Общество
Прибавка к пенсии и многое другое. Что изменится в России в августеРИА Новости 01:00
С 1 августа ПФР автоматически проиндексирует выплаты некоторым категориям работающих пенсионеров — никаких бумаг для этого заполнять не нужно. Пересчет выполнят индивидуально в зависимости от количества баллов с зарплаты за прошлый год и даты оформления пенсии.
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Происшествия
Двух подозреваемых в подготовке теракта в Татарстане арестовали
В Татарстане суд арестовал двух подозреваемых в организации террористического акта россиян, которые были сторонниками запрещенной террористической группировки "Исламское государство".
Обновлено в 04:54
Политика
Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине
Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине.
Обновлено в 00:28
Общество
Везунчики августа: 5 знаков Зодиака, которых ждет удача
В августе звезды улучшат память представителей этого знака Зодиака и помогут обрести внутреннюю гармонию.
Обновлено вчера в 22:07
ЖКХ
На Украине из-за долгов отключили воду жителям Лисичанска
В украинском городе Лисичанске Луганской области из-за задолженности отключили электроснабжение местной насосной станции.
Обновлено в 05:23
Теннис
Калинская вышла в четвертьфинал турнира в Вашингтоне
Анна Калинская преодолела второй круг турнира в Вашингтоне. Россиянка в трех партиях обыграла пуэрториканку Монику Пуиг.
Обновлено вчера в 21:46
Футбол
Хавбек «Бетиса» согласовал контракт с «Тоттенхэмом»
Источник утверждает, что Ло Чельсо подпишет с «Тоттенхэмом» пятилетний контракт, а сумма трансфера составит около 65 миллионов евро.
Обновлено в 04:16
Общество
Школьная задача по математике расколола соцсети на два лагеря
Пользователи Twitter раскололись на два лагеря из-за школьной задачи по математике, опубликованной в аккаунте pjmdoll.
Обновлено в 02:04
Шоу-бизнес
Диана Шурыгина разбила мужу нос
Напомним, что помимо разбитого носа пострадала и сама Диана во время катания на скутере.
Обновлено в 04:23
Баскетбол
ЦСКА подписал контракт с экс-игроком НБА Бэйкером
Московский баскетбольный клуб ЦСКА сообщил о подписании контракта с американским защитником Роном Бэйкером.
Обновлено в 03:56
Политика
Ляшко пообещал избавить Украину от «зеленой чумы»
Обновлено в 02:57
Общество
Гидрометцентр предупредил об аномальных холодах в августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Общество
В Москве возобновят строительство станции метро «Суворовская»
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о решении возобновить строительство станции метро «Суворовской» на Кольцевой линии.
Обновлено вчера в 19:42
Гаджеты
Xiaomi Mi 9T Pro поступит в продажу в Европе в середине августа
Ожидалось, что смартфоны Xiaomi Mi 9T и Mi 9T Pro поступят в продажу в Европе одновременно, но на официальном мероприятии 12 июня дебютировала только младшая модель.
Обновлено вчера в 23:52
Экономика
СБП стартовала наполовину
«Появление нового сервиса c2b-переводов по QR-коду через СБП значительно снизит издержки для торгово-сервисных предприятий и является еще одним каналом безналичных расчетов наряду с картами»,— уверена директор департамента эквайринга банка «Русский стандарт» Инна Емельянова.
Обновлено вчера в 18:22
Политика
Стало известно о смерти сына Усамы бен Ладена
Обновлено вчера в 14:31
Общество
Галкин раскритиковал россиян за реакцию на бедствия в стране
Обновлено вчера в 21:22
Происшествия
Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море
Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии, люди должны были вернуться на материк 29 июля, но до сих пор так и не вышли на связь, сообщило карельское ГУ МЧС.
Обновлено в 04:54
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса
Ранее Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Минска.
Обновлено вчера в 20:58
Кино
Актеру Джейсону Момоа устроили тайную вечеринку-сюрприз
Американскому актеру Джейсону Момоа коллеги приготовили неожиданный сюрприз. Они устроили вечеринку в преддверии его дня рождения.
Обновлено 30 июля в 14:24
Происшествия
Расчленившая соседа пенсионерка из Хабаровска убила еще двух человек
80-летняя пенсионерка, ранее работавшая забойщицей скота, была задержана после того, как полиция нашла части тела мужчины, снимавшего у нее жилье.
Обновлено вчера в 23:22
Происшествия
Координатора штаба Навального задержали на выходе из спецприемника
Координатора московского штаба Алексея Навального Олега Степанова задержан на выходе из спецприемника №2. Там он отбывал восемь суток административного ареста за повторное нарушение закона о митингах (ч. 8 ст. 20.2 КоАП).
Обновлено в 05:14
Экономика
Правила расчета прожиточного минимума пенсионеров утвердили в РФ
Правительство России утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионеров, сообщает во вторник РИА Новости.
Обновлено 30 июля в 11:15
Политика
Комитет сената США одобрил санкции против «Северного потока — 2»
Комитет сената конгресса США по международным делам проголосовал за санкции в отношении компаний и частных лиц, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Об этом информирует Reuters.
Обновлено вчера в 11:40
Общество
Названа лучшая «Русская» колбаса
На последнем месте расположилась колбаса «Царицыно», которую производитель назвал «Русская с молоком», вводя потребителя в заблуждение.
Обновлено в 01:34
Футбол
Кевин Кураньи: «РПЛ выиграет от перехода Шюррле в „Спартак“»
Обновлено в 05:24
Экономика
В России с августа возобновят выдачу образовательных кредитов
Образовательные кредиты в России начнут выдавать с 1 августа после двухлетнего перерыва.
Обновлено в 04:45
Культура
Серия «Маши и Медведя» набрала больше 4 млрд просмотров
«Сегодня единственный анимационный ролик, который входит в топ-10 самых просматриваемых видео на YouTube за все время существования платформы, «Маша плюс каша», набрал более четырех миллиардов просмотров», — говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 14:04
Космос
«Союз» с космическим грузовиком «Прогресс» стартовал к МКС
Ракета "Союз-2.1а" с космическим грузовиком "Прогресс МС-12" стартовала с Байконура к МКС.
Обновлено вчера в 08:43