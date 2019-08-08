По предварительной информации, два человека погибли и 15 получили ранения при взрыве в воинской части в Архангельской области, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона. Он уточнил, что ЧП произошло в 30 километрах от Северодвинска, обстоятельства выясняются.

с чего всё началось

Два человека погибли и 15 пострадали, по предварительным данным, при взрыве в воинской части в Архангельской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

СМИ сообщили о взрыве в воинской части в Архангельской области

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