Культура
Льва Лещенко экстренно госпитализировали из концертного зала "Мир" в Москве, сообщает издание "Дни.ру". По информации СМИ, Лещенко должен был выступать в финале всероссийского конкурса "На благо мира".
РИА Новости01:22
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с чего всё началось
76-летнему артисту стало плохо перед выступлением. Его экстренно госпитализировали. Лев Лещенко был экстренно госпитализирован из столичного концертного зала "Мир", где должен был принять участие в финале Всероссийского конкурса "На Благо Мира".Дни.рувчера в 16:03
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