Энергетика

На нефтяном рынке появился «крест смерти»
Взгляд.ру
08:20

На рынке американских нефтяных фьючерсов образовался «крест смерти», сообщают эксперты. Впервые с июня 2017 года 50-дневный скользящий средний показатель цены фьючерсов на нефть WTI опустился ниже аналогичного значения за двести дней, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.
Взгляд.ру08:20
с чего всё началось
По данным
 агентства, впервые с июня 2017 года 50-дневный скользящий средний показатель цены фьючерсов на нефть WTI опустился ниже аналогичного значения за 200 дней.
Реальное время04:22

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Обновлено вчера в 11:31
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Итальянцы помогут Узбекистану утилизировать попутные нефтяные газы

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Цены на АИ-92 и дизельное топливо выросли в Свердловской области

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Запасы кончаются. Украине грозят веерные отключения света

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Обновлено вчера в 08:01
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Кудрин: падение цен на нефть может продлиться несколько месяцев

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Ситуация на топливном рынке является настолько критической, что большое количество независимых автозаправочных станций в стране может просто закрыться, так как начинает работать себе в убыток.
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