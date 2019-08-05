Экономика
СМИ сообщили об утечке данных 70 000 клиентов российского банкаГазета.Ru 05:11
В сети появилась база данных 70 тыс. клиентов "Бинбанка". Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник. По информации издания, данные россиян выставлены на продажу.
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с чего всё началось
ЦБ не увидел проблем в информационной безопасности Бинбанка В сеть утекла база данных 70 тыс. клиентов Бинбанка (в рамках санации был присоединен к «Открытию»).Коммерсантъвчера в 18:34
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Происшествия
Суд арестовал седьмого фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля
Пресненский суд Москвы удовлетворил ходатайство Следственного комитета России об аресте Владислава Барабанова, обвиняемого по делу о массовых беспорядках 27 июля.
Обновлено в 05:25
Общество
На всей территории Хабаровского края ввели режим ЧС из-за паводка
На всей территории Хабаровского края объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с паводками, сообщили РИА Новости в региональном правительстве.
Обновлено в 02:58
Экономика
«Коммерсантъ»: поставки российского угля на Украину упали на 85%
Поставки российского угля на Украину упали на 85% в июне, пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса.
Обновлено в 04:54
Происшествия
Чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу утонули в Севастополе
Две девушки - чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу из Москвы и Мурманска - утонули во время шторма в одной из бухт Севастополя, рассказал в понедельник замначальника городского управления гражданской защиты Владимир Беспалый.
Обновлено в 04:32
Происшествия
В Тверской области произошел пожар в «Сапсане»
Обновлено вчера в 15:51
Политика
Рябков назвал США могильщиками ДРСМД
США стали могильщиками Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), вина полностью лежит на Вашингтоне, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Обновлено в 04:09
Политика
В Минтрансе России не ожидают роста цен на авиабилеты
Отмечается, что ранее кабмин обязал системы бронирования авиабилетов, работающие в России, перенести серверы и базы данных на территорию страны до 31 октября 2021 года.
Обновлено в 03:05
Космос
«Hubble» сфотографировал красочное слияние галактик
Используя космический телескоп «Hubble», астрономы получили снимок двух галактик, которые находятся в стадии слияния и показывают примерную картину того, что ожидает в будущем Млечный Путь и его соседку галактику Андромеду.
Обновлено в 02:11
Экономика
Свыше 75 тысяч рублей в месяц зарабатывает 12% россиян
Зарплату в 75 тысяч рублей в месяц получает 12% российского населения.
Обновлено в 03:39
Авто
В Японии запечатлели обновленный Toyota Land Cruiser 200
Обновленный внедорожник Toyota Land Cruiser 200 сфотографировали на площадке предприятия в Японии.
Обновлено в 04:27
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес опубликовала видео с концерта в Москве
На следующее утро после феерического выступления Джей Ло опубликовала на своей странице в инстаграме видео, на котором видно, как трибуны загорелись тысячами фонариками телефонов.
Обновлено в 03:48
Политика
В Индии предложили отменить статью конституции о статусе Кашмира
Министр внутренних дел Индии Амит Шах представил в парламенте законопроект, предусматривающий отмену особого статуса индийского штата Джамму и Кашмир, который закреплён в Конституции.
Обновлено в 04:50
Политика
Глава Мосгоризбиркома назвал цель оппозиционных кандидатов в гордуму
По мнению главы Мосгоризбиркома, выборы в городскую думу нужны оппозиционным кандидатам «лишь как способ обкатки технологий к выборам в Государственную думу, которые состоятся в 2021 году».
Обновлено в 04:46
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро на фоне данных о санкциях США
В начале первых торгов недели 5 августа рубль снизился по отношению к доллару и евро.
Обновлено в 04:07
Музыка
Умер известный певец Вилли Токарев
Обновлено вчера в 09:42
Политика
Лидер партии Зеленского ищет новые способы возвращения Донбасса
Лидер партии "Слуга народа" и основной претендент на пост спикера Верховной рады Дмитрий Разумков назвал конфликт на юго-востоке Украины ключевой проблемой в стране и выразил мнение, что вернуть мир в Донбассе законными способами не получится.
Обновлено в 04:43
Общество
Российский священник рассказал о разговоре с Чарльзом Дарвином и его раскаянии
Обновлено в 05:01
Спорт
Евгений Трефилов покинул пост наставника сборной России по гандболу
Главный тренер сборной России по гандболу Евгений Трефилов принял решение завершить свою работу в команде в качестве наставника.
Обновлено в 04:29
Здоровье
Клещи оказались переносчиками еще одной опасной болезни
Клещи являются переносчиками не только опасного для человека энцефалита, боррелиоза и бабезиоза, но и лихорадки Конго-Крым.
Обновлено в 05:22
Происшествия
В Красноярском крае девочка погибла под винтом моторной лодки
В Красноярском крае от винта моторной лодки погибла девятилетняя девочка.
Обновлено в 04:23
Экономика
Сбербанк запустил сервис оплаты покупок по QR-коду
Сбербанк запустил сервис по оплате покупок с помощью QR-кода.
Обновлено в 04:21
Культура
Седьмой сезон станет последним для сериала «Сотня»
Обновлено в 05:09
Экономика
Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году
Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.
Обновлено в 03:39
Общество
В Госдуме заявили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы из-за невостребованности их профессий на рынке в будущем.
Обновлено вчера в 19:10
Общество
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала лета
Обновлено в 01:24
Общество
Лидер группы «Чайф» пожаловался на травлю в Сети
Лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин пожаловался на интернет-травлю после выступления на фестивале "Шашлык Live" в парке Горького.
Обновлено в 03:56
Политика
Зеленский в Стамбуле встретится с патриархом Варфоломеем
Президент Украины Владимир Зеленский встретится с Вселенским Патриархом Варфоломеем I во время визита в Турцию, который запланирован на 7-8 августа.
Обновлено в 04:25