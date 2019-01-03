Служба безопасности Украины начала расследовать проведение так называемого "Первого национального украинского конгресса" и создание "Украинской народной армии" в Праге в мае 2018 года как попытку захвата власти.

СМИ утверждают, что СБУ расследует попытку захвата власти на Украине

Космос Космос «Чанъэ-4» прислал первый снимок с обратной стороны Луны

Происшествия Происшествия МЧС завершило поисково-спасательную операцию в Магнитогорске Под обломками обрушившегося подъезда жилого дома в Магнитогорске больше людей нет, сообщил первый замглавы МЧС Александр Чуприян.

Происшествия Происшествия Офисное здание частично обрушилось в Новочеркасске Стена четырехэтажного офисного здания обрушилась в Новочеркасске.

Происшествия Происшествия Франция все-таки выдала России экс-министра финансов Подмосковья Из Франции в Москву экстрадировали бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, которого подозревают в десяти эпизодах мошенничества, трех эпизодах растраты и девяти эпизодах незаконной легализации имущества.

Политика Политика Украина снова направит военные корабли через Керченский пролив Киев в ближайшее время планирует вновь отправить корабли военно-морских сил (ВМС) Украины через Керченский пролив.

Происшествия Происшествия Боксер одним ударом убил сотрудника охраны Порошенко Позже было установлено, что убитый являлся 26-летним сотрудником Управления государственной охраны, обеспечивающей безопасность первых лиц государства.

Экономика Экономика Акции Apple упали более чем на 9% На открытие торгов на бирже NASDAQ в четверг, 3 января, акции компании Apple опустились на 9,43% и торговались по состоянию на 18:35 мск на отметке $143,03, следует из данных торгов.

Политика Политика СМИ утверждают, что СБУ расследует попытку захвата власти на Украине Служба безопасности Украины начала расследовать проведение так называемого "Первого национального украинского конгресса" и создание "Украинской народной армии" в Праге в мае 2018 года как попытку захвата власти.

Культура Культура В первый день Нового года скончался Крис Кельми 1 января, после празднования Нового года, в своем загородном доме умер певец Крис Кельми, передает канал РЕН ТВ.

Политика Политика Демократ Нэнси Пелоси избрана спикером палаты представителей США Н.Пелоси занимала пост спикера палаты представителей, который считается третьим по важности в государственной иерархии США, в 2007-2011 годах, а с 2011 года возглавляла фракцию демократов в Палате представителей.

Спорт Спорт Устюгов стал вторым в гонке преследования на «Тур де Ски» Россиянин Сергей Устюгов занял второе место в лыжной гонке преследования на 15 км на этапе многодневки «Тур де Ски» в немецком Оберстдорфе.

Общество Общество Тропический шторм надвигается на южные курорты Таиланда По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), совокупно в районах, которые предположительно могут быть затронуты тропическим штормом (острова Самуи, Панган, Тао, Пхукет и провинция Краби), сейчас могут находиться в общей сложности до 50-60 тыс. туристов из России.

Экономика Экономика Dow Jones рухнул на 600 пунктов на новостях от Apple Американский фондовый индекс Dow Jones по итогам торгов 3 января упал на 657 пунктов, передает CNBC News.

Космос Космос Зонд New Horizons передал снимки астероида Ultima Thule Зонд New Horizons продолжает передавать данные на Землю, благодаря этому будут получены снимки в ещё более детальном разрешении.

Политика Политика Госдеп предупредил американцев об опасности поездок в Китай Государственный департамент США предупредил американских граждан о существующих опасностях при посещении Китая.

Гаджеты Гаджеты WhatsApp перестанет работать на некоторых телефонах Мессенджер WhatsApp в ближайшее время перестанет работать на некоторых телефонах, сообщает пресс-служба компании.

Политика Политика УПЦ запретят служить в Киево-Печерской лавре В администрации президента Украины дано указание руководству музея Киево-Печерской лавры и Кременецко-Почаевского историко-архитектурного заповедника подготовить иски в административные суды по прекращению аренды общинам УПЦ.

Политика Политика В Демократической партии США допустили импичмент Трампа В интервью телеканалу NBC Пелоси заявила, что конгрессмены от Демократической партии намерены дождаться итогов расследования комиссии Мюллера, а затем уже решат, начинать ли процедуру импичмента в отношении президента Трампа.

Происшествия Происшествия Адвокат обвиненного в шпионаже американца сообщил о его аресте Адвокат Владимир Жеребенков, представляющий интересы гражданина США Пола Уилана, сообщил о том, что обжаловал его арест.

Происшествия Происшествия Стало известно, на чем «погорел» американский шпион Сообщается, что Уилан около десяти лет регистрировался в соцсетях, а американские спецслужбы отбирали тех его интернет-знакомых, которые имели доступ к не подлежащей разглашению информации.

Армия и оружие Армия и оружие В Сирии 11 членов одной семьи погибли в результате авиаудара коалиции Сирийское государственное телевидение сообщило в четверг о гибели в результате авиаудара международной коалиции 11 членов одной семьи - жителей деревни Шаафа в провинции Дейр-эз-Зор.

Происшествия Происшествия В Киеве избит авиаконструктор ОКБ Антонова, создававший «Мрию» В свою очередь, РИА Новости со ссылкой на телевизионную службу новостей украинского телеканала "1+1", сообщает, что стражами порядка избит один из создателей тяжелых советских самолетов Ан-74 и Ан-225 "Мрия", 81-летний Виктор Ковальский.

Авто Авто В Болгарии нашли забытый склад с новыми BMW Как сообщает портал Autoclub со ссылкой на болгарское Facebook-сообщество "Център за борба с ръждата", на днях на складе в городе Благоевград были обнаружены десять седанов и один универсал BMW 5 Series в кузове E34, законсервированные сразу после поступления на склад 25 лет назад.

Футбол Футбол Роналду в пятый раз признан игроком года по версии Globe Soccer Awards

Происшествия Происшествия В жилом доме на Ставрополье произошел хлопок газа Утром 3 января на кухне одной из квартир в шестиэтажном многоквартирном доме по улице Цветочной в станице Ессентукской в результате короткого замыкания в механизме автоподжига газовой плиты произошла вспышка газовоздушной смеси с последующим возгоранием на 13 кв. м. Возгорание ликвидировано, погибших и пострадавших нет.

Здоровье Здоровье В Грузии шесть человек умерли от свиного гриппа за месяц Шесть человек умерли в Грузии от "свиного гриппа" за месяц, сообщил глава Центра по контролю заболеваниями Амиран Гамкрелидзе.

Спорт Спорт Глава комиссии WADA поддержал решение предоставить российской стороне дополнительное время Глава комиссии по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джонатан Тэйлор прокомментировал ситуацию с возможным лишением Российского антидопингового агентства (РУСАДА) полноправного статуса из-за непредоставления экспертам доступа к данным московской лаборатории до 31 декабря 2018 года.

Общество Общество Лувр установил рекорд по посещениям в 2018 году Около 10,2 млн чел. в 2018 году посетили парижский музей Лувр. Это стало рекордом, сообщили в музее.

Происшествия Происшествия В Свердловской области два ребенка погибли в ДТП