Происшествия

СМИ сообщили об аресте владельца завода по производству С-400Газета.Ru 04:23

Владелец компании "ВИП-Стройинжиниринг" Сергей Дегтярев был арестован по обвинению в особо крупном мошенничестве в ходе строительства объектов "Нижегородского завода 70-летия Победы". Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в суде.
Читать в источнике
Обсудить4
с чего всё началось

Возбуждено уголовное дело о махинациях при возведении нового оборонного завода

Нижегородский районный суд арестовал по этому делу владельца ООО «ВИП-Стройинжиниринг» Сергея Дегтярева.
Коммерсантъвчера в 19:07

Подробнее о событии

В Нижнем Новгороде полиция возбудила дело о махинациях при строительстве нового оборонного завода

Эхо Москвы02:30

СМИ: арестован владелец завода по производству элементов С-400

News.ru00:22

Бизнесмен, строивший завод по изготовлению компонентов С-400, арестован за мошенничество

Znak.comвчера в 22:19

«Коммерсантъ» сообщил об аресте владельца завода по производству элементов С-400

Интерфаксвчера в 23:23

Арестован бизнесмен, строивший завод по производству С-400

URA.Ruвчера в 20:59

СМИ узнали об аресте в деле о постройке завода по производству С-400

РБКвчера в 20:15

Возбуждено уголовное дело о махинациях при возведении нового оборонного завода

Коммерсантъвчера в 19:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 04:55, Вашингтон
Политика

Иран задержал британский нефтяной танкер

Корпус стражей исламской революции информировал о задержании британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе "в соответствии с международными нормами".
Обновлено вчера в 15:05
Политика

Посольство России выложило карту с украинским Крымом

Обновлено в 01:48
Происшествия

Украинский моряк после запоя прыгнул за борт и поплыл в Россию

Обновлено вчера в 22:33
Политика

На Украине заработала соцсеть ВКонтакте и российские новостные ресурсы

Жители украинской столицы свободно заходят в соцсеть. Кроме того, открыли доступ к российским ресурсам РИА Новости, ТАСС, НТВ и другим.
Обновлено вчера в 06:21
Происшествия

На Ямале грузовой поезд сошел с рельсов

Грузовой поезд сошел с рельсов на железной дороге в Ямало-Ненецком автономном округе, обошлось без пострадавших, сообщили РИА Новости в субботу в региональном управлении МЧС.
Обновлено в 04:22
Армия и оружие

Пентагон подтвердил решение о переброске военных в Саудовскую Аравию

Временно исполняющий обязанности главы Пентагона Ричард Спенсер разрешил переброску американских вооружённых сил в Саудовскую Аравию для дальнейшего развёртывания военного контингента, сообщило Центральное командование США.
Обновлено вчера в 20:28
Шоу-бизнес

Пригожин прокомментировал данные о зарплатах звёзд шоу-бизнеса

Продюсер Иосиф Пригожин в интервью НСН прокомментировал исследование Росстата, согласно которому работники сферы культуры получают самые высокие зарплаты в России.
Обновлено в 00:47
Происшествия

В Подмосковье задержали двух следователей СК

В Московской области задержаны два следователя территориальных отделов Следственного комитета по подозрению в получении взятки в размере 1,2 млн рублей.
Обновлено в 03:24
Происшествия

Водитель BMW влетел в автомобиль, уходя от погони в Петербурге

"Гонка" завершилась на пересечении Краснопутиловской улицы и проспекта Народного Ополчения, когда BMW выехал на встречную полосу и влетел в "жигули".
Обновлено вчера в 22:24
Происшествия

Глава отдела МВД Москвы уволилась после ареста коллеги из ФСБ

Руководитель "банковского" отдела Главного следственного управления МВД Москвы Полина Цыпина уволилась со службы.
Обновлено в 03:58
Шоу-бизнес

Виктория Боня представила поклонникам свою джинсовую коллекцию

У одежды, которую выпускает Виктория Боня достаточно как сторонников, так и противников.
Обновлено вчера в 21:24
Футбол

Хет-трик Ибрагимовича принёс «Лос-Анджелес Гэлакси» победу в матче MLS

Встреча завершилась со счётом 3:2. В составе «Гэлакси» хет-трик оформил 37-летний шведский форвард Златан Ибрагимович.
Обновлено в 03:13
Политика

Украинский министр назвал указ Зеленского цирком

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал цирком указ президента страны Владимира Зеленского об улучшении качества автомобильных дорог.
Обновлено в 01:36
Политика

Туристов проведут по «путинским» местам в Дрездене

Германия планирует привлечь российских туристов экскурсиями по местам президента РФ Владимира Путина, сообщает 19 июля РИА Новости.
Обновлено вчера в 13:12
Шоу-бизнес

В «Ленкоме» сообщили о состоянии госпитализированной Инны Чуриковой

Обновлено в 04:36
Происшествия

Грузовик с металлоломом врезался в автобус в Санкт-Петербурге

Грузовик DAF с прицепом, загруженным металлоломом, столкнулся с автобусом ПАЗ в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба управления ГИБДД Северной столицы.
Обновлено вчера в 20:35
Армия и оружие

В ДНР и ЛНР издали приказ о прекращении огня

Начальник народной милиции самопровозглашенной ДНР Денис Синенков заявил, что был издан и доведен до всех подразделений ДНР приказ о полном прекращении огня с 21 июля.
Обновлено в 04:08
Гаджеты

Индийский рынок серверов обрушился на 16,2%

Продажи серверов в Индии в годовом выражении сократились на 16,2%. В первом квартале 2019 года объем рынка составил 298,0 млн долларов, тогда как год назад он был равен 355,8 млн долларов.
Обновлено в 03:48
Здоровье

Врачи назвали топ-7 самых опасных «молодежных» болезней

Обновлено в 02:31
Экономика

Статистики: уровень госдолга растет в 11 странах Евросоюза

По данным за первый квартал 2019 года уровень госдолга вырос в 11 странах-членах Евросоюза из 28, сообщили в службе статистики ЕС в пятницу, 19 июля.
Обновлено вчера в 11:38
Единоборства

Российский боксер Дадашев госпитализирован с отеком мозга после боя

В больнице у Дадашева диагностировали сильный отек мозга, после чего спортсмена быстро прооперировали.
Обновлено в 02:36
Кино

Netflix опубликовал первый трейлер сериала «Ведьмак»

Обновлено в 03:36
Общество

Названы наименее востребованные в России профессии

Ранее в Росстате назвали самые распространенные профессии среди мужчин и женщин в России.
Обновлено вчера в 23:02
Политика

«Нафтогаз» предложил России вариант транзита газа

Украинская газовая компания «Нафтогаз» назвала вариант транзита российского газа.
Обновлено вчера в 02:30
Общество

Минпромторг предложил разрешить ретейлерам не считать пиво алкоголем

Пиво было законодательно приравнено к алкоголю в 2011 году: с июля 2012 года алкоголем стали считаться все напитки с содержанием спирта более 0,5%, за исключением кефира и кваса.
Обновлено в 03:00
Общество

Наивысший уровень опасности объявлен в Японии из-за ливней

Под влиянием тайфуна Данас на юго-запад Японии обрушились ливни. Для ряда районов префектуры Нагасаки объявлен наивысший уровень опасности.
Обновлено в 00:31
Технологии

BBC: Хакеры взломали серверы московской компании-подрядчика ФСБ

Хакеры взломали серверы московской компании-подрядчика ФСБ.
Обновлено в 03:00
Авто

Стал известен список обновлений для нового Toyota Prius PHEV

Самым большим обновлением у Toyota Prius 2019 модельного года станет дополнительное место, теперь автомобиль вмещает в себя до пяти взрослых человек.
Обновлено вчера в 12:49
Политика

Акция по случаю годовщины убийства Шеремета прошла в Киеве

Машина, в которой ехал Шеремет, утром 20 июля 2016 года была подорвана. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.
Обновлено в 03:40
Культура

Французский уличный театр выступит на ВДНХ

Воздушный театр Transe Express был основан в 1982 году танцовщицей и хореографом Бриджит Бурден и скульптором Жилем Родом.
Обновлено вчера в 04:00
Главное