В Ливии в результате удара сил правительства национального единства по аэропорту Аль-Джуфра погиб украинский пилот. Об этом 27 июля сообщило издание «РИА Мелитополь». По данным портала avia.pro,в результате ракетного удара были подбиты два украинских транспортных самолета Ил-76.

СМИ сообщили об уничтожении украинских Ил-76 в Ливии

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