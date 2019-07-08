Экономика
СМИ сообщили об обсуждении «развода» Сбербанка и «Яндекса»РБК 15:00
Отношения между Сбербанком и «Яндексом» — компании создали совместное предприятие на базе «Яндекс.Маркет» — «складываются непросто», пишет The Bell со ссылкой на пять источников. Собеседники близки к компаниям либо осведомлены о ситуации в их совместном проекте.
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Происшествия
Кузнецова признала «трудности» с избитой в Ингушетии девочкой
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала журналистам о состоянии семилетней девочки Айши, избитой до полусмерти в Ингушетии.
Обновлено вчера в 11:49
Происшествия
В Абхазии россияне пострадали в ДТП с маршруткой
Обновлено в 19:45
Футбол
Алексей Сутормин стал игроком «Зенита»
Обновлено в 12:58
Технологии
Экраноплан «Чайка» сможет базироваться на воде, берегах и аэродромах
Экраноплан "Чайка", спроектированный в России, может стать универсальной транспортной системой, базирующейся как на воде, так и на берегах с небольшим уклоном и даже на аэродромах, сообщил РИА Новости председатель совета директоров ЦКБ по судам на подводных крыльях имени Алексеева Георгий Анцев.
Обновлено в 21:05
Политика
Кадыров отреагировал на слова оскорбившего Путина грузинского ведущего
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на выходку грузинского телеведущего Георгия Габунии, который нецензурно оскорбил Владимира Путина в эфире телеканала "Рустави 2".
Обновлено в 14:29
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон надела на крестины малыша Арчи «старое» платье
Крестины малыша Арчи, сына принца Гарри и Меган Маркл, стали настоящим праздником для всех поклонников британской королевской семьи.
Обновлено в 03:03
Происшествия
В центре Москвы произошло вооружённое ограбление
Как сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МВД, у водителя автомобиля похитили сумку с деньгами и документами.
Обновлено в 12:55
Политика
Болтон о санкциях против Ирана: мы только начинаем
Помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон в настоящее время находится лишь в начале пути относительно введения санкций против Ирана.
Обновлено в 16:17
Происшествия
20-летняя российская гандболистка погибла в Польше
Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено в 07:58
Экономика
«Ведомости» узнали о планах властей почти вдвое поднять акцизы на вино
В правительстве разработали законопроект, согласно которому с 2020 года в России должны повыситься ставки акцизов на вино.
Обновлено в 17:34
Политика
Зеленский рассказал о будущем русского языка в Донбассе
В будущем жителям Донбасса могут позволить официально использовать русский язык для ведения документооборота, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 19:07
Армия и оружие
«Элик» научит РЛС узнавать самолеты и корабли
Обновлено в 17:59
Происшествия
Муж сотрудницы банка из Башкирии проиграл украденные 20 млн рублей
Муж кассира, задержанной по подозрению в хищении более 20 млн руб. в банке в Башкирии, заявил, что проиграл украденное в азартных играх, сообщил «РИА Новости» источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 20:41
Общество
Кто может пострадать от новых ограничительных мер против Грузии
Кто может пострадать от новых ограничительных мер против Грузии Спешно принимаемые санкции Москвы против Тбилиси могут оказаться неожиданно жесткими, причем в первую очередь в отношении российских игроков.
Обновлено в 18:30
Общество
Психолог назвал причины развития анорексии
Одним из факторов развития анорексии является эмоциональная неустойчивость, считает заведующий отделением психо-терапевтической помощи и социальной реабилитации психиатрической клинической больницы №1 имени Алексеева Никита Чернов.
Обновлено в 20:23
Экология
Пляжный сезон на Сахалине в этом году откроется позже обычного
Впервые в этом году планируют открыть зоны для купания и отдыха детей на базе ОГАУ Центр медико-социальной реабилитации Чайка .
Обновлено в 21:34
Политика
В охваченном протестами Тбилиси начались столкновения
Обновлено в 14:43
Экономика
Названы главные способы похищения средств с банковских счетов россиян
Почти в каждом третьем случае граждане лишаются средств на счетах из-за собственной беспечности.
Обновлено в 17:37
Общество
Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять раз
Московский аэропорт Шереметьево повысил зарплату сотрудникам практически в пять раз. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:16
Общество
В Вашингтоне затопило Белый дом и метро
Обновлено в 17:57
Общество
Пиратские сайты предложили удалять целиком
Правообладатели хотят получить еще больше возможностей блокировать пиратские ресурсы без обращения в суд.
Обновлено в 17:14
Авто
Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus
В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено в 04:57
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа поднимут пенсию
Например, в 2017 году стоимость одного балла составляла 78,58 ₽. Значит, оформивший пенсию с 1 апреля до 31 декабря 2017 года получит прибавку в размере 235,74 ₽. Для тех, кто вышел на пенсию в 2018 году, она будет чуть выше: балл равнялся 81,49 ₽, прибавка составит 244,47 ₽. Работающие пенсионеры, вышедшие на пенсию в 2019 году, получат прибавку в 2020.
Обновлено в 08:45
Экономика
Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор
Канцелярский бренд и бывший спонсор интеллектуальной программы «Своя игра» Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в передаче.
Обновлено в 10:52
Футбол
Нобоа заменили в перерыве матча с «Локомотивом»
В перерыве в составе санкт-петербуржцев произошла замена: полузащитник Кристиан Нобоа поменял Александра Ерохина.
Обновлено 06 июля в 13:20
Футбол
Неймар вернется в «Пари Сен-Жермен» 15 июля
Неймар да Силва Сантос, отец футболиста Неймара, заявил, что его сын вернется в расположение "Пари Сен-Жермен" 15 июля.
Обновлено в 16:36
Происшествия
Суд продлил домашний арест Майкла Калви
"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемому Калви меру пресечения в виде домашнего ареста на три месяца, до 13 октября", - огласил решение судья Артур Карпов.
Обновлено в 11:15
Политика
Евкуров назначен замминистра обороны
Обновлено в 07:35