Происшествия
СМИ сообщили о взрыве в воинской части в Архангельской областиRT на русском 05:52
Два человека погибли и 15 пострадали, по предварительным данным, при взрыве в воинской части в Архангельской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах региона.
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с чего всё началось
По предварительной информации, два человека погибли и 15 получили ранения при взрыве в воинской части в Архангельской области, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона. Он уточнил, что ЧП произошло в 30 километрах от Северодвинска, обстоятельства выясняются.РИА Новости05:48
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