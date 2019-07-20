Нижегородский районный суд арестовал по этому делу владельца ООО «ВИП-Стройинжиниринг» Сергея Дегтярева.

с чего всё началось

Владелец компании "ВИП-Стройинжиниринг" Сергей Дегтярев был арестован по обвинению в особо крупном мошенничестве в ходе строительства объектов "Нижегородского завода 70-летия Победы". Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в суде.

СМИ сообщили об аресте владельца завода по производству С-400

Политика Иран задержал британский нефтяной танкер Корпус стражей исламской революции информировал о задержании британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе "в соответствии с международными нормами".

Политика На Украине заработала соцсеть ВКонтакте и российские новостные ресурсы Жители украинской столицы свободно заходят в соцсеть. Кроме того, открыли доступ к российским ресурсам РИА Новости, ТАСС, НТВ и другим.

Происшествия На Ямале грузовой поезд сошел с рельсов Грузовой поезд сошел с рельсов на железной дороге в Ямало-Ненецком автономном округе, обошлось без пострадавших, сообщили РИА Новости в субботу в региональном управлении МЧС.

Армия и оружие Пентагон подтвердил решение о переброске военных в Саудовскую Аравию Временно исполняющий обязанности главы Пентагона Ричард Спенсер разрешил переброску американских вооружённых сил в Саудовскую Аравию для дальнейшего развёртывания военного контингента, сообщило Центральное командование США.

Шоу-бизнес Пригожин прокомментировал данные о зарплатах звёзд шоу-бизнеса Продюсер Иосиф Пригожин в интервью НСН прокомментировал исследование Росстата, согласно которому работники сферы культуры получают самые высокие зарплаты в России.

Происшествия В Подмосковье задержали двух следователей СК В Московской области задержаны два следователя территориальных отделов Следственного комитета по подозрению в получении взятки в размере 1,2 млн рублей.

Происшествия Водитель BMW влетел в автомобиль, уходя от погони в Петербурге "Гонка" завершилась на пересечении Краснопутиловской улицы и проспекта Народного Ополчения, когда BMW выехал на встречную полосу и влетел в "жигули".

Происшествия Глава отдела МВД Москвы уволилась после ареста коллеги из ФСБ Руководитель "банковского" отдела Главного следственного управления МВД Москвы Полина Цыпина уволилась со службы.

Шоу-бизнес Виктория Боня представила поклонникам свою джинсовую коллекцию У одежды, которую выпускает Виктория Боня достаточно как сторонников, так и противников.

Политика Украинский министр назвал указ Зеленского цирком Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал цирком указ президента страны Владимира Зеленского об улучшении качества автомобильных дорог.

Политика Туристов проведут по «путинским» местам в Дрездене Германия планирует привлечь российских туристов экскурсиями по местам президента РФ Владимира Путина, сообщает 19 июля РИА Новости.

Происшествия Грузовик с металлоломом врезался в автобус в Санкт-Петербурге Грузовик DAF с прицепом, загруженным металлоломом, столкнулся с автобусом ПАЗ в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба управления ГИБДД Северной столицы.

Армия и оружие В ДНР и ЛНР издали приказ о прекращении огня Начальник народной милиции самопровозглашенной ДНР Денис Синенков заявил, что был издан и доведен до всех подразделений ДНР приказ о полном прекращении огня с 21 июля.

Гаджеты Индийский рынок серверов обрушился на 16,2% Продажи серверов в Индии в годовом выражении сократились на 16,2%. В первом квартале 2019 года объем рынка составил 298,0 млн долларов, тогда как год назад он был равен 355,8 млн долларов.

Экономика Статистики: уровень госдолга растет в 11 странах Евросоюза По данным за первый квартал 2019 года уровень госдолга вырос в 11 странах-членах Евросоюза из 28, сообщили в службе статистики ЕС в пятницу, 19 июля.

Единоборства Российский боксер Дадашев госпитализирован с отеком мозга после боя В больнице у Дадашева диагностировали сильный отек мозга, после чего спортсмена быстро прооперировали.

Общество Названы наименее востребованные в России профессии Ранее в Росстате назвали самые распространенные профессии среди мужчин и женщин в России.

Политика «Нафтогаз» предложил России вариант транзита газа Украинская газовая компания «Нафтогаз» назвала вариант транзита российского газа.

Общество Минпромторг предложил разрешить ретейлерам не считать пиво алкоголем Пиво было законодательно приравнено к алкоголю в 2011 году: с июля 2012 года алкоголем стали считаться все напитки с содержанием спирта более 0,5%, за исключением кефира и кваса.

Общество Наивысший уровень опасности объявлен в Японии из-за ливней Под влиянием тайфуна Данас на юго-запад Японии обрушились ливни. Для ряда районов префектуры Нагасаки объявлен наивысший уровень опасности.

Авто Стал известен список обновлений для нового Toyota Prius PHEV Самым большим обновлением у Toyota Prius 2019 модельного года станет дополнительное место, теперь автомобиль вмещает в себя до пяти взрослых человек.

Политика Акция по случаю годовщины убийства Шеремета прошла в Киеве Машина, в которой ехал Шеремет, утром 20 июля 2016 года была подорвана. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.