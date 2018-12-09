Культура

СМИ сообщили об экстренной госпитализации Льва Лещенко
РИА Новости
01:22

Льва Лещенко экстренно госпитализировали из концертного зала "Мир" в Москве, сообщает издание "Дни.ру". По информации СМИ, Лещенко должен был выступать в финале всероссийского конкурса "На благо мира".
РИА Новости01:22
с чего всё началось

Народ молится за здоровье Лещенко

76-летнему артисту стало плохо перед выступлением. Его экстренно госпитализировали. Лев Лещенко был экстренно госпитализирован из столичного концертного зала "Мир", где должен был принять участие в финале Всероссийского конкурса "На Благо Мира".
Дни.рувчера в 16:03

Подробнее о событии

СМИ сообщили об экстренной госпитализации Льва Лещенко

РИА Новости01:22

«Он боец». Директор Лещенко рассказал о состоянии певца после госпитализации

Телеканал 360°01:21

Лев Лещенко рассказал о своей госпитализации

URA.Ru00:40

Лев Лещенко экстренно госпитализирован в Москве

Газета.Ruвчера в 20:48

Лещенко экстренно госпитализировали перед концертом в Москве

Известиявчера в 20:32

Народ молится за здоровье Лещенко

Дни.рувчера в 16:03

Льва Лещенко экстренно госпитализировали

StarHit.ruвчера в 16:18
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Лев Лещенко
Певец
Советский и российский эстрадный певец. Народный артист РСФСР. Известен также как музыкальный педагог, продюсер, автор текстов песен; снимался в кинофильмах.
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