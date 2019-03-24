Армия и оружие

СМИ сообщили об отравлении боевиками газом 21 человека в СирииРБК 18:03

В сирийской провинции Хама 21 человек был госпитализирован с симптомами удушья из-за отравления токсичным газом. Об этом пишет местное государственное агентство SANA. По данным агентства, люди отравились после террористической атаки на деревню аль-Расиф севернее Хамы.
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СМИ сообщили об отравлении боевиками газом 21 человека в Сирии

РБК18:03

СМИ сообщили об отравлении сирийцев газом

Известия17:15

СМИ: более 20 человек госпитализированы в Сирии с симптомами отравления газом

ТАСС16:46

SANA: 21 человек госпитализирован с симптомами отравления газом в Хаме

RT на русском16:51

СМИ сообщили об отравлении сирийцев газом после обстрела боевиками

РИА Новости16:48

В провинции Хама боевики применили газ, отравлен 21 человек

Вести.Ru17:08

21 человек госпитализирован в сирийской провинции Хама с симптомами отравления газом

Эхо Москвы16:59
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