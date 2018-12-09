76-летнему артисту стало плохо перед выступлением. Его экстренно госпитализировали. Лев Лещенко был экстренно госпитализирован из столичного концертного зала "Мир", где должен был принять участие в финале Всероссийского конкурса "На Благо Мира".

с чего всё началось

Льва Лещенко экстренно госпитализировали из концертного зала "Мир" в Москве, сообщает издание "Дни.ру". По информации СМИ, Лещенко должен был выступать в финале всероссийского конкурса "На благо мира".

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