Политика
СМИ сообщили о желании Ким Чен Ына посетить РоссиюИзвестия вчера в 22:25
Южнокорейское издание Dong-А Ilbo со ссылкой на бывшего сотрудника американской разведки сообщило о желании северокорейского лидера Ким Чен Ына посетить Россию. Об этом 21 марта сообщает «Интерфакс».
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с чего всё началось
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын может с официальным визитом посетить Россию после того, как в конце февраля он провел неудачные переговоры с президентом США Дональдом Трампом, сообщает The Dong-a Ilbo.Реальное время00:22
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Экс-глава ЦРУ по вопросам Кореи заявил о намерениях Ким Чен Ына посетить Россию
RT на русскомвчера в 23:31
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Олег Хорохордин назначен врио главы Республики Алтай
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