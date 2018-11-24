Энергетика
Агентство Bloomberg сообщило о «кресте смерти» на рынке американских нефтяных фьючерсов. Уточняется, что впервые с июня 2017 года 50-дневный скользящий средний показатель цены фьючерсов на американскую нефть WTI опустился ниже аналогичного значения за 200 дней.
RT на русском03:30
с чего всё началось
По данным агентства, впервые с июня 2017 года 50-дневный скользящий средний показатель цены фьючерсов на нефть WTI опустился ниже аналогичного значения за 200 дней.Реальное время04:22
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Энергетика
WSJ узнала о плане Эр-Рияда и ОПЕК сдержать падение цен на нефть
Саудовская Аравия и ОПЕК двигаются к компромиссу между реализацией политики, которая не приведет к росту цен на нефть, в угоду США и сокращением добычи нефти для балансировки перенасыщенного предложением рынка.
Обновлено в 09:04
Энергетика
За восемь лет Югра в 2,6 раза снизила объемы сжигания ПНГ
В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре с 2010 года в 2,6 раза снизились объемы сжигания попутного нефтяного газа (ПНГ).
Обновлено в 10:00
Энергетика
Цены на большинство видов топлива повышаются на АЗС Белоруссии
Розничные цены на автомобильное топливо, за исключением бензина АИ-92, с 25 ноября в очередной раз вырастут в Белоруссии на одну белорусскую копейку (около 0,3 российского рубля, или 0,005 доллара) за литр, сообщил в субботу госконцерн "Белнефтехим".
Обновлено в 09:21
Энергетика
На Украине запретили операторам накручивать цены на газ
Операторам газораспределительных сетей на Украине запретили накручивать цену на голубое топливо, заявила глава Национальной комиссии Украины по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Оксана Кривенко, сообщает 23 ноября «112 Украина».
Обновлено вчера в 14:02
Энергетика
«Газпром нефть» выбрала стартап для развития топливного ритейла
«Газпром нефть» определила лучший проект для развития топливного ритейла на конкурсе технологических стартапов GoTech Arena.
Обновлено вчера в 05:08
Энергетика
В Госдуме оценили перспективы СПГ в Европе
Председатель комитета Государственной думы по энергетике Павел Завальный в беседе с ФАН оценил перспективы сжиженного природного газа в Европе.
Обновлено вчера в 11:38
Энергетика
Танкер «Псков» занимается перевалкой СПГ в Норвегии
Обновлено в 11:00
Энергетика
Итальянцы помогут Узбекистану утилизировать попутные нефтяные газы
Итальянская компания Turboden S.p.A. планирует реализовать в Узбекистане проекты по производству электроэнергии в результате утилизации попутных нефтяных газов (ПНГ), следует из проекта постановления правительства, опубликованного на портале системы оценки воздействия актов законодательства (СОВАЗ) для общественного обсуждения.
Обновлено вчера в 03:08
Энергетика
Запасы кончаются. Украине грозят веерные отключения света
По словам члена наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрия Корольчука, энергосистема Украины подошла к кризисной черте и готова к внедрению графика аварийных отключений на 1400 МВт Причинами коллапса эксперт назвал провал антрацитовых блоков из-за проблем с топливом и низкого тарифа, нежелание ТЭС работать из-за низких тарифов и ненадёжность атомной генерации.
Обновлено вчера в 15:40
Энергетика
Власти Ямала создадут «дорожную карту» по переводу транспорта на газ
В 2019 году власти Ямала совместно с компаниями планируют разработать «дорожную карту» по созданию объектов газомоторной инфраструктуры и переводу парка техники дорожно-коммунальных служб.
Обновлено вчера в 08:01
Энергетика
Кудрин: падение цен на нефть может продлиться несколько месяцев
"Может оно несколько месяцев продлиться", - отметил Кудрин в кулуарах конференции, организованной ЕАБР.
Обновлено 22 ноября в 10:02
Энергетика
Электроразряд поразил прибалтов прямо в голову
Неприятную новость сообщила в прибалтийских СМИ аналитик Международной компании в области энергетики ICIS по рынкам энергетики и двуокиси углерода Евросоюза, литовский эксперт Вия Пакалкайте.
Обновлено в 07:50
Энергетика
«Газпром» сократил инвестпрограмму на 2019 год
Правление «Газпрома» приняло проекты инвестиционной программы и бюджета на 2019 год.
Обновлено вчера в 04:42
Энергетика
В Красноярском крае разработали программу газификации до 2023 года
В Красноярском крае разработали программу газификации на 2019-2023 годы.
Обновлено вчера в 12:05
Энергетика
Топливный процент. Как изменятся цены из‐за подорожания бензина
С начала года, по данным Росстата, бензин подорожал на 9,3%, дизельное топливо — на 11,5%. Причем больше всего топливо выросло в цене в регионах Восточной Сибири и на заправках Дальнего Востока.
Обновлено 22 ноября в 08:14