Футбол
«Зенит» предложил 10 млн евро за защитника «Фейеноорда»
«Зенит» предложил 10 млн евро за защитника «Фейеноорда»78.ru00:49
«Зенит» сделал предложение голландскому «Фейеноорду» по покупке 22-летнего центрального защитника Джерри Сен-Жюста. Об этом сообщает портал Fr12.nl. По данным издания, петербургский клуб готов отдать за игрока 10 млн евро.
78.ru00:49
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Футбол
«Реал» подаст жалобу на судейство в матче с «Реалом Сосьедад»
Мадридский «Реал» намерен подать жалобу на судейство матча 18-го тура Ла Лиги с «Реалом Сосьедад».
Обновлено вчера в 19:02
Футбол
«Тоттенхэм» может открыть новый стадион 16 марта
«Тоттенхэм Хотспур» может открыть новый стадион домашним матчем с «Кристал Пэлас» в 31-м туре чемпионата Англии, сообщает The Sun.
Обновлено в 02:12
Футбол
Ребров поздравил болельщиков «Спартака» с Рождеством
Обновлено в 02:50
Футбол
«Краснодар» согласовал контракт с воспитанником «Арсенала»
Олссон является воспитанником лондонского "Арсенала", однако за основной состав "канониров" он провел лишь один матч.
Обновлено вчера в 21:46
Футбол
Пике: «Игроки „Барселоны“ будут рады, если Вальверде останется»
Защитник «Барселоны» Жерар Пике поговорил о будущем главного тренера Эрнесто Вальверде. Игрок не против, чтобы специалист остался в клубе.
Обновлено в 01:32
Футбол
Стали известны детали задержания футболиста Уэйна Руни в США
Обновлено вчера в 20:23
Футбол
Иньесту обвинили в расизме за фото в Инстаграме
Бывшего капитана "Барселоны" Андреса Иньесту, ныне выступающего за японский "Виссел Кобе", обвинили в расизме.
Обновлено в 02:41
Футбол
Неймар забил 45-й гол в 50 матчах за «ПСЖ»
Матч 1/32 финала Кубка Франции против любительского клуба "Понтиви" (4:0) стал для нападающего Неймара 50-м в составе "ПСЖ".
Обновлено вчера в 19:30
Футбол
Хавбек «Саутгемптона» Дэвис вернулся в «Рейнджерс» на правах аренды
Уже по ходу сезона-2007/08 хавбек отправился в «Рейнджерс» сначала на правах аренды, а потом на постоянной основе.
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Футбол
«ПСЖ» нацелился на полузащитника «Лилля» Мендеса
«ПСЖ» включился в борьбу за полузащитника «Лилля» Тьяго Мендеса.
Обновлено вчера в 23:52
Футбол
Полузащитник «Порту» хочет перейти в «Интер»
Полузащитник «Порту» и сборной Мексики Эктор Эррера летом намерен присоединиться к «Интеру» в качестве свободного агента.
Обновлено в 00:10
Футбол
Полузащитник ЦСКА Бийол признан лучшим молодым футболистом Словении
Полузащитник ЦСКА Яка Бийол признан лучшим молодым игроком Словении по итогам 2018 года.
Обновлено вчера в 20:18
Футбол
Алана Мамаева – о будущем Павла: страна чудес удивляла уже не раз
Алана Мамаева, жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, выложила в своём «инстаграме» архивную фотографию с мужем.
Обновлено вчера в 19:09
Футбол
Давид Луис: «Фабрегас был одним из лучших игроков в Англии»
Сеск был одним из лучших игроков в Англии. Ожидается, что Фабрегас продолжит карьеру в "Монако".
Обновлено в 00:23
Футбол
Цорк: не вижу ни одной причины, почему Пулишич не сможет заиграть в «Челси»
Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк уверен, что полузащитник Кристиан Пулишич будет успешно выступать в составе «Челси».
Обновлено в 02:29