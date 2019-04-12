Происшествия
СМИ сообщили о задержании правозащитника Павла Пятницкого за стрельбуМосква 24 06:32
СМИ сообщили о задержании правозащитника, члена ОНК Павла Пятницкого за стрельбу в столице, передает телеканал Москва 24. По предварительным данным, он открыл огонь из окна машины. В Сети появилось видео с задержанным, которое он снял, находясь в машине правоохранительных органов.
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Губернатор рассказал о контртеррористической операции в Тюмени
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