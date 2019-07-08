с чего всё началось

Отношения между Сбербанком и «Яндексом» — компании создали совместное предприятие на базе «Яндекс.Маркет» — «складываются непросто», пишет The Bell со ссылкой на пять источников. Собеседники близки к компаниям либо осведомлены о ситуации в их совместном проекте.

СМИ сообщили об обсуждении «развода» Сбербанка и «Яндекса»

Происшествия Кузнецова признала «трудности» с избитой в Ингушетии девочкой Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала журналистам о состоянии семилетней девочки Айши, избитой до полусмерти в Ингушетии.

Технологии Экраноплан «Чайка» сможет базироваться на воде, берегах и аэродромах Экраноплан "Чайка", спроектированный в России, может стать универсальной транспортной системой, базирующейся как на воде, так и на берегах с небольшим уклоном и даже на аэродромах, сообщил РИА Новости председатель совета директоров ЦКБ по судам на подводных крыльях имени Алексеева Георгий Анцев.

Политика Кадыров отреагировал на слова оскорбившего Путина грузинского ведущего Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на выходку грузинского телеведущего Георгия Габунии, который нецензурно оскорбил Владимира Путина в эфире телеканала "Рустави 2".

Шоу-бизнес Кейт Миддлтон надела на крестины малыша Арчи «старое» платье Крестины малыша Арчи, сына принца Гарри и Меган Маркл, стали настоящим праздником для всех поклонников британской королевской семьи.

Происшествия В центре Москвы произошло вооружённое ограбление Как сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МВД, у водителя автомобиля похитили сумку с деньгами и документами.

Политика Болтон о санкциях против Ирана: мы только начинаем Помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон в настоящее время находится лишь в начале пути относительно введения санкций против Ирана.

Происшествия 20-летняя российская гандболистка погибла в Польше Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.

Экономика «Ведомости» узнали о планах властей почти вдвое поднять акцизы на вино В правительстве разработали законопроект, согласно которому с 2020 года в России должны повыситься ставки акцизов на вино.

Политика Зеленский рассказал о будущем русского языка в Донбассе В будущем жителям Донбасса могут позволить официально использовать русский язык для ведения документооборота, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Происшествия Муж сотрудницы банка из Башкирии проиграл украденные 20 млн рублей Муж кассира, задержанной по подозрению в хищении более 20 млн руб. в банке в Башкирии, заявил, что проиграл украденное в азартных играх, сообщил «РИА Новости» источник в правоохранительных органах.

Общество Кто может пострадать от новых ограничительных мер против Грузии Кто может пострадать от новых ограничительных мер против Грузии Спешно принимаемые санкции Москвы против Тбилиси могут оказаться неожиданно жесткими, причем в первую очередь в отношении российских игроков.

Общество Психолог назвал причины развития анорексии Одним из факторов развития анорексии является эмоциональная неустойчивость, считает заведующий отделением психо-терапевтической помощи и социальной реабилитации психиатрической клинической больницы №1 имени Алексеева Никита Чернов.

Экология Пляжный сезон на Сахалине в этом году откроется позже обычного Впервые в этом году планируют открыть зоны для купания и отдыха детей на базе ОГАУ Центр медико-социальной реабилитации Чайка .

Экономика Названы главные способы похищения средств с банковских счетов россиян Почти в каждом третьем случае граждане лишаются средств на счетах из-за собственной беспечности.

Общество Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять раз Московский аэропорт Шереметьево повысил зарплату сотрудникам практически в пять раз. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.

Общество Пиратские сайты предложили удалять целиком Правообладатели хотят получить еще больше возможностей блокировать пиратские ресурсы без обращения в суд.

Авто Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».

Экономика Работающим пенсионерам с 1 августа поднимут пенсию Например, в 2017 году стоимость одного балла составляла 78,58 ₽. Значит, оформивший пенсию с 1 апреля до 31 декабря 2017 года получит прибавку в размере 235,74 ₽. Для тех, кто вышел на пенсию в 2018 году, она будет чуть выше: балл равнялся 81,49 ₽, прибавка составит 244,47 ₽. Работающие пенсионеры, вышедшие на пенсию в 2019 году, получат прибавку в 2020.

Экономика Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор Канцелярский бренд и бывший спонсор интеллектуальной программы «Своя игра» Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в передаче.

Футбол Нобоа заменили в перерыве матча с «Локомотивом» В перерыве в составе санкт-петербуржцев произошла замена: полузащитник Кристиан Нобоа поменял Александра Ерохина.

Футбол Неймар вернется в «Пари Сен-Жермен» 15 июля Неймар да Силва Сантос, отец футболиста Неймара, заявил, что его сын вернется в расположение "Пари Сен-Жермен" 15 июля.