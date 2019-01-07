Футбол

«Зенит» предложил 10 млн евро за защитника «Фейеноорда»
78.ru
00:49

«Зенит» сделал предложение голландскому «Фейеноорду» по покупке 22-летнего центрального защитника Джерри Сен-Жюста. Об этом сообщает портал Fr12.nl. По данным издания, петербургский клуб готов отдать за игрока 10 млн евро.
78.ru00:49

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«Зенит» претендует на защитника «Фейеноорда» и молодежной сборной Голландии

Sport24.ru02:36

«Зенит» готов заплатить больше 10 млн евро за защитника «Фейеноорда»

Советский спорт02:11

«Зенит» предложил более € 10 млн за защитника «Фейеноорда» Юсте

Чемпионат01:39

СМИ: «Зенит» может приобрести защитника молодежной сборной Голландии

Спорт-Экспресс01:28

«Зенит» предложил «Фейеноорду» более 10 млн евро за центрбека сборной Голландии (U-21) Сен-Жюста

Sports.ru00:57

«Зенит» предложил за защитника «Фейеноорда» 10 млн евро

Мойка78вчера в 12:42

«Зенит» предложил за защитника «Фейеноорда» более 10 миллионов евро

Фонтанка.Рувчера в 12:29
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 03:22, Ашберн
Футбол

«Реал» подаст жалобу на судейство в матче с «Реалом Сосьедад»

Мадридский «Реал» намерен подать жалобу на судейство матча 18-го тура Ла Лиги с «Реалом Сосьедад».
Обновлено вчера в 19:02
Футбол

«Тоттенхэм» может открыть новый стадион 16 марта

«Тоттенхэм Хотспур» может открыть новый стадион домашним матчем с «Кристал Пэлас» в 31-м туре чемпионата Англии, сообщает The Sun.
Обновлено в 02:12
Футбол

Ребров поздравил болельщиков «Спартака» с Рождеством

Обновлено в 02:50
Футбол

«Краснодар» согласовал контракт с воспитанником «Арсенала»

Олссон является воспитанником лондонского "Арсенала", однако за основной состав "канониров" он провел лишь один матч.
Обновлено вчера в 21:46
Футбол

Пике: «Игроки „Барселоны“ будут рады, если Вальверде останется»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике поговорил о будущем главного тренера Эрнесто Вальверде. Игрок не против, чтобы специалист остался в клубе.
Обновлено в 01:32
Футбол

Стали известны детали задержания футболиста Уэйна Руни в США

Обновлено вчера в 20:23
Футбол

Иньесту обвинили в расизме за фото в Инстаграме

Бывшего капитана "Барселоны" Андреса Иньесту, ныне выступающего за японский "Виссел Кобе", обвинили в расизме.
Обновлено в 02:41
Футбол

Неймар забил 45-й гол в 50 матчах за «ПСЖ»

Матч 1/32 финала Кубка Франции против любительского клуба "Понтиви" (4:0) стал для нападающего Неймара 50-м в составе "ПСЖ".
Обновлено вчера в 19:30
Футбол

Хавбек «Саутгемптона» Дэвис вернулся в «Рейнджерс» на правах аренды

Уже по ходу сезона-2007/08 хавбек отправился в «Рейнджерс» сначала на правах аренды, а потом на постоянной основе.
Обновлено в 02:35
Футбол

«ПСЖ» нацелился на полузащитника «Лилля» Мендеса

«ПСЖ» включился в борьбу за полузащитника «Лилля» Тьяго Мендеса.
Обновлено вчера в 23:52
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Полузащитник «Порту» хочет перейти в «Интер»

Полузащитник «Порту» и сборной Мексики Эктор Эррера летом намерен присоединиться к «Интеру» в качестве свободного агента.
Обновлено в 00:10
Футбол

Полузащитник ЦСКА Бийол признан лучшим молодым футболистом Словении

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол признан лучшим молодым игроком Словении по итогам 2018 года.
Обновлено вчера в 20:18
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Алана Мамаева – о будущем Павла: страна чудес удивляла уже не раз

Алана Мамаева, жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, выложила в своём «инстаграме» архивную фотографию с мужем.
Обновлено вчера в 19:09
Футбол

Давид Луис: «Фабрегас был одним из лучших игроков в Англии»

Сеск был одним из лучших игроков в Англии. Ожидается, что Фабрегас продолжит карьеру в "Монако".
Обновлено в 00:23
Футбол

Цорк: не вижу ни одной причины, почему Пулишич не сможет заиграть в «Челси»

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк уверен, что полузащитник Кристиан Пулишич будет успешно выступать в составе «Челси».
Обновлено в 02:29
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Фейеноорд
Спортивный клуб
Футбольный клуб из города Роттердам в Нидерландах. Вместе с «Аяксом» и ПСВ считается ведущим клубом страны. Изначально назывался «Вилхелмина» Роттердам, вскоре после основания был переименован в «Хиллеслёйсе», потом в «Селеритас», пока в 1912 году команда не была названа Feijenoord в честь района Роттердама. Нынешнее название клуб получил в 1973 году с целью упрощения чтения иностранцами.
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