СМИ сообщили об отставке главы ГИБДД МосквыИзвестия 07:58

Как стало известно «Говорит Москва», 3 апреля Коваленко уходит в отпуск, после которого не вернётся на прежнюю должность. По неподтверждённым данным, он написал рапорт об уходе на пенсию. На звонок радиостанции Виктор Коваленко не ответил.

с чего всё началось

Если ещё раз такое повторится, лишится должности.

Глава московского управления Госавтоинспекции Виктор Коваленко подал в отставку по собственному желанию. «Это не связано с ДТП на Можайском шоссе, где погибли женщина с ребенком», — сообщил агентству ТАСС источник в правоохранительных органах во вторник, 2 апреля.

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