СМИ сообщили об отзыве посла США с УкраиныNews.ru 12:29

Посол США на Украине Мэри Йованович отозвана с должности. Она экстренно отбыла в Вашингтон для консультаций. 11 мая глава дипмиссии должна вернуться на Украину, а уже 20-го числа вернётся в Вашингтон, сообщает ZN.UA со ссылкой на собственные дипломатические источники.

СМИ сообщили об отзыве посла США с Украины

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