«Зенит» сделал предложение голландскому «Фейеноорду» по покупке 22-летнего центрального защитника Джерри Сен-Жюста. Об этом сообщает портал Fr12.nl. По данным издания, петербургский клуб готов отдать за игрока 10 млн евро.

Футбол Футбол «Реал» подаст жалобу на судейство в матче с «Реалом Сосьедад» Мадридский «Реал» намерен подать жалобу на судейство матча 18-го тура Ла Лиги с «Реалом Сосьедад».

Футбол Футбол «Тоттенхэм» может открыть новый стадион 16 марта «Тоттенхэм Хотспур» может открыть новый стадион домашним матчем с «Кристал Пэлас» в 31-м туре чемпионата Англии, сообщает The Sun.

Футбол Футбол Ребров поздравил болельщиков «Спартака» с Рождеством

Футбол Футбол «Краснодар» согласовал контракт с воспитанником «Арсенала» Олссон является воспитанником лондонского "Арсенала", однако за основной состав "канониров" он провел лишь один матч.

Футбол Футбол Пике: «Игроки „Барселоны“ будут рады, если Вальверде останется» Защитник «Барселоны» Жерар Пике поговорил о будущем главного тренера Эрнесто Вальверде. Игрок не против, чтобы специалист остался в клубе.

Футбол Футбол Стали известны детали задержания футболиста Уэйна Руни в США

Футбол Футбол Иньесту обвинили в расизме за фото в Инстаграме Бывшего капитана "Барселоны" Андреса Иньесту, ныне выступающего за японский "Виссел Кобе", обвинили в расизме.

Футбол Футбол Неймар забил 45-й гол в 50 матчах за «ПСЖ» Матч 1/32 финала Кубка Франции против любительского клуба "Понтиви" (4:0) стал для нападающего Неймара 50-м в составе "ПСЖ".

Футбол Футбол Хавбек «Саутгемптона» Дэвис вернулся в «Рейнджерс» на правах аренды Уже по ходу сезона-2007/08 хавбек отправился в «Рейнджерс» сначала на правах аренды, а потом на постоянной основе.

Футбол Футбол «ПСЖ» нацелился на полузащитника «Лилля» Мендеса «ПСЖ» включился в борьбу за полузащитника «Лилля» Тьяго Мендеса.

Футбол Футбол Полузащитник «Порту» хочет перейти в «Интер» Полузащитник «Порту» и сборной Мексики Эктор Эррера летом намерен присоединиться к «Интеру» в качестве свободного агента.

Футбол Футбол Полузащитник ЦСКА Бийол признан лучшим молодым футболистом Словении Полузащитник ЦСКА Яка Бийол признан лучшим молодым игроком Словении по итогам 2018 года.

Футбол Футбол Алана Мамаева – о будущем Павла: страна чудес удивляла уже не раз Алана Мамаева, жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, выложила в своём «инстаграме» архивную фотографию с мужем.

Футбол Футбол Давид Луис: «Фабрегас был одним из лучших игроков в Англии» Сеск был одним из лучших игроков в Англии. Ожидается, что Фабрегас продолжит карьеру в "Монако".