Футбол

СМИ сообщили о желании английского клуба купить Чалова за €25 млнРБК 09:55

Нападающий ЦСКА Федор Чалов может продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщает «Чемпионат». По данным издания, «Кристал Пэлас» предложит за форварда €25 млн. Ранее о новом предложении «Кристал Пэлас» о покупке Чалова сообщал журналист Нобель Арустамян в своем Telegram-канале.
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Нобель Арустамян: «„Кристал Пэлас“ готов предложить 20 миллионов фунтов за Чалова»

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