Энергетика

СМИ указали на формирование «креста смерти» на нефтяном рынке
RT на русском
03:30

Агентство Bloomberg сообщило о «кресте смерти» на рынке американских нефтяных фьючерсов. Уточняется, что впервые с июня 2017 года 50-дневный скользящий средний показатель цены фьючерсов на американскую нефть WTI опустился ниже аналогичного значения за 200 дней.
RT на русском03:30
с чего всё началось
По данным
 агентства, впервые с июня 2017 года 50-дневный скользящий средний показатель цены фьючерсов на нефть WTI опустился ниже аналогичного значения за 200 дней.
Реальное время04:22

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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 15:26, Ашберн
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Саудовская Аравия и ОПЕК двигаются к компромиссу между реализацией политики, которая не приведет к росту цен на нефть, в угоду США и сокращением добычи нефти для балансировки перенасыщенного предложением рынка.
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Энергетика

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Обновлено вчера в 11:38
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Энергетика

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Обновлено вчера в 03:08
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В 2019 году власти Ямала совместно с компаниями планируют разработать «дорожную карту» по созданию объектов газомоторной инфраструктуры и переводу парка техники дорожно-коммунальных служб.
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