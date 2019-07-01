Армия и оружие
СМИ сообщили о жертвах ракетных ударов Израиля по ДамаскуИзвестия 20:13
Позже стало известно, что это были три ракетных удара, которые нанесли израильские ВВС. Ранее воздушная атака со стороны Израиля была предпринята 12 июня. Тогда системы ПВО Сирии также удачно отразили атаку, в результате которой не было ни жертв, ни пострадавших.
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