Политика
СМИ сообщили об уходе главы офиса Зеленского в отставкуРИА Новости 13:20
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении, сообщает киевский "24 канал" со ссылкой на источники. Владимир Зеленский назначил Богдана руководителем своей администрации 21 мая.
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Шоу-бизнес
Евгения Лоза покрасовалась в свадебном платье
Обновлено в 02:13
Армия и оружие
СМИ сообщили о новом ракетном пуске в Северной Корее
Обновлено в 15:45
Общество
Власти Москвы заявили о согласовании митинга 10 августа
Обновлено в 14:37
Политика
Порошенко заявил о совместном с Меркель написании Минских соглашений
Бывший президент Украины Пётр Порошенко в беседе с изданием «Украинская правда» заявил, что «лично сел и писал текст Минских соглашений» вместе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Обновлено в 09:50
Авто
Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в России
Обновлено в 08:52
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Армия и оружие
Сирийские власти согласились на перемирие в Идлибе
Власти Сирии согласились при выполнении нескольких условий на прекращение огня в провинции Идлиб, сообщил источник.
Обновлено в 14:19
Экономика
Работающие пенсионеры получили прибавку к пенсии
Пенсионный Фонд России по Республике Крым провел беззаявительный перерасчет страховых пенсий работавших в 2018 году пенсионеров, в результате которого с августа пенсии этой категории пенсионеров будут повышены.
Обновлено вчера в 09:22
Авто
Названы все комплектации нового Suzuki Jimny для России
Обновлено 30 июля в 12:51
Происшествия
СК возбудил первое уголовное дело из-за пожаров в Сибири
СК по Красноярскому краю открыл уголовное дело о халатности в отношении чиновников Министерства лесного хозяйства региона, сообщили в ведомстве.
Обновлено в 12:13
Шоу-бизнес
Настя Каменских показала снимок в жёлтом бикини
Настя Каменских отправилась отдыхать в Италию вместе с мужем, но, даже имея возможность расслабляться целыми днями, не забывает о спорте.
Обновлено в 13:17
Футбол
«Арсенал» купил Пепе за рекордную сумму
Лондонский "Арсенал" объявил о подписании контракта с полузащитником французского "Лилля" и сборной Кот-д'Ивуара Николя Пепе.
Обновлено в 11:51
Общество
Полицейские остались без премий за разгон митинга в Москве
Обновлено в 09:22
Общество
Власти разрешат продажу алкоголя и лекарств через интернет с 2020 года
В случае с продажей лекарств Минздраву, Минпромторгу, Минэкономразвития, Минсельхозу, Роспотребнадзору и ФАС поручено принять участие в доработке ко второму чтению законопроекта, разрешающего их продажу через интернет.
Обновлено в 11:30
Футбол
Игорь Черевченко: «Беру всю вину за поражение от „Нефтчи“ на себя»
Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко поделился мнением о поражении от «Нефтчи» (0:3) в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено в 16:04
Финансы
После решения ФРС США снизить ставку поднялся курс рубля
Напомним, как писал сайт kp.ru, в среду Федеральная резервная система (ФРС) Соединенных Штатов впервые за десять лет понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов (0,25 п.п.), до уровня в 2 - 2,25% годовых.
Обновлено вчера в 16:43
Политика
Кадыров ответил на призыв властей Израиля не ездить в Чечню
Обновлено в 12:16
Общество
Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян
Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:07
Кино
Киану Ривз сыграет злодея во втором спин-оффе «Форсажа»
Обновлено в 08:41
Политика
Генсек ООН призвал Россию и США продлить СНВ-3
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш настоятельно призвал Россию и США продлить Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3).
Обновлено в 13:17
Экономика
Российские миллиардеры с начала года заработали более 36 млрд долларов
Совокупное состояние богатейших россиян за первые семь месяцев 2019 года увеличилось на 36,324 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Обновлено в 10:32
Политика
75 лет назад началось знаменитое восстание в Варшаве
Обновлено в 13:19
Экономика
В России с августа возобновят выдачу образовательных кредитов
Образовательные кредиты в России начнут выдавать с 1 августа после двухлетнего перерыва.
Обновлено в 04:45
Футбол
Тиль подтвердил, что перейдет в «Спартак»
Полузащитник "АЗ Алкмар" Гуус Тиль после победы над "Хэкеном" в Лиге Европы подтвердил, что вскоре перейдет в "Спартак".
Обновлено в 15:56
Политика
Гибель пчел затронула 30 российских регионов
Как сказали в Российском союзе пчеловодов, в среднем там погибли от 5 до 30% пчелосемей. Точную оценку ущерба там еще не произвели.
Обновлено в 15:32
Политика
Конгресс США одобрил законопроект о потолке госдолга
Палата представителей американского конгресса одобрила законопроект о продлении срока наступления потолка государственного долга на два года.
Обновлено в 12:32
Гаджеты
Пять смартфонов Lenovo презентовали в РФ
Модель была представлена на мероприятии как Lenovo ZP. Самым доступным смартфоном из представленных становится Lenovo A5.
Обновлено в 13:17
Политика
«Роскосмос» опубликовал спутниковые снимки пожаров в Сибири
"Роскосмос" опубликовал спутниковые снимки пожаров в Сибири.
Обновлено в 09:49
Шоу-бизнес
Годовалая дочь Тарасова и Костенко выучила первое слово
Хорошо заметно, что малышка гордится своими первыми успехами и с удовольствием произносит выученное слово.
Обновлено в 11:13