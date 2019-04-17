Гаджеты
СМИ сообщили об урегулировании патентного спора между Apple и QualcommРеальное время 17:38
Компания Apple и поставщик процессоров Qualcomm договорились прекратить судебное разбирательство, связанное с нарушениями авторских прав на патенты. По информации Wall Street Journal, речь идет о разногласиях по патентам и поставкам процессоров. Компании договорились прекратить судебные тяжбы.
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Здоровье
В Башкирии к врачам обращаться стали меньше, но доступнее они не стали
Значит, негативный тренд по количеству врачей мы остановили, детей у нас становится меньше, детские поликлиники мы не закрываем, – а доступность врачей мы ухудшили.
Обновлено в 07:57
Общество
Удастся ли «Стрижам» построить жилье вместо спортцентра у сада Кирова
На совещание в горсовете представитель компании «Аркетта Девелопмент», входящей в ГК «Стрижи», пришел.
Обновлено в 17:32
Экономика
Суд в Гааге обязал Россию возместить «Укрнафте» крымские активы
Крупнейшая нефте‑ и газодобывающая компания Украины «Укрнафта» в октябре 2014 года обвинила Россию в нарушении обязательств по договору об инвестициях 1998 года.
Обновлено в 08:01
Политика
Великобритания подготовила замену антироссийским санкциям
Британское правительство 15 апреля представило регламент об антироссийских санкциях, который должен вступить в силу после того, как Великобритания покинет Евросоюз (согласно последним договоренностям Лондона и Брюсселя, это должно произойти до 31 октября 2019 года).
Обновлено в 17:00
Здоровье
Россиян предостерегли от чрезмерного увлечения огородом
Специалисты не рекомендуют россиянам увлекаться огородничеством до окончания майских праздников.
Обновлено в 10:56
Происшествия
В США закрыли более 20 школ из-за угроз вооружённой девушки
По меньшей мере 22 школы в американском штате Колорадо были временно закрыты из-за угроз вооружённой девушки.
Обновлено в 19:57
Авто
GM представила удешевлённый Chevrolet Trailblazer
Ожидается, что старт продаж бюджетного Chevrolet Trailblazer в Китае состоится осенью 2019 года.
Обновлено в 10:35
Общество
Гороскоп на 17 апреля: Рыбы будут выкладываться по полному, а Дева проведет ревизию бюджета
Звезды гороскопа говорят, что наиболее эффективной для Рака окажется работа по дому.
Обновлено в 12:11
Общество
Ответственный дымовладелец: названы самые курящие регионы России
Самыми курящими регионами России оказались дальневосточные, а наиболее равнодушны к табаку республики Кавказа.
Обновлено в 17:01
Космос
В России планируют разработать новый скафандр для космонавтов
Обновлено в 18:42
Хоккей
«Тампа» Кучерова вылетела из Кубка Стэнли в первом раунде плей-офф
«Тампа-Бэй Лайтнинг» потерпела четвертое подряд поражение от команды «Коламбус Блю Джекетс», всухую проиграв серию первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 22:01
Происшествия
Историк сравнил пожар в Одессе с пожаром в Нотр-Дам и поплатился
В эфире ток-шоу «Время покажет» на Первом канале историк Александр Сытин, обсуждая пожар в Нотр-Дам, позволил себе неоднозначные высказывания в адрес жертв пожара в Одессе в 2014 году.
Обновлено в 17:56
Шоу-бизнес
Марина Хлебникова вышла на сцену после самоубийства мужа
После вышла статья "Муж Хлебниковой украл у Иосифа Пригожина 500 тысяч долларов".
Обновлено в 03:20
Происшествия
В США мужчина открыл стрельбу в торговом центре
В американском городе Севьервилл (штат Теннеси) мужчина открыл стрельбу по посетителям торгового центра.
Обновлено в 21:10
Культура
Шнуров рассказал о пожаре в Нотр-Даме в стихах
Музыкант Сергей Шнуров не остался в стороне от произошедших событий в Париже и посвятил стихотворение трагедии в соборе Парижской Богоматери, определяя произошедшее как "символ новой смены вех": Как символ новой смены вех.
Обновлено в 12:45
Единоборства
Опубликовано видео боя националиста Дацика и блогера Тарасова
В Сети появилось видео боя националиста и экс-бойца ММА Вячеслава Дацика с блогером Артемом Тарасовым.
Обновлено в 11:00
Технологии
«Яндекс» рассказал о вреде оборудования для суверенного интернета
Работа сервисов «Яндекса» в середине марта была нарушена из-за использования систем глубокой фильтрации трафика (Deep Packet Inspection, DPI), сообщил РБК со ссылкой на выступление директора по развитию сетевой инфраструктуры «Яндекса» Алексея Соколова на конференции «Обеспечение доверия и безопасности при использовании ИКТ».
Обновлено в 14:43
Шоу-бизнес
Жена «Рыжего» из «Иванушек» ушла к баскетболисту
Издание Super опубликовало фотографии, на которых Марина запечатлена с 27-летним баскетболистом Андреем Зубковым.
Обновлено в 09:59
Экономика
Официально отменили три налоговых декларации
Федеральный закон от 15.04.2019 № 63-ФЗ с поправками в НК подписал президент.
Обновлено в 06:28
Экономика
Оператор «Северного потока-2» рассмотрит датский маршрут газопровода
Проектная компания-оператор "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG подала на рассмотрение в Датском энергетическом агентстве (ДЭА) заявку на третий вариант маршрута газопровода, который предполагает прокладку труб в Балтийском море в датской исключительной экономической зоне (ИЭЗ) к югу от острова Борнхольм.
Обновлено вчера в 08:17
Политика
МИД отреагировал на обращение Украины в Международный трибунал
Ранее президент Петр Порошенко заявил, что поручил украинскому внешнеполитическому ведомству обратиться в Международный трибунал по морскому праву с запросом о принятии принудительных мер в отношении Москвы для освобождения моряков, задержанных за незаконное пресечение российской границы.
Обновлено в 15:09
Общество
НТВ решит судьбу ведущего Норкина и его программы
Второго апреля телеведущий НТВ Андрей Норкин покинул эфир программы «Место встречи» посреди эфира.
Обновлено в 08:25
Политика
Немецких националистов оштрафовали за получение денег из-за границы
По законам ФРГ, политики не могут получать финансирование из-за границы, и теперь партия должна выплатить полученные ее членами средства в трехкратном объеме.
Обновлено в 19:42
Общество
Восстановить Нотр-Дам-де-Пари поможет владелец бренда Louis Vuitton
Средства на восстановление пострадавшего при пожаре собора Парижской богоматери готов выделить владелец бренда Louis Vuitton Бернар Арно, передает BFM TV.
Обновлено в 21:20
Происшествия
В США мужчина намеренно въехал в группу пешеходов
Обновлено в 21:41
Общество
Уровень одобрения Сталина россиянами побил исторический рекорд
С восхищением и уважением В марте социологи Левада-центра провели очередной опрос об отношении россиян к фигуре Иосифа Сталина (его итоги есть у РБК).
Обновлено в 00:00