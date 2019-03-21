Политика

СМИ сообщили о желании Ким Чен Ына посетить РоссиюИзвестия вчера в 22:25

Южнокорейское издание Dong-А Ilbo со ссылкой на бывшего сотрудника американской разведки сообщило о желании северокорейского лидера Ким Чен Ына посетить Россию. Об этом 21 марта сообщает «Интерфакс».
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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын может с официальным визитом посетить Россию после того, как в конце февраля он провел неудачные переговоры с президентом США Дональдом Трампом, сообщает The Dong-a Ilbo
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