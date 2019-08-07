Футбол
СМИ сообщили о желании английского клуба купить Чалова за €25 млнРБК 09:55
Нападающий ЦСКА Федор Чалов может продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщает «Чемпионат». По данным издания, «Кристал Пэлас» предложит за форварда €25 млн. Ранее о новом предложении «Кристал Пэлас» о покупке Чалова сообщал журналист Нобель Арустамян в своем Telegram-канале.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 10:21, Вашингтон
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