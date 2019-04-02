СМИ сообщили об отставке главного гаишника МосквыРБК 07:25

На звонок радиостанции Виктор Коваленко не ответил. Пока МВД официально не сообщало о его уходе с должности. Ранее министр внутренних дел Владимир Колокольцев объявил Коваленко выговор после смертельного ДТП на Можайском шоссе.

с чего всё началось

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