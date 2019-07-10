Футбол
СМИ сообщили об интересе «Спартака» к футболисту сборной УругваяРБК 07:38
«Спартак» заинтересовался атакующим полузащитником «Сампдории» и сборной Уругвая Гастоном Рамиресом, передает Sport24. Его контракт с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года. На этой неделе Sampdorianews.net сообщил о переговорах Рамиреса с «Зенитом».
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