотов

За 2018 год от полетов из-за выявленных нарушений отстранили 425 пилотов.
Обновлено в 08:32
Происшествия

Саакашвили сломал руку пожилой жительнице Одессы

Обновлено в 15:59
Здоровье

Диетолог назвала самые полезные летние ягоды

В тройку наиболее полезных ягод вошли черника, вишня и арбуз.
Обновлено в 01:56
Политика

На Украине может не остаться предпринимателей, считает Бойко

Депутат Верховной рады, лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко считает, что действия властей Украины могут привести к тому, что в стране не останется ни предпринимателей, ни людей, которые хотят и умеют работать.
Обновлено в 16:15
Экономика

Forbes составил рейтинг самых богатых депутатов и чиновников в России

Обновлено в 05:36
Армия и оружие

В Сети появилось видео обстрелов позиций ВСУ из «Горыныча» в Донбассе

В соцсетях появилось видео обстрела позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Обновлено в 08:29
Транспорт

Орешкин поедет на форум моногородов в Тольятти за рулем Lada Xray

Обновлено в 12:56
Общество

Благотворители из Пензы попали под закон об НКО-иноагентах

Благотворители оспорят постановление суда.
Обновлено в 16:24
Политика

Путин напомнил о невыполненных Обамой договоренностях по Украине

Президент России Владимир Путин рассказал о договоренностях с занимавшим тогда пост главы США Бараком Обамой, касающихся Украины, которые не были исполнены американской стороной.
Обновлено в 15:57
Происшествия

В аэропорту Амстердама столкнулись два пассажирских самолета

Во вторник, 9 июля, в амстердамском аэропорту Схипхол около терминала столкнулись два пассажирских самолета Boeing 737-800 авиакомпании KLM и Airbus A320 лоукостера EasyJet, пострадавших нет.
Обновлено в 08:19
Армия и оружие

Новые авианосец и БДК станут звездами военно-морского салона в Санкт-Петербурге

Как и на восьми предыдущих, на IX МВМС будут продемонстрированы возможности предприятий по проектированию и производству военно-морской и морской техники, вооружения, судового оборудования, комплектующих систем, элементов и материалов.
Обновлено вчера в 07:41
Шоу-бизнес

Адриана Лима была замечена с новым бойфрендом на греческом Миконосе

Не прошло и полугода от момента расставания с турецким писателем Метином Хара, как бразильскую супермодель Адриану Лиму застали в объятиях нового бойфренда.
Обновлено в 16:36
Кино

Джордж Мартин раскрыл пять новых фактов о приквеле «Игры престолов»

Обновлено в 16:03
Происшествия

Последний поход: из-за чего могли погибнуть 14 офицеров-подводников

Обновлено в 09:09
Происшествия

ЕСПЧ присудил компенсацию жертве домашнего насилия в России

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч евро жертве домашнего насилия в России Валерии Володиной.
Обновлено в 06:53
Экономика

Медведев исключил из перечня госпрограмм «Развитие пенсионной системы»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об исключении госпрограммы "Развитие пенсионной системы" из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 11:36
Политика

Порошенко раскритиковал Зеленского за отмену парада

Обновлено в 15:46
Здоровье

Пустышка и мужики

Пустышки, присыпки, пеленки - взрослые мужики внимали рассказам медработников об этих атрибутах детства, кто-то писал "лекцию" на диктофон, многие конспектировали в блокнот.
Обновлено в 15:26
Шоу-бизнес

В Сети показали благодарственную открытку от Меган Маркл и принца Гарри

В начале мая Меган Маркл и принц Гарри впервые стали родителями — на свет появился маленький Арчи.
Обновлено в 15:20
Политика

Саакашвили сравнил Путина и Грузию с котом и мышью

Заявления президента России Владимира Путина относительно санкций в отношении Грузии политик сравнил с поведением кота, «который играет с мышкой».
Обновлено в 16:57
Политика

Украинцы пытаются попасть в Крым по недействительным паспортам

Российские пограничники отмечают увеличение количества украинцев, пытающихся въехать в Крым по недействительным паспортам.
Обновлено в 06:30
Политика

Грузинский журналист посчитал Россию болотом

Грузинский журналист Михаил Тавхелидзе предложил считать Россию большим болотом за горами. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.
Обновлено в 16:24
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное