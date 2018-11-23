Энергетика
Агентство Bloomberg сообщило о «кресте смерти» на рынке американских нефтяных фьючерсов. Уточняется, что впервые с июня 2017 года 50-дневный скользящий средний показатель цены фьючерсов на американскую нефть WTI опустился ниже аналогичного значения за 200 дней.
RT на русском03:30
с чего всё началось
По данным агентства, впервые с июня 2017 года 50-дневный скользящий средний показатель цены фьючерсов на нефть WTI опустился ниже аналогичного значения за 200 дней.Реальное время04:22
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 07:46, Ашберн
Энергетика
«Нафтогаз» взыскал с «Газпрома» ещё $3,8 млн
«Нафтогаз» взыскал $3,8 млн переплаты «Газпрома» за транзит газа в октябре в счёт долга по решению Стокгольмского арбитража, сообщает пресс-служба компании.
Обновлено в 02:18
Энергетика
В Оренбуржье стоимость бензина вырастет в начале 2019 года
В Оренбуржье топливный рынок был стабилен несколько недель, но в начале 2019 года ожидается рост стоимости бензина.
Обновлено вчера в 21:14
Энергетика
В Госдуме оценили перспективы СПГ в Европе
Председатель комитета Государственной думы по энергетике Павел Завальный в беседе с ФАН оценил перспективы сжиженного природного газа в Европе.
Обновлено вчера в 11:38
Энергетика
Россия обогнала Саудовскую Аравию по добыче нефти в сентябре
Россия обогнала Саудовскую Аравию по среднесуточной добыче в сентябре. Об этом в пятницу, 23 ноября, информирует Росстат.
Обновлено вчера в 11:31
Энергетика
Запасы кончаются. Украине грозят веерные отключения света
По словам члена наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрия Корольчука, энергосистема Украины подошла к кризисной черте и готова к внедрению графика аварийных отключений на 1400 МВт Причинами коллапса эксперт назвал провал антрацитовых блоков из-за проблем с топливом и низкого тарифа, нежелание ТЭС работать из-за низких тарифов и ненадёжность атомной генерации.
Обновлено вчера в 15:40
Энергетика
Власти Ямала создадут «дорожную карту» по переводу транспорта на газ
В 2019 году власти Ямала совместно с компаниями планируют разработать «дорожную карту» по созданию объектов газомоторной инфраструктуры и переводу парка техники дорожно-коммунальных служб.
Обновлено вчера в 08:01
Энергетика
Танкер «Псков» занимается перевалкой СПГ в Норвегии
Перевалка СПГ идёт с танкера ледового класса Arc7 «Владимир Русанов» на танкер «Псков», которые сейчас стоит вблизи Хоннингсвога.
Обновлено в 07:37
Энергетика
BP начала добычу нефти на проекте Clair Ridge в Северном море
Обновлено вчера в 12:05
Энергетика
Итальянцы помогут Узбекистану утилизировать попутные нефтяные газы
Итальянская компания Turboden S.p.A. планирует реализовать в Узбекистане проекты по производству электроэнергии в результате утилизации попутных нефтяных газов (ПНГ), следует из проекта постановления правительства, опубликованного на портале системы оценки воздействия актов законодательства (СОВАЗ) для общественного обсуждения.
Обновлено вчера в 03:08
Энергетика
Половина АЗС России может закрыться
Ситуация на топливном рынке является настолько критической, что большое количество независимых автозаправочных станций в стране может просто закрыться, так как начинает работать себе в убыток.
Обновлено вчера в 14:16
Энергетика
«Газпром нефть» выбрала стартап для развития топливного ритейла
«Газпром нефть» определила лучший проект для развития топливного ритейла на конкурсе технологических стартапов GoTech Arena.
Обновлено вчера в 05:08
Энергетика
Вопрос ценовой политики для ТМК остается открытым
По данным ТМК локомотивом роста станет увеличение спроса со стороны "Газпрома", на который в этом году придется, согласно ожиданиям ТМК, около 55% от общего объема потребления ТБД в РФ, а в 2022 году - 70%.
Обновлено вчера в 04:00
Энергетика
ТЭЦ в Алма-Ате планируют перевести на газ
В целях улучшения экологической ситуации в Алма-Ате власти Казахстана планируют переоборудовать ТЭЦ-2 на газовое топливо, заявил заместитель министра энергетики Казахстана Сабит Нурлыбай на парламентских слушаниях во вопросам перехода республики к «зеленой» экономике, сообщает 23 ноября агентство «КазТАГ».
Обновлено вчера в 03:19
Энергетика
Кудрин: падение цен на нефть может продлиться несколько месяцев
"Может оно несколько месяцев продлиться", - отметил Кудрин в кулуарах конференции, организованной ЕАБР.
Обновлено 22 ноября в 10:02
Энергетика
«Газпром» намерен заключить контракт на 42,5 млрд рублей в рамках обустройства Чаянды
ПАО «Газпром» заключило прямой контакт (на условиях закупки у единственного поставщика) на выполнение строительно-монтажных работ на установке предварительной подготовки газа (УППГ) N2 Чаяндинского НГКМ.
Обновлено вчера в 20:23