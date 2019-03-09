СМИ сообщили о взрыве на подстанции в ВенесуэлеРБК 17:43

На электроподстанции «Сидор» в венесуэльском штате Боливар произошел взрыв, сообщает газета El Nacional со ссылкой на очевидцев. В свою очередь портал Primicia сообщает о пожаре на подстанции.

СМИ сообщили о взрыве на подстанции в Венесуэле

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