Происшествия
СМИ сообщили об аресте владельца завода по производству С-400Газета.Ru 04:23
Владелец компании "ВИП-Стройинжиниринг" Сергей Дегтярев был арестован по обвинению в особо крупном мошенничестве в ходе строительства объектов "Нижегородского завода 70-летия Победы". Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в суде.
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с чего всё началось
Нижегородский районный суд арестовал по этому делу владельца ООО «ВИП-Стройинжиниринг» Сергея Дегтярева.Коммерсантъвчера в 19:07
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«Коммерсантъ» сообщил об аресте владельца завода по производству элементов С-400
Интерфаксвчера в 23:23
Возбуждено уголовное дело о махинациях при возведении нового оборонного завода
Коммерсантъвчера в 19:07
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 04:55, Вашингтон
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