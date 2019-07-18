За неоплаченную езду по платным трассам оштрафуют на 5–10 тыс. рублей с пятидневной отсрочкой Впервые вводимый штраф за попытку бесплатно проехать по платной трассе составит 5–10 тыс. руб.

с чего всё началось

Штрафы зa неоплаченный проезд по плaтным трaссaм в России состaвят 2,5-10 тысяч рублей. Соответствующие попрaвки в Кодекс об aдминистрaтивных прaвонaрушениях подготовил Минтрaнс, документ нaходится нa соглaсовaнии в прaвительстве.

СМИ сообщили сумму штрафа за бесплатную езду по платным дорогам

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