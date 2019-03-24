Армия и оружие
СМИ сообщили об отравлении боевиками газом 21 человека в СирииРБК 18:03
В сирийской провинции Хама 21 человек был госпитализирован с симптомами удушья из-за отравления токсичным газом. Об этом пишет местное государственное агентство SANA. По данным агентства, люди отравились после террористической атаки на деревню аль-Расиф севернее Хамы.
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