Политика
СМИ узнали детали дела подозреваемого в госизмене помощника полпредаИзвестия 14:09
Арестованный помощник полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Александр Воробьев мог передавать за границу данные с заседаний Совета безопасности — при обыске у него нашли документы Совбеза. Об этом во вторник, 9 июля, сообщает Znak.com.
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с чего всё началось
Основанием для возбуждения уголовного дела против помощника полпреда президента в УрФО Николая Цуканова Александра Воробьева стало то, что он передавал за границу информацию с заседаний Совета безопасности РФ . Об этом Znak.com сообщили два информированных источника.Znak.com03:30
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