Армия и оружие

СМИ сообщили о запуске баллистической ракеты ИраномИзвестия 19:58

Иран провел запуск баллистической ракеты, сообщает телеканал Fox News. По данным источников телеканала, которые являются официальными лицами США, запуск якобы был произведен в ночь с 24 на 25 июля.
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СМИ: Иран испытал баллистическую ракету

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