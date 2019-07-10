«Спартак» заинтересовался атакующим полузащитником «Сампдории» и сборной Уругвая Гастоном Рамиресом, передает Sport24. Его контракт с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года. На этой неделе Sampdorianews.net сообщил о переговорах Рамиреса с «Зенитом».

СМИ сообщили об интересе «Спартака» к футболисту сборной Уругвая

Кино Мэрилин Мэнсон сыграет в экранизации «Противостояния» Стивена Кинга Рок-звезда и немного актёр Мэрилин Мэнсон сыграет в новом сериале по роману "Противостояние" Стивена Кинга.

Политика Британия отказала в визе российскому дипломату Ранее британские организаторы "глобальной конференции по свободе СМИ" уже отказали в аккредитации представителям телеканала RT.

Общество В России могут вырасти штрафы за вождение без техосмотра В Государственной думе во втором чтении был принят пакет законопроектов, которые предусматривают ужесточение наказания за вождение без пройденного техосмотра.

Политика Зеленский выставил с совещания секретаря горсовета Борисполя Президент Украины Владимир Зеленский выставил секретаря городского совета Ярослава Годунков по вопросам развития Киевской области и города Борисполя.

Общество Польский суд отказался выдавать Швеции сбежавшего с детьми россиянина Окружной суд Варшавы принял решение не экстрадировать в Швецию россиянина Дениса Лисова, который забрал своих трех дочерей из шведской приемной семьи и вывез их в Польшу.

Армия и оружие Автоколонна с главой Донецкой области попала под смертельный обстрел Автоколонна, в которой ехал глава подконтрольной Киеву Донецкой областной государственной администрации Украины Павел Кириленко, попала под обстрел, передает "Интерфакс".

Гаджеты Стали известны цены на iPhone следующего поколения Цены на смартфоны iPhone нового поколения будут стартовать с $989, пишет Wccftech со ссылкой на китайские источники.

Экономика «Дом.РФ»: Счетная палата проводит регулярные проверки компании В среду спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила сенаторам включить в предлагаемый Счетной палате список организаций для проверки в 2020 году принадлежащую государству компанию "Дом.РФ".

Политика Зеленский хочет превратить чернобыльскую зону в «туристический магнит» По информации пресс-службы главы государства, указ "О некоторых вопросах развития территорий, которые подверглись радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы" предусматривает разработку и принятие Стратегии развития Чернобыльской зоны как туристического объекта.

Политика Мать Габунии отреагировала на скандал после оскорбления Путина Реакция матери грузинского телеведущего Георгия Габунии, заслуженной артистки Грузинской ССР Джульетты Вашакмадзе на мат сына в прямом эфире не была осуждающей.

Общество Муж Луизы Хайруллиной сделал откровенное признание Марат Хайруллин, муж кассирши банка из Салавата Луизы Хайрулинной, которая в конце мая пропала с более чем 20 млн рублей, похищенными с работами, дал интервью «Первому каналу».

Интернет Хакеры через камеру Mac могут следить за пользователями Недавно Джонатан Лейтшух в своем блоге рассказал, что ему удалось в компьютерах Mac обнаружить уязвимость, через которую удаленно можно запускать камеру ноутбука или компьютера.

Политика «Роскосмос» предложил засекретить свои закупки Госкорпорация «Роскосмос» предложила засекретить закупки в ракетно-космической отрасли, чтобы избежать раскрытия «информации ограниченного доступа».

Политика Телемост с Украиной пройдёт на российском телевидении Телемост между Россией и Украиной пройдёт на российском телевидении в пятницу, 12 июля.

Авто Mitsubishi анонсировала обновлённый Pajero Sport Компания Mitsubishi анонсировала премьеру обновленного кроссовера Pajero Sport.

Политика Россию заподозрили в попытке финансирования «европейского Трампа» По условиям сделки, Россия должна была перечислить десятки миллионов долларов партии Сальвини, которого издание называет «европейским Дональдом Трампом», в обмен на политическую лояльность.

Кино Джордж Мартин раскрыл детали приквела «Игры престолов» Джордж Мартин, автор книжного цикла "Песнь Льда и Пламени", работающий над сценарием спин-оффа-приквела "Игры престолов" вместе с шоураннером Джейн Голдман (дилогия Kingsman, "Дом странных детей мисс Перегрин"), приподнял завесу тайны над некоторыми деталями грядущего телешоу.

Шоу-бизнес Алена Хмельницкая объяснила дружбу с возлюбленной Тиграна Кеосаяна Актриса показала фото с Тиграном Кеосаяном и Маргаритой Симоньян написав, что новая возлюбленная кинорежиссера умная и классная, по этому им удается прекрасно общаться.

Экономика Глава Disney в России станет старшим вице-президентом Сбербанка Глава Disney в России и СНГ Марина Жигалова-Озкан с сентября станет старшим вице-президентом Сбербанка и возглавит департамент маркетинга, рекламы и коммуникаций, говорится в сообщении на сайте организации.

Политика Медведчук попросил Медведева об отмене санкций для Украины Руководитель политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук обратился к премьер-министру Российской Федерации Дмитрию Медведеву с просьбой о продолжении отмены санкций для Украины.

Политика Украинцы назвали лидеров на выборах в парламент Пройти в Верховную Раду на выборах 21 июля наибольшие шансы имеют 4 партии. Партия Дмитрия Разумкова "Слуга народа" может набрать 48,5%.

Культура Ольга Бузова станет участницей шоу «Форт Боярд» Напомним, ранее стало известно, что новым ведущим российской версии шоу «Форд Боярд» будет музыкант Сергей Шнуров.

Транспорт ФСБ выступила против строительства моста через Амур за счёт Китая Речь идёт о мосте через Амур в районе села Покровка Могочинского района.

Происшествия Дело о смерти младенца в калининградском роддоме передали в Москву Уголовное дело в отношении калининградских врачей, обвиняемых в смерти новорожденного в роддоме, передано для дальнейшего расследования в специализированный отдел Главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета России по поручению председателя СК Александра Бастрыкина.