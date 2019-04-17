Гаджеты

СМИ сообщили об урегулировании патентного спора между Apple и QualcommРеальное время 17:38

Компания Apple и поставщик процессоров Qualcomm договорились прекратить судебное разбирательство, связанное с нарушениями авторских прав на патенты. По информации Wall Street Journal, речь идет о разногласиях по патентам и поставкам процессоров. Компании договорились прекратить судебные тяжбы.
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Apple и Qualcomm подписали мировое соглашение

Московский Комсомолец17:35

Акции Qualcomm подскочили на 22% после сообщения об урегулировании спора с Apple

Известия17:13

Apple и Qualcomm договорились по патентным правам, пишут СМИ

РИА Новости15:48

Компания Apple и поставщик процессоров Qualcomm договорились прекратить судебные тяжбы

Эхо Москвы15:57

Apple и Qualcomm договорились прекратить судебное разбирательство

ТАСС15:49

Снова вместе: Qualcomm и Apple пришли к соглашению о прекращении всех судебных разбирательств

3DNews17:10

Конфликт обострился: в рамках судебного разбирательства Apple требует от Qualcomm до 30 млрд долларов

iXBT.comвчера в 12:44
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Здоровье

В Башкирии к врачам обращаться стали меньше, но доступнее они не стали

Значит, негативный тренд по количеству врачей мы остановили, детей у нас становится меньше, детские поликлиники мы не закрываем, – а доступность врачей мы ухудшили.
Обновлено в 07:57
Общество

Удастся ли «Стрижам» построить жилье вместо спортцентра у сада Кирова

На совещание в горсовете представитель компании «Аркетта Девелопмент», входящей в ГК «Стрижи», пришел.
Обновлено в 17:32
Экономика

Суд в Гааге обязал Россию возместить «Укрнафте» крымские активы

Крупнейшая нефте‑ и газодобывающая компания Украины «Укрнафта» в октябре 2014 года обвинила Россию в нарушении обязательств по договору об инвестициях 1998 года.
Обновлено в 08:01
Политика

Великобритания подготовила замену антироссийским санкциям

Британское правительство 15 апреля представило регламент об антироссийских санкциях, который должен вступить в силу после того, как Великобритания покинет Евросоюз (согласно последним договоренностям Лондона и Брюсселя, это должно произойти до 31 октября 2019 года).
Обновлено в 17:00
Здоровье

Россиян предостерегли от чрезмерного увлечения огородом

Специалисты не рекомендуют россиянам увлекаться огородничеством до окончания майских праздников.
Обновлено в 10:56
Происшествия

В Сочи застройщик обманул дольщиков на 280 миллионов рублей

Обновлено в 10:41
Происшествия

В США закрыли более 20 школ из-за угроз вооружённой девушки

По меньшей мере 22 школы в американском штате Колорадо были временно закрыты из-за угроз вооружённой девушки.
Обновлено в 19:57
Авто

GM представила удешевлённый Chevrolet Trailblazer

Ожидается, что старт продаж бюджетного Chevrolet Trailblazer в Китае состоится осенью 2019 года.
Обновлено в 10:35
Общество

Гороскоп на 17 апреля: Рыбы будут выкладываться по полному, а Дева проведет ревизию бюджета

Звезды гороскопа говорят, что наиболее эффективной для Рака окажется работа по дому.
Обновлено в 12:11
Происшествия

В Подмосковье нашли прикованный наручниками к дереву скелет

Обновлено в 09:04
Общество

Ответственный дымовладелец: названы самые курящие регионы России

Самыми курящими регионами России оказались дальневосточные, а наиболее равнодушны к табаку республики Кавказа.
Обновлено в 17:01
Космос

В России планируют разработать новый скафандр для космонавтов

Обновлено в 18:42
Хоккей

«Тампа» Кучерова вылетела из Кубка Стэнли в первом раунде плей-офф

«Тампа-Бэй Лайтнинг» потерпела четвертое подряд поражение от команды «Коламбус Блю Джекетс», всухую проиграв серию первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 22:01
Происшествия

Историк сравнил пожар в Одессе с пожаром в Нотр-Дам и поплатился

В эфире ток-шоу «Время покажет» на Первом канале историк Александр Сытин, обсуждая пожар в Нотр-Дам, позволил себе неоднозначные высказывания в адрес жертв пожара в Одессе в 2014 году.
Обновлено в 17:56
Шоу-бизнес

Марина Хлебникова вышла на сцену после самоубийства мужа

После вышла статья "Муж Хлебниковой украл у Иосифа Пригожина 500 тысяч долларов".
Обновлено в 03:20
Происшествия

В США мужчина открыл стрельбу в торговом центре

В американском городе Севьервилл (штат Теннеси) мужчина открыл стрельбу по посетителям торгового центра.
Обновлено в 21:10
Культура

Шнуров рассказал о пожаре в Нотр-Даме в стихах

Музыкант Сергей Шнуров не остался в стороне от произошедших событий в Париже и посвятил стихотворение трагедии в соборе Парижской Богоматери, определяя произошедшее как "символ новой смены вех": Как символ новой смены вех.
Обновлено в 12:45
Единоборства

Опубликовано видео боя националиста Дацика и блогера Тарасова

В Сети появилось видео боя националиста и экс-бойца ММА Вячеслава Дацика с блогером Артемом Тарасовым.
Обновлено в 11:00
Технологии

«Яндекс» рассказал о вреде оборудования для суверенного интернета

Работа сервисов «Яндекса» в середине марта была нарушена из-за использования систем глубокой фильтрации трафика (Deep Packet Inspection, DPI), сообщил РБК со ссылкой на выступление директора по развитию сетевой инфраструктуры «Яндекса» Алексея Соколова на конференции «Обеспечение доверия и безопасности при использовании ИКТ».
Обновлено в 14:43
Происшествия

В Париже нашли медного петуха, украшавшего рухнувший шпиль Нотр-Дама

Обновлено в 15:32
Шоу-бизнес

Жена «Рыжего» из «Иванушек» ушла к баскетболисту

Издание Super опубликовало фотографии, на которых Марина запечатлена с 27-летним баскетболистом Андреем Зубковым.
Обновлено в 09:59
Экономика

Официально отменили три налоговых декларации

Федеральный закон от 15.04.2019 № 63-ФЗ с поправками в НК подписал президент.
Обновлено в 06:28
Армия и оружие

Турция может внести коррективы в параметры С-400 по запросу США

Обновлено в 08:25
Экономика

Оператор «Северного потока-2» рассмотрит датский маршрут газопровода

Проектная компания-оператор "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG подала на рассмотрение в Датском энергетическом агентстве (ДЭА) заявку на третий вариант маршрута газопровода, который предполагает прокладку труб в Балтийском море в датской исключительной экономической зоне (ИЭЗ) к югу от острова Борнхольм.
Обновлено вчера в 08:17
Политика

МИД отреагировал на обращение Украины в Международный трибунал

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что поручил украинскому внешнеполитическому ведомству обратиться в Международный трибунал по морскому праву с запросом о принятии принудительных мер в отношении Москвы для освобождения моряков, задержанных за незаконное пресечение российской границы.
Обновлено в 15:09
Общество

НТВ решит судьбу ведущего Норкина и его программы

Второго апреля телеведущий НТВ Андрей Норкин покинул эфир программы «Место встречи» посреди эфира.
Обновлено в 08:25
Политика

Немецких националистов оштрафовали за получение денег из-за границы

По законам ФРГ, политики не могут получать финансирование из-за границы, и теперь партия должна выплатить полученные ее членами средства в трехкратном объеме.
Обновлено в 19:42
Общество

Восстановить Нотр-Дам-де-Пари поможет владелец бренда Louis Vuitton

Средства на восстановление пострадавшего при пожаре собора Парижской богоматери готов выделить владелец бренда Louis Vuitton Бернар Арно, передает BFM TV.
Обновлено в 21:20
Происшествия

В США мужчина намеренно въехал в группу пешеходов

Обновлено в 21:41
Общество

Уровень одобрения Сталина россиянами побил исторический рекорд

С восхищением и уважением В марте социологи Левада-центра провели очередной опрос об отношении россиян к фигуре Иосифа Сталина (его итоги есть у РБК).
Обновлено в 00:00
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