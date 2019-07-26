Армия и оружие
СМИ сообщили о запуске баллистической ракеты ИраномИзвестия 19:58
Иран провел запуск баллистической ракеты, сообщает телеканал Fox News. По данным источников телеканала, которые являются официальными лицами США, запуск якобы был произведен в ночь с 24 на 25 июля.
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 22:18, Вашингтон
Происшествия
Появилось видео нападения на Порошенко
Обновлено в 11:38
Политика
В Москве прошли обыски у незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
В Москве прошли обыски у незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму Восемь незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, среди которых Любовь Соболь, Елена Русакова и Кирилл Гончаров, получили сегодня утром повестки на допрос к следователю.
Обновлено в 07:53
Авто
Наиболее быстрые трехместные автомобили
Обновлено в 21:30
Политика
Помпео рассказал, как поставит Иран в невыгодное положение
Участие ряда стран в защите морских путей, проходящих через Персидский залив и Ормузский пролив поставит Тегеран в невыгодное положение, заявил американский госсекретарь Майк Помпео, сообщили в пресс-службе Госдепа.
Обновлено в 21:42
Общество
В Норвегии призвали убивать «русских лососей»
Обновлено в 13:41
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин опубликовал пляжное фото с Цымбалюк-Романовской
Певец Прохор Шаляпин опубликовал на своей странице в социальной сети романтическое пляжное фото с Виталиной Цымбалюк-Романовской.
Обновлено в 19:05
Общество
Названы изменения в законодательстве России с 1 августа
С 1 августа в России вступает в силу ряд законопроектов, способных изменить жизнь населения.
Обновлено вчера в 12:02
Политика
Моряки с задержанного СБУ российского танкера прилетели в Москву
Самолет из Кишинева, на борту которого находится экипаж российского танкера, задержанного на Украине, приземлился в Москве, свидетельствуют данные табло прилета аэропорта Домодедово.
Обновлено в 21:11
Происшествия
Американского миллиардера-финансиста нашли на полу в тюрьме
Американский финансист Джеффри Эпштейн, подозреваемый в организации проституции и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних и содержащийся в тюрьме на Манхэттене, на этой неделе был найден лежащим «в полубессознательном состоянии» на полу своей камеры, сообщает телеканал NBC.
Обновлено в 01:55
Политика
Палестина заявила о приостановке действия всех соглашений с Израилем
Палестинский лидер Махмуд Аббас заявил о приостановке действия всех соглашений с Израилем.
Обновлено в 17:41
Армия и оружие
Элитное подразделение США отозвали из Ирака из-за пьянства
Взвод спецназа ВМС США вывели из Ирака за «предполагаемое пьянство».
Обновлено в 14:48
Шоу-бизнес
Телеведущий Михаил Ширвиндт подал на развод
Обновлено в 10:52
Политика
В офисе владельца задержанного на Украине танкера проводятся обыски
По словам источника, устанавливаются причины отправления судна на Украину Обыски проводятся в офисе компании "Фос шипинг менеджмент" в Геленджике, танкер которой был задержан на Украине, передает ТАСС.
Обновлено в 11:48
Кино
Умер народный артист Анатолий Торопов
Обновлено в 09:56
Политика
Украина нашла замену российскому газу в Катаре
Украина приостановила закупки российского газа с 25 ноября 2015 года.
Обновлено в 08:19
Авто
Тюнеры хотят выпустить обновленный ГАЗ-69 «Козлик»
Тюнинг-ателье Truck Garage собирается выпустить лимитированную серию обновленного внедорожника ГАЗ-69.
Обновлено в 07:53
Космос
Астрономы нашли умирающего двойника Солнца
Мередин Джойс предположила, что примерно через 4,5-5 миллиарда лет наше Солнце тоже исчерпает свои запасы водорода, так называемое «ядерное горючее», и начнет сжигать гелий.
Обновлено в 12:45
Политика
Сенат США обвинил Россию во вмешательстве в выборы, ничего не доказав
Напомним, расследование Мюллера длилось не один год и не нашло доказательств вмешательства России в выборы американского президента.
Обновлено в 18:08
Экономика
Правительство РФ выделит более 15,5 млрд рублей пяти регионам
Правительство РФ дополнительно выделит более 15.5 млрд рублей на поддержку пяти регионов Дальнего Востока.
Обновлено в 07:04
Шоу-бизнес
Хабиб Нурмагомедов стал самой успешной звездой России по версии Forbes
В журнале Forbes появился рейтинг самых успешных звезд отечественного шоу-бизнеса и спорта моложе 40 лет.
Обновлено в 05:27
Здоровье
Областной онкодиспансер получит 620 миллионов рублей на переоснащение
Мурманский областной онкологический диспансер получит 620 миллионов рублей для переоснащения.
Обновлено в 07:00
Политика
Кличко вновь не смог выговорить слово
Мэр Киева Виталий Кличко не смог выговорить название института и насмешил пользователей Сети.
Обновлено в 11:41
Религия
Протоиерея Димитрия Смирнова экстренно госпитализировали в Москве
Протоиерея Димитрия Смирнова госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено в 09:53
Армия и оружие
В США 16 морских пехотинцев подозреваются в торговле людьми
Сотрудниками следственного отдела Военно-морских сил США задержаны 16 бойцов морской пехоты, подозреваемых в торговле людьми и контрабанде наркотиков.
Обновлено в 15:42
Политика
Партия Зеленского собралась устроить на Украине «рынок земли»
Партия «Слуга народа» поддерживает создание «рынка земли» и либерализацию социальной сферы на Украине, заявил глава партии Дмитрий Разумков.
Обновлено в 18:55
Общество
Назвали обязанности 6-летнего охранника Кадырова
Министр Чечни по нацполитике Джамбулат Умаров рассказал об обязанностях 6-летнего охранника главы республики Рамзана Кадырова, которого зовут Магомед-Эми Газиев.
Обновлено в 16:17
Футбол
«Гент» забил 6 голов «Вииторулу» Хаджи в Лиге Европы. Яремчук сделал дубль
"Гент" разгромил "Вииторул" в первом матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы.
Обновлено в 16:36
Общество
Жара в Париже побила абсолютный температурный рекорд
Обновлено в 09:00