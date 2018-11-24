с чего всё началось

Агентство Bloomberg сообщило о «кресте смерти» на рынке американских нефтяных фьючерсов. Уточняется, что впервые с июня 2017 года 50-дневный скользящий средний показатель цены фьючерсов на американскую нефть WTI опустился ниже аналогичного значения за 200 дней.

СМИ указали на формирование «креста смерти» на нефтяном рынке

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Энергетика Энергетика «Газпром» сократил инвестпрограмму на 2019 год Правление «Газпрома» приняло проекты инвестиционной программы и бюджета на 2019 год.