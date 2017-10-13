Политика
СМИ сообщили об условии Парижа для возвращения России в G8Интерфакс 10:26
Ранее стало известно, что президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон обсудили по телефону возможность пригласить Россию на саммит в 2020 году и таким образом вернуться к формату G8. Россию исключили из "Восьмерки" в марте 2014 года из-за событий в Крыму и на востоке Украины.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 11:11, Ашберн
Шоу-бизнес
Бойфренд Алены Рапунцель сделал ей предложение
Обновлено в 11:00
Происшествия
Фюзеляж аварийно севшего в кукурузу A321 приподняли с грунта
Специалисты с помощью пневмоподушек приподняли с грунта фюзеляж самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний», совершившего 15 августа аварийную посадку на поле с кукурузой в Подмосковье.
Обновлено вчера в 15:26
Политика
Суд в Киеве обязал завести уголовное дело против Порошенко и Климкина
Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудить уголовное дело против министра иностранных дел Павла Климкина и экс-президента Петра Порошенко.
Обновлено в 03:09
Здоровье
Правительство представит план по увеличению зарплаты врачам
Президент России Владимир Путин поручил Кабмину до конца сентября представить меры по повышению зарплат врачей первичного звена здравоохранения.
Обновлено в 01:27
Энергетика
Венесуэльская PDVSA снизила долг перед «Роснефтью» до $1,1 млрд
Венесуэльская государственная нефтедобывающая компания PDVSA к 30 июня 2019 года сократила долг перед "Роснефтью" до $1,1 млрд, говорится в материалах российской компании.
Обновлено в 09:42
Происшествия
Полиция задержала подозреваемых в поджоге мужчины на юге Москвы
В Москве по горячим следам задержаны двое подозреваемых в поджоге человека.
Обновлено в 10:53
Экономика
В Рослесхозе оценили ущерб от лесных пожаров
Обновлено в 09:38
Происшествия
СК подтвердил факты домогательств со стороны Хачатуряна к дочерям
Обновлено вчера в 19:14
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия
Генпрокуратура собирается взыскать 6,3 млрд рублей с семьи Черкалина
Генпрокуратура собирается через суд изъять в доход государства имущество семьи бывшего начальника отдела управления "К" Службы экономической безопасности ФСБ Кирилла Черкалина, обвиняемого в мошенничестве и взяточничестве.
Обновлено в 08:44
Политика
В правительстве ФРГ оценили возможность возвращения России в G8
Представитель кабмина отметил, что там состоится обсуждение этого вопроса. Накануне Трамп заявил, что поддержал бы возвращение России в G8.
Обновлено в 07:45
Политика
Путин встретится в Хельсинки с президентом Финляндии
Владимира Путина ждут в Хельсинки, где он проведет переговоры с финским коллегой Саули Ниинистё.
Обновлено вчера в 23:20
Авто
В Сети появилось изображение салона нового Kia Mohave
Американское издание Motor1 опубликовало 21 августа изображение интерьера нового кроссовера Kia Mohave, премьера которого состоится в 2020 году.
Обновлено в 05:09
Политика
Вице-президент Венесуэлы привезла от Мадуро благодарность Путину
Исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым сообщила, что привезла личную благодарность президента Венесуэлы Николаса Мадуро российскому лидеру Владимиру Путину.
Обновлено в 06:07
Политика
Пост Макрона на русском языке вызвал критику на Украине
На пост в Facebook президента Франции Эммануэля Макрона, опубликованном на русском языке после встречи с российским коллегой Владимиром Путиным, негативно отреагировали политики Украины.
Обновлено в 08:20
Политика
WP рассказала, сколько США хотели предложить Дании за Гренландию
Американская администрация обсуждала возможность предложить Дании ежегодные выплаты в 600 миллионов долларов за передачу Гренландии в бессрочное владение, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Обновлено в 08:33
Политика
Порошенко вместе с семьей улетел в Норвегию
Обновлено в 10:12
Происшествия
Медики рассказали о состоянии пострадавшей в Турции девочки
По словам врача, турецкие медики добились "некоторых успехов" в лечении: по улучшению состояния дыхательной недостаточности, но сейчас у ребенка сохраняется выраженный отек головного мозга и сердечная недостаточность.
Обновлено в 11:05
Общество
Жители Мурманской области могут уменьшить налоги на жилье
Эксперты напоминают, что кадастровая стоимость - это основа расчёта налога на недвижимое имущество.
Обновлено в 10:45
Интернет
Chrome и Firefox запретят властям Казахстана следить за пользователями
Компании Google и Mozilla выступили с совместным заявлением о произведённой ими блокировке цифрового сертификата, который мог позволять властям Казахстана следить за данными интернет-пользователей.
Обновлено в 11:01
Происшествия
В Челябинской области депутат расстрелял жену
Обновлено в 02:48
Кино
Объявлено название нового фильма о Джеймсе Бонде
Обновлено вчера в 13:09
Общество
По каким запросам ищут фильмы в интернете
Обновлено в 10:48
Армия и оружие
Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России
Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Хоккей
Хеджер: Проворов требует у «Филадельфии» зарплату в $ 10 млн
Защитник клуба Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» Иван Проворов хочет получать по новому контракту $ 10 млн за сезон, сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Брайан Хеджер.
Обновлено в 10:17
Шоу-бизнес
Опекуном внучки скончавшейся Александры Назаровой станет муж актрисы
У Александры Назаровой осталась внучка-сирота. Стало известно, кто именно будет опекуном для родственницы умершей народной артистки.
Обновлено в 01:50
Баскетбол
Боломбой не сыграет за сборную России на чемпионате мира
Центровой сборной России и ЦСКА Джоэл Боломбой выбыл из состава национальной команды, которая готовится к чемпионату мира-2019.
Обновлено в 09:52
Политика
Глава «Рустави 2» уволил оскорбившего Путина ведущего
Генеральный директор грузинского телеканала «Рустави 2» Паата Салия сообщил на пресс-конференции об увольнении нескольких сотрудников, среди которых ведущий Георгий Габуния, оскорбивший президента России Владимира Путина во время одного из прямых эфиров.
Обновлено вчера в 09:48
Политика
Россия может выдать Украине пятерых осужденных украинцев
Ранее сообщалось, что 20 августа администрация исправительного учреждения приняла передачи для пятерых фигурантов "списка Сенцова" – это Владимир Балух, Станислав Клых, Александр Кольченко.
Обновлено в 05:30