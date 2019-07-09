Основанием для возбуждения уголовного дела против помощника полпреда президента в УрФО Николая Цуканова Александра Воробьева стало то, что он передавал за границу информацию с заседаний Совета безопасности РФ . Об этом Znak.com сообщили два информированных источника.

с чего всё началось

Помощник полпреда российского президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Александр Воробьев, которого обвинили в госизмене, мог передать важные данные с заседаний Совбеза в Польшу. Об этом пишет сайт Znak.com со ссылкой на источники.

Экономика Forbes назвал самых богатых российских чиновников и депутатов Forbes опубликовал рейтинг "Власть и деньги — 2019", в который вошли самые богатые чиновники и депутаты России.

Происшествия В Польше найдена мертвой 20-летняя гандболистка сборной России По информации Федерации гандбола России (ФГР), 20-летняя спортсменка утонула в водоеме рядом с игровыми кортами в Старе-Яблонки, где проходил чемпионат Европы.

Политика Путин выступил против введения санкций в отношении Грузии Госдума не будет отзывать свое заявление по Грузии после слов президента РФ Владимира Путина об отсутствии намерений вводить санкции, документ дает право правительству разрабатывать ответные меры при необходимости, сказал РИА "Новости" глава комитета ГД по делам СНГ Леонид Калашников.

Политика Путин рассказал об участии грузинских снайперов в событиях на Майдане Президент России Владимир Путин заявил, что ему известно об участии грузинских снайперов в событиях на Майдане в 2014 году.

Происшествия Суд оправдал мэра Одессы Труханова Малиновский районный суд оправдал подозреваемых по делу «Краяна» мэра Одессы Геннадия Труханова, его заместителя Павла Вугельмана, а также других чиновников мэрии и бизнесменов.

Происшествия Суд приговорил к восьми годам получившего от IKEA ₽25 млрд бизнесмена Люберецкий городской суд приговорил к восьми годам колонии владельца компании «Системы автономного электроснабжения» (САЭ) Константина Пономарева по делу о заведомо ложном доносе.

Шоу-бизнес Игорь Николаев опубликовал трогательное фото с трехлетней дочерью Игорь Николаев с дочерью Вероникой Сегодня же Николаев поделился совместной с дочерью фотографией.

Общество Июль в РФ будет холоднее июня, но август прогнозируют теплый Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что с вероятностью более 90 процентов нынешний июль окажется холоднее прошедшего июня, который был очень теплым.

Политика Студентка упала в обморок на встрече с Путиным Студентке стало плохо во время встречи учащихся Уральского федерального университета (УрФУ) с президентом России Владимиром Путиным.

Политика Телеканал из Грузии остановил вещание после оскорблений в адрес Путина Грузинский телеканал «Рустави-2» прекратил вещание из-за оскорбительных высказываний ведущего в адрес главы РФ Владимира Путина.

Политика Путин в Екатеринбурге поговорил за чаем с многодетной семьей Во время поездки в Екатеринбург президент России Владимир Путин встретился за чашкой чая с многодетной семьей Сыропятовых и расспросил их о переезде в новый дом.

Политика Против телеканала NewsOne возбуждено дело о финансировании терроризма Уголовное дело по статье «Финансирование терроризма» возбуждено в рамках расследования против украинского телеканала NewsOne, планировавшего провести телемост с Россией.

Экономика Назван основной способ кражи денег с банковских карт россиян Низкая киберграмотность и беспечность россиян - главные причины, по которым наши соотечественники ежегодно теряют деньги со своих банковских счетов, констатируют в Центробанке.

Происшествия Число жертв наводнений в Иркутской области увеличилось до 24 Число погибших в зоне наводнения в Иркутской области увеличилось до 24.

Транспорт Участок красной ветки московского метро закроют на неделю В Москве закроют участок Сокольнической линии метро от "Университета" до "Коммунарки" с 13 по 20 июля.

Происшествия Последний поход: из-за чего могли погибнуть 14 офицеров-подводников «У комиссии вызывает вопросы причина взрыва в отсеке, где находился аккумулятор, а также тот факт, что моряки не воспользовались портативными дыхательными аппаратами, которыми по инструкции должны были воспользоваться в первую очередь», — говорит знакомый с расследованием обстоятельств инцидента собеседник РБК.

Политика Зеленский посетит открытие нового саркофага на Чернобыльской АЭС 10 июля на Чернобыльской АЭС запланировано открытие нового безопасного укрытия над аварийным блоком Чернобыльской АЭС.

Происшествия Большинство россиян считают обычным подбрасывание наркотиков полицией Большинство россиян (66%) считают обычной практикой в сегодняшней России подбрасывание наркотиков полицией.

Экономика В Сбербанке ответили на публикацию о «разводе» с «Яндексом» По словам топ-менеджера Сбербанка, не соответствует действительности информация о том, что: Сбербанк недоволен партнерством с "Яндексом" в ретейле; дела совместного проекта идут не так, как ожидал Сбербанк; у компаний есть разногласия по лидеру; маркетплейс "Беру" не выполняет ключевые показатели (KPI); Сбербанк настаивал на том, чтобы платежи на платформах СП шли через него.

Авто Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».

Политика Путин сравнил отказ от ядерной энергетики с возвращением к шкурам и пещерам Путин назвал отказ от ядерной энергетики в пользу альтернативных источников попыткой «облачиться в шкуры и переселиться в пещеры».

Экономика Спонсора «Своей игры» уличили в выводе 300 млн рублей в офшор Налоговая потребовала от Erich Krause заплатить 44,6 миллиона рублей, из которых 28,2 млн недоимки по налогу на прибыль, 10,7 млн пени и штраф 5,6 млн руб. Компания пыталась оспорить решение в Арбитражном суде Москвы, но 4 июля суд встал на сторону налоговой.

Происшествия Врачи рассказали о состоянии жестоко избитой девочки из Ингушетии Врачи НИИ неотложной детской хирургии и травматологии рассказали о состоянии избитой в Ингушетии 7-летней девочки, состояние которой ранее оценивалось как тяжелое.

Наука Калифорнии предрекли новые землетрясения Геологическая служба США предупредила, что Южную Калифорнию могут потрясти новые крупные землетрясения.

Происшествия В СК объяснили сообщения об увольнении в пензенском управлении Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин уволил главу отдела кадров пензенского следственного управления Елену Лебедеву за то, что она улыбнулась во время заседания.