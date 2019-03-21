СМИ сообщили о желании Ким Чен Ына посетить РоссиюИзвестия вчера в 22:25

с чего всё началось

Южнокорейское издание Dong-А Ilbo со ссылкой на бывшего сотрудника американской разведки сообщило о желании северокорейского лидера Ким Чен Ына посетить Россию. Об этом 21 марта сообщает «Интерфакс».

Общество В Москве ожидается снег с дождем Температура воздуха в Москве 21 марта прогреется до +5°С, сообщает Гидрометцентр России.

Экономика Долг Центра Хруничева оценен в 84 млрд рублей Общая задолженность Центра имени Хруничева, производящего ракеты-носители "Протон" и "Ангара", составляет 84 млрд руб. Об этом в интервью "Коммерсанту" сообщил гендиректор предприятия Алексей Варочко.

Армия и оружие В США оценили шансы истребителя F-15C в бою против Су-57 Разрабатываемая концерном Lockheed Martin система обнаружения истребителей-невидимок может повысить шансы «старого» американского F-15C в бою против российского истребителя пятого поколения Су-57, пишет National Interest.

Политика Мадуро обвинил Трампа в краже денег на лекарства Венесуэльский президент Николас Мадуро заявил, что правительство президента США Дональда Трампа "похитило" у Венесуэлы $5 млрд, предназначенных для покупки материалов для производства лекарств.

Интернет Google представила дудл на основе технологий искусственного интеллекта Американская компания Google представила новый дудл, который был создан на основе технологий искусственного интеллекта.

Здоровье Диетологи назвали снижающую давление кашу Американские диетологи назвали овсянку самым важным продуктом для людей страдающих гипертонией.

Шоу-бизнес Появилось видео медленного танца Собчак и Богомолова В Instagram появилась запись романтического танца телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.

Экономика РЖД планирует построить новый офис за 72 млрд рублей Идее единого офиса много лет, но до конкретики проект дошел только сейчас, он получил название «РЖД-сити», говорят три собеседника «Ведомостей».

Хоккей «Авангард» обыграл «Барыс» и увеличил преимущество в серии "Авангард" обыграл "Барыс" в полуфинальной серии Восточной конференции - 3:1. Дубль в этой встрече сделал защитник Максим Чудинов.

Общество Россия и Китай соединили части железнодорожного моста через Амур Россия завершила инженерные работы на своей части железнодорожного моста через реку Амур из Еврейской автономной области в Китай, говорится на сайте правительства провинции Хэйлунцзян.

Политика Годовщина начала Второй мировой: Польша игнорирует историческую логику В сентябре 2019 года власти Польши собираются провести мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

Происшествия В Москве педофил десять лет держал мальчика в рабстве в коммуналке В Москве педофил похитил девятилетнего мальчика и в течение десяти лет держал в рабстве. Об этом сообщает телеканал НТВ.

Общество Панин признался в ненависти к «грязной и уголовной» России Актер Алексей Панин ненавидит Россию и считает, что это единственная страна в мире, кроме Северной Кореи, куда не хочется возвращаться.

Хоккей Кучеров стал второй звездой матча «Тампы» и «Вашингтона» Российский нападающий Никита Кучеров признан первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" — "Тампа-Бэй Лайтнинг", сообщает "Советский спорт".

Происшествия В Центре питания Универсиады-2019 проходят обыски Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Министерства внутренних дел (МВД) пришли с обысками в Центр питания Универсиады-2019 в Красноярске, сообщил ТАСС со ссылкой на источники.

Общество Власти Амстердама запретят экскурсии по кварталу красных фонарей Амстердамские власти ввели более строгие правила проведения мероприятий в центре города.

Политика Владелец «Морского старта» отменил заказ на украинские ракеты «Зенит» Заказ на ракеты «Зенит» на Украине, размещенный два года назад российской частной компанией S7 Space, будет отменен.

Футбол Юношеская сборная России сыграла вничью с Азербайджаном в Краснодаре Юношеская сборная России (игроки 2000 года рождения) на поле в Краснодаре не смогла переиграть команду Азербайджана в стартовом матче Элитного раунда Евро-2019.

Армия и оружие Источник назвал сроки первого полета Ил-112В Источник в военно-промышленном комплексе рассказал о том, что первый полет российского военно-транспортного самолета Ил-112В планируется провести в конце марта — начале апреля.

Экономика Вадим Шумков раскритиковал больницы за неэффективные траты В правительстве Курганской области состоялось совещание по результатам проверок центральных районных больниц.

Происшествия Водитель из Сенегала поджег автобус со школьниками в Италии 47-летний выходец из Сенегала, водитель автобуса, перевозивший школьников в окрестностях Милана, поджег транспортное средство, передает информагентство Askanews в среду, 20 марта.

Гаджеты В Роскачестве составили рейтинг лучших проводных наушников Эксперты Роскачества совместно со специалистами из Международной ассамблеи организаций потребительских испытаний провели исследование и составили рейтинг проводных наушников.