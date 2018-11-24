Энергетика
Агентство Bloomberg сообщило о «кресте смерти» на рынке американских нефтяных фьючерсов. Уточняется, что впервые с июня 2017 года 50-дневный скользящий средний показатель цены фьючерсов на американскую нефть WTI опустился ниже аналогичного значения за 200 дней.
RT на русском03:30
с чего всё началось
По данным агентства, впервые с июня 2017 года 50-дневный скользящий средний показатель цены фьючерсов на нефть WTI опустился ниже аналогичного значения за 200 дней.Реальное время04:22
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 12:19, Ашберн
Энергетика
За восемь лет Югра в 2,6 раза снизила объемы сжигания ПНГ
В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре с 2010 года в 2,6 раза снизились объемы сжигания попутного нефтяного газа (ПНГ).
Обновлено в 10:00
Энергетика
Project Syndicate: Африка готовится выйти на новую стадию развития
Одной из проблем, которую предстоит решить африканским лидерам, является нехватка электроэнергии, которая продолжает сдерживать развитие континента.
Обновлено вчера в 23:20
Энергетика
На Украине запретили операторам накручивать цены на газ
Операторам газораспределительных сетей на Украине запретили накручивать цену на голубое топливо, заявила глава Национальной комиссии Украины по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Оксана Кривенко, сообщает 23 ноября «112 Украина».
Обновлено вчера в 14:02
Энергетика
В Оренбуржье стоимость бензина вырастет в начале 2019 года
В Оренбуржье топливный рынок был стабилен несколько недель, но в начале 2019 года ожидается рост стоимости бензина.
Обновлено вчера в 21:14
Энергетика
«Газпром нефть» выбрала стартап для развития топливного ритейла
«Газпром нефть» определила лучший проект для развития топливного ритейла на конкурсе технологических стартапов GoTech Arena.
Обновлено вчера в 05:08
Энергетика
В Госдуме оценили перспективы СПГ в Европе
Председатель комитета Государственной думы по энергетике Павел Завальный в беседе с ФАН оценил перспективы сжиженного природного газа в Европе.
Обновлено вчера в 11:38
Энергетика
Россия обогнала Саудовскую Аравию по добыче нефти в сентябре
Россия обогнала Саудовскую Аравию по среднесуточной добыче в сентябре. Об этом в пятницу, 23 ноября, информирует Росстат.
Обновлено вчера в 11:31
Энергетика
Танкер «Псков» занимается перевалкой СПГ в Норвегии
Обновлено в 11:00
Энергетика
Запасы кончаются. Украине грозят веерные отключения света
По словам члена наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрия Корольчука, энергосистема Украины подошла к кризисной черте и готова к внедрению графика аварийных отключений на 1400 МВт Причинами коллапса эксперт назвал провал антрацитовых блоков из-за проблем с топливом и низкого тарифа, нежелание ТЭС работать из-за низких тарифов и ненадёжность атомной генерации.
Обновлено вчера в 15:40
Энергетика
Власти Ямала создадут «дорожную карту» по переводу транспорта на газ
В 2019 году власти Ямала совместно с компаниями планируют разработать «дорожную карту» по созданию объектов газомоторной инфраструктуры и переводу парка техники дорожно-коммунальных служб.
Обновлено вчера в 08:01
Энергетика
Итальянцы помогут Узбекистану утилизировать попутные нефтяные газы
Итальянская компания Turboden S.p.A. планирует реализовать в Узбекистане проекты по производству электроэнергии в результате утилизации попутных нефтяных газов (ПНГ), следует из проекта постановления правительства, опубликованного на портале системы оценки воздействия актов законодательства (СОВАЗ) для общественного обсуждения.
Обновлено вчера в 03:08
Энергетика
Половина АЗС России может закрыться
Ситуация на топливном рынке является настолько критической, что большое количество независимых автозаправочных станций в стране может просто закрыться, так как начинает работать себе в убыток.
Обновлено вчера в 14:16
Энергетика
Электроразряд поразил прибалтов прямо в голову
Неприятную новость сообщила в прибалтийских СМИ аналитик Международной компании в области энергетики ICIS по рынкам энергетики и двуокиси углерода Евросоюза, литовский эксперт Вия Пакалкайте.
Обновлено в 07:50
Энергетика
«Газпром» сократил инвестпрограмму на 2019 год
Правление «Газпрома» приняло проекты инвестиционной программы и бюджета на 2019 год.
Обновлено вчера в 04:42
Энергетика
«Газпром» намерен заключить контракт на 42,5 млрд рублей в рамках обустройства Чаянды
ПАО «Газпром» заключило прямой контакт (на условиях закупки у единственного поставщика) на выполнение строительно-монтажных работ на установке предварительной подготовки газа (УППГ) N2 Чаяндинского НГКМ.
Обновлено вчера в 20:23