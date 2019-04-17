СМИ сообщили об урегулировании патентного спора между Apple и QualcommРеальное время 17:38

Компания Apple и поставщик процессоров Qualcomm договорились прекратить судебное разбирательство, связанное с нарушениями авторских прав на патенты. По информации Wall Street Journal, речь идет о разногласиях по патентам и поставкам процессоров. Компании договорились прекратить судебные тяжбы.

СМИ сообщили об урегулировании патентного спора между Apple и Qualcomm

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