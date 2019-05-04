Политика

СМИ сообщили об упущенном шансе США свергнуть МадуроИзвестия 20:40

Советник президента США Джон Болтон заявил, что Вашингтон готов принять любые меры в Венесуэле, и призвал Москву не вмешиваться.
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Подробнее о событии

Стало известно о том, как Вашингтон упустил военную поддержку в Венесуэле

Евразия Daily21:11

Вашингтон упустил шанс настроить венесуэльскую армию против действующего президента

Эхо Москвы21:09

СМИ сообщили об упущенном шансе США свергнуть Мадуро

Известия20:40

AP узнало об упущенном шансе США настроить армию Венесуэлы против Мадуро

РБК20:09

СМИ рассказали, как США упустили возможность свергнуть Мадуро

Комсомольская правда22:59

Стало известно об упущенном шансе США свергнуть Мадуро

Lenta.ru18:36
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 23:11, Ашберн
Общество

Выставка «Сделано в Сирии» пользуется растущим спросом посетителей и участников

Выставка "Сделано в Сирии", демонстрирующая в настоящее время продукцию местных предприятий и фирм, пользуется все большей популярностью как участников, так и посетителей.
Обновлено в 22:01
Шоу-бизнес

Главный соперник дочери Алсу из детского «Голоса» рассказал об отношении к ней

Обновлено в 22:52
Шоу-бизнес

Шеф-редактора «Голос. Дети» госпитализировали с инфарктом

Позже Бородина подтвердила, что самое страшное уже позади и Подъяпольский восстанавливается.
Обновлено в 15:07
Хоккей

«Каролина» пробилась в финал Восточной конференции впервые за 10 лет

"Каролина Харрикейнз" впервые за десять лет вышла в финал Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 22:45
Происшествия

После рэп-фестиваля в Лужниках составлены протоколы на 20 человек

На рэп-фестивале, который прошел 1 мая на стадионе "Лужники" в Москве, были задержаны 20 человек, передает ТАСС.
Обновлено в 15:22
Экономика

Олег Богданов о том, к чему ведет опустошение карманов россиян

Исследование компании Nielsen о динамике рынка товаров повседневного спроса показало, что в минувшем году более 50% россиян сократили свои расходы на развлечения и покупку одежды.
Обновлено в 10:12
Общество

Raseef22 (Ливан): что понимается под «изнасилованием» на Ближнем Востоке? (Raseef22)

В свою очередь арабская пресса утверждает, что изнасилования разрушают прекрасные обычаи и наследие арабов.
Обновлено в 23:04
Общество

Премьер Новой Зеландии собралась замуж

Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн помолвлена с телеведущим Кларком Гэйфордом.
Обновлено в 20:24
Экономика

В Центробанке Эстонии остался на хранении один слиток золота

Обновлено в 18:06
Происшествия

Пассажирский Boeing-737 упал в реку в США

Пассажирский Boeing-737 потерпел крушение вблизи американского города Джексонвилл (штата Флорида).
Обновлено в 22:54
Политика

Депутат Рады записал видеообращение к Зеленскому

Депутат Верховной рады Евгений Мураев записал видеообращение к избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 18:15
Политика

Трамп согласился с позицией Путина по Венесуэле

Президент США Дональд Трамп заявил, что его позиция по Венесуэле, согласуется с мнением президента РФ Владимиры Путина, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 16:25
Происшествия

Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП

Директор МакSим Маргарита Соколова в беседе с Пятым каналом рассказала о состоянии певицы и её транспортировке в Москву.
Обновлено в 13:31
Армия и оружие

Кедми высмеял план НАТО по сухопутной войне против РФ

План НАТО по ведению сухопутной войны против России в Европе является смехотворным, ведь Россия уничтожит центры альянса раньше.
Обновлено в 06:39
Политика

США сделали исключение из антииранских санкций для России

В Белом доме проинформировали о том, что Соединенные Штаты предоставили 90-дневные исключения для трех проектов в Иране, передает РИА "Новости".
Обновлено в 20:36
Футбол

Жардим: «Монако» продолжит играть с позиции уверенности, а не страха

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим поделился ожиданиями от домашнего матча 35-го тура французской Лиги 1 с «Сент-Этьеном».
Обновлено в 17:31
Политика

Политолог заявил, что Коломойский теряет влияние на Зеленского

По мнению Сергея Белашко, на взаимодействие с Владимиром Зеленским рассчитывает другой бизнесмен Влияние на нового президента Украины Владимира Зеленского оказывает бизнесмен Виктор Пинчук, а олигарх Игорь Коломойский утрачивает свой авторитет, передает РИА Новости заявление украинского политолога Сергея Белашко.
Обновлено в 22:13
Общество

В Индии восемь человек погибли из-за циклона «Фани»

Восемь человек погибли в Индии из-за циклона «Фани». Об этом сообщает местный телеканал NDTV.
Обновлено в 21:16
Технологии

Facebook хочет платить пользователям за просмотр рекламы

Руководство Facebook хочет платить своим пользователям за просмотр рекламы. Об этом пишет The Wall Street Journal.
Обновлено в 10:36
Армия и оружие

В ДНР сообщили о появлении флага вермахта на позициях силовиков

Обновлено в 18:47
Политика

За российскими паспортами в ДНР выстроились очереди

Указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины президент России Владимир Путин подписал 24 апреля 2019 года.
Обновлено в 03:50
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал о профилактике энтеровирусной инфекции

Роспотребнадзор рассказал об энтеровирусной инфекции и мерах ее профилактики в теплое время года.
Обновлено в 04:38
Авто

Внедорожный Nissan Livina не смог повторить успех Mitsubishi Xpander

Внедорожный компакт-вэн Nissan Livina появился у официальных дилеров марки в конце февраля 2019-го.
Обновлено в 22:03
Энергетика

Украина оценила потери от остановки транзита российской нефти в $1 млн

Украинская нефтегазовая компания «Укртранснафта» от остановки транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба» недополучила 29,2 млн гривен (около $1 млн) выручки.
Обновлено в 19:02
Музыка

Успенская назвала местью неучастие Алсу в «Евровидении»

Российская певица Любовь Успенская предположила, что отстранение Алсу от оглашения результатов голосования жюри на конкурсе «Евровидение-2019» может быть местью.
Обновлено вчера в 21:42
Футбол

Гол Роналду спас «Ювентус» от поражения в туринском дерби

Обновлено в 16:25
Футбол

Матич: де Хеа остаётся одним из лучших голкиперов в мире

Ошибки вратарей видят все, а когда речь идёт об одном из лучших голкиперов в мире, люди начинают об этом много говорить.
Обновлено в 16:11
Общество

Глушаков не выпускает свою дочь за границу

Обновлено в 10:47
Армия и оружие

Турецкая газета объяснила, почему США боятся российских С-400 в Турции

США опасаются того факта, что с получением российских комплексов ПВО С-400 Турция станет вести более самостоятельную и активную политику на Ближнем Востоке, пишет турецкая газета Türkiye.
Обновлено в 20:19
Происшествия

Появилось видео с места приземления воздушного шара с ребенком в Крыму

Телеканал «Вести Крым» опубликовал на своем YouTube-канале видео с места происшествия в Феодосии, где воздушный шар с 12-летней девочкой в корзине едва не унесло ветром в сторону Феодосийского залива.
Обновлено в 08:32
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Венесуэльский государственный и политический деятель. Президент Боливарианской Республики Венесуэла с 19 апреля 2013 года. Министр иностранных дел в правительстве Уго Чавеса, вице-президент Венесуэлы.
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Венесуэльский военный и государственный деятель. Министр обороны Венесуэлы с 25 октября 2014 года, командующий оперативными стратегическими вооружёнными силами страны. Генерал-аншеф сухопутных войск.
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