Общество

Прибавка к пенсии и многое другое. Что изменится в России в августеРИА Новости 01:00

С 1 августа ПФР автоматически проиндексирует выплаты некоторым категориям работающих пенсионеров — никаких бумаг для этого заполнять не нужно. Пересчет выполнят индивидуально в зависимости от количества баллов с зарплаты за прошлый год и даты оформления пенсии.
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Россияне окажутся в неравных условиях после изменений 1 августа

URA.Ru02:15

Что изменится в жизни россиян с 1 августа

Газета.Ru04:54

Что изменится в жизни россиян с 1 августа

Известия29 июля в 17:02

Прибавка к пенсии и многое другое. Что изменится в России в августе

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От пенсий до ипотечных каникул: что изменится в августе для россиян

РЕН ТВвчера в 22:22

Доходы работающих пенсионеров проиндексируют

Национальная служба новостейвчера в 02:47

В августе жизнь россиян изменится: новые законы

Московский Комсомолец03:00
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 05:32, Ашберн
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В Татарстане суд арестовал двух подозреваемых в организации террористического акта россиян, которые были сторонниками запрещенной террористической группировки "Исламское государство".
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В МЧС назвали причину распространения лесных пожаров в Сибири

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Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине

Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине.
Обновлено в 00:28
Общество

Везунчики августа: 5 знаков Зодиака, которых ждет удача

В августе звезды улучшат память представителей этого знака Зодиака и помогут обрести внутреннюю гармонию.
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Происшествия

На Урале нашли тела женщины и двух детей с перевернувшейся лодки

Обновлено в 03:01
ЖКХ

На Украине из-за долгов отключили воду жителям Лисичанска

В украинском городе Лисичанске Луганской области из-за задолженности отключили электроснабжение местной насосной станции.
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Калинская вышла в четвертьфинал турнира в Вашингтоне

Анна Калинская преодолела второй круг турнира в Вашингтоне. Россиянка в трех партиях обыграла пуэрториканку Монику Пуиг.
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Футбол

Хавбек «Бетиса» согласовал контракт с «Тоттенхэмом»

Источник утверждает, что Ло Чельсо подпишет с «Тоттенхэмом» пятилетний контракт, а сумма трансфера составит около 65 миллионов евро.
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Общество

Школьная задача по математике расколола соцсети на два лагеря

Пользователи Twitter раскололись на два лагеря из-за школьной задачи по математике, опубликованной в аккаунте pjmdoll.
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Напомним, что помимо разбитого носа пострадала и сама Диана во время катания на скутере.
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ЦСКА подписал контракт с экс-игроком НБА Бэйкером

Московский баскетбольный клуб ЦСКА сообщил о подписании контракта с американским защитником Роном Бэйкером.
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Ляшко пообещал избавить Украину от «зеленой чумы»

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Общество

Гидрометцентр предупредил об аномальных холодах в августе

В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
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Общество

В Москве возобновят строительство станции метро «Суворовская»

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о решении возобновить строительство станции метро «Суворовской» на Кольцевой линии.
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Xiaomi Mi 9T Pro поступит в продажу в Европе в середине августа

Ожидалось, что смартфоны Xiaomi Mi 9T и Mi 9T Pro поступят в продажу в Европе одновременно, но на официальном мероприятии 12 июня дебютировала только младшая модель.
Обновлено вчера в 23:52
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СБП стартовала наполовину

«Появление нового сервиса c2b-переводов по QR-коду через СБП значительно снизит издержки для торгово-сервисных предприятий и является еще одним каналом безналичных расчетов наряду с картами»,— уверена директор департамента эквайринга банка «Русский стандарт» Инна Емельянова.
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Обновлено вчера в 21:22
Происшествия

Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море

Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии, люди должны были вернуться на материк 29 июля, но до сих пор так и не вышли на связь, сообщило карельское ГУ МЧС.
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Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса

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Актеру Джейсону Момоа устроили тайную вечеринку-сюрприз

Американскому актеру Джейсону Момоа коллеги приготовили неожиданный сюрприз. Они устроили вечеринку в преддверии его дня рождения.
Обновлено 30 июля в 14:24
Происшествия

Расчленившая соседа пенсионерка из Хабаровска убила еще двух человек

80-летняя пенсионерка, ранее работавшая забойщицей скота, была задержана после того, как полиция нашла части тела мужчины, снимавшего у нее жилье.
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Координатора штаба Навального задержали на выходе из спецприемника

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Правила расчета прожиточного минимума пенсионеров утвердили в РФ

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Обновлено 30 июля в 11:15
Политика

Комитет сената США одобрил санкции против «Северного потока — 2»

Комитет сената конгресса США по международным делам проголосовал за санкции в отношении компаний и частных лиц, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Об этом информирует Reuters.
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Названа лучшая «Русская» колбаса

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«Сегодня единственный анимационный ролик, который входит в топ-10 самых просматриваемых видео на YouTube за все время существования платформы, «Маша плюс каша», набрал более четырех миллиардов просмотров», — говорится в сообщении.
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Ракета "Союз-2.1а" с космическим грузовиком "Прогресс МС-12" стартовала с Байконура к МКС.
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