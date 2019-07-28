Армия и оружие
СМИ сообщили об уничтожении украинских Ил-76 в ЛивииИзвестия 19:27
В Ливии в результате удара сил правительства национального единства по аэропорту Аль-Джуфра погиб украинский пилот. Об этом 27 июля сообщило издание «РИА Мелитополь». По данным портала avia.pro,в результате ракетного удара были подбиты два украинских транспортных самолета Ил-76.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 19:56, Вашингтон
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Трамп считает, что причин не ладить с Россией у США нет
Американский президент Дональд Трамп уверен, что на отношениях США и России плохо сказалось расследование экс-спецпрокурора Робберта Мюллера.
Обновлено вчера в 23:23
Футбол
Датчанин Сков стал игроком «Хоффенхайма»
Нападающий Роберт Сков перешел в "Хоффенхайм", сообщает официальный сайт клуба. Ранее он выступал за "Копенгаген".
Обновлено в 17:25
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Рекордную жару в Москве сменит аномальный холод
Глава отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев отметил, что последние дни июля считаются в Москве самыми теплыми днями лета по климатическим меркам, но в этом году всё будет наоборот.
Обновлено в 05:29
Общество
В храме объяснили помощь митингующим на Тверской
Обновлено в 16:30
Происшествия
Полиция сообщила о 3,5 тыс. участников митинга в Москве
«В несогласованном мероприятии в центре Москвы участвуют порядка 3,5 тыс. человек, из которых около 700 журналистов и блогеров, проинформировавших ранее о своем участии в освещении акции», — говорится в сообщении.
Обновлено в 09:09
Армия и оружие
Два американских самолета провели разведку у берегов Крыма
Два американских самолета провели разведку у берегов Крыма, сообщил 27 июля Twitter мониторингового ресурса PlaneRadar.
Обновлено в 17:42
Политика
Россия и Турция обсудили поставку самолетов SSJ-100 и МС-21
Россия и Турция обсудили поставку самолетов, а также совместную сборку вертолетов.
Обновлено вчера в 13:28
Общество
Катастрофа планетарного масштаба: в Greenpeace оценили последствия пожаров в Сибири
Обновлено вчера в 20:22
Армия и оружие
Американские самолеты вторглись в воздушное пространство Венесуэлы
Американские самолеты-разведчики в очередной раз вторглись в воздушное пространство Венесуэлы, сообщается в Twitter стратегического командования Вооруженных сил республики.
Обновлено в 17:56
Общество
Названы распространённые ошибки в русском языке
Заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова назвала список ошибок в русском языке, за которые «больше всего стыдно».
Обновлено в 06:07
Политика
Украинцы просят Зеленского восстановить авиасообщение с Россией
Автор инициативы Виктория Темченко утверждает, что, на ее взгляд, из-за отмены авиасообщения страдают простые граждане – «в основном украинцы, которые не могут видеться с семьями».
Обновлено в 04:40
Политика
Суд разрешил Трампу взять $2,5 млрд у Пентагона на строительство стены
Верховный суд США разрешил Дональду Трампу взять $2,5 млрд из бюджета Пентагона на строительство нескольких секций стены на границе с Мексикой, пишет CNBC.
Обновлено вчера в 21:01
Происшествия
В Москве нашли чемодан с телом убитой блогерши
В Москве найдено тело убитой блогерши. Чемодан с ее останками обнаружил мужчина, который сдавал девушке квартиру на улице Пырьева.
Обновлено в 17:02
Космос
Джессика Меир о том, каково стать первой шведкой в космосе: «Скоро подопытным кроликом буду я» (SVT, Швеция) (SVT)
Впервые женщина из Швеции окажется в космосе. SVT удалось связаться с ней: сейчас она проходит обучение в подмосковном Звездном городке.
Обновлено в 17:39
Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели
Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.
Обновлено в 12:04
Космос
Основной прибор спутника «Электро-Л» работает с ограничениями
Основная целевая аппаратура метеорологического спутника "Электро-Л" №2, выведенного на орбиту в 2015 году, работает с ограничениями, сообщает Научно-исследовательский центр космической гидрометеорологии "Планета".
Обновлено вчера в 20:06
Хоккей
«Спартак» победил «Литвинов» в товарищеском матче
Обновлено в 13:49
Кино
Режиссер нового «Короля Льва» спрятал в фильме одну «настоящую» сцену
Режиссер ремейка популярного мультфильма «Король Лев» Джон Фавро рассказал, что он спрятан в анимационной картине одну сцену, снятую по-настоящему.
Обновлено в 15:43
Футбол
«Сент-Этьен» приобрел у «Бетиса» Будебуза
Алжирский полузащитник Риад Будебуз перешел из испанского футбольного клуба "Бетис" в "Сент-Этьен", сообщается на официальном сайте французской команды.
Обновлено в 09:53
Здоровье
Врач сообщил, что страх перед стоматологом может быть полезен
Заведующий отделением психотерапевтической помощи и социальной реабилитации психиатрической клинической больницы № 1 имени Алексеева Никита Чернов рассказал, что страх перед посещением стоматолога может быть полезен.
Обновлено вчера в 20:36
Происшествия
Два американца сознались в убийстве итальянского карабинера в Риме
Два американских туриста, задержанных по подозрению в убийстве карабинера в центре Рима, полностью признали свою вину.
Обновлено в 06:55
Армия и оружие
WSJ сообщила об увеличении ядерного потенциала КНДР
КНДР наращивает свой ядерный потенциал несмотря на заверения в обратном лидера страны Ким Чен Ына.
Обновлено в 17:11
Футбол
11 игроков АПЛ провалили допинг-тест
11 игрокам Английской премьер-лиги разрешили играть, несмотря на положительный результат их допинг-проб, передает Sunday Mirror.
Обновлено в 18:01
Политика
Украинцев разозлила фотография Зеленского на пляже
Ранее сообщалось о том, что Зеленский опубликовал фотографию отдыха на пляже Одессы в компании главы своего офиса Андрея Богдана.
Обновлено в 15:18
Общество
Безопасность Boeing 737 MAX никто не проверил
FAA, как пишет The New York Times, «многие годы» передавала производителям рутинные задачи, чтобы ее собственные специалисты могли сосредоточиться на наиболее важных проблемах безопасности, однако в ходе разработки Boeing 737 MAX корпорации-производителю был предоставлен практически полный контроль над созданием самолета.
Обновлено в 13:30
Экономика
Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий
Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.
Обновлено вчера в 07:22
Футбол
В чемпионате Белоруссии сыграл 58-летний футболист
Футболист родился 13 ноября 1960 года, то есть на поле он вышел в возрасте 58 дней, восьми месяцев и 13 дней.
Обновлено в 17:18
Шоу-бизнес
Никита Пресняков отмечает бумажную свадьбу с Аленой Красновой
Знаменитость напомнила, что 27-го июля 2017-го года они с Никитой Пресняковым узаконили отношения, а сегодня отмечают бумажную свадьбу.
Обновлено в 06:47