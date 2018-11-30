Экономика
СМИ сообщили о выявлении ЦБ тайных скупщиков крупных сумм валюты
СМИ сообщили о выявлении ЦБ тайных скупщиков крупных сумм валютыРБК18:19
Кем именно являются эти люди, на данный момент не ясно: клиенты, чьи данные фигурировали в документах банка, где скупалась валюта, утверждали, что подобных операций в эти дни в офисах этих кредитных организаций они не осуществляли, либо говорили, что покупали валюту в банках, «но не в таких суммах», рассказали в ЦБ.
РБК18:19
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Экономика
«Газпром» построил около 300 км «Северного потока — 2»
Обновлено в 21:08
Энергетика
Нефть подешевела до уровня октября 2017 года
На минимуме цена составила $49,46. Такой показатель также фиксируется впервые с октября прошлого года.
Обновлено в 18:50
Экономика
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Обновлено в 18:44
Энергетика
Минэнерго отметило восстановление уровня прибыльности АЗС
«Изменения налоговых и макро условий с 2014 года привели к росту цен, но из-за снижения внешних цен в ноябре 2018 года уровень общей маржинальности восстановился»,— отмечает господин Сорокин.
Обновлено в 14:01
Экономика
Чистая прибыль «Аэрофлота» по МСФО за девять месяцев снизилась на 17%
Чистая прибыль "Аэрофлота" по МСФО в январе-сентябре 2018 года снизилась на 17,2% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года - до 22,49 млрд рублей, следует из материалов компании.
Обновлено в 21:03
Финансы
Международные резервы России за неделю выросли на $2,5 млрд
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Обновлено в 10:38
Экономика
В Лондоне на аукционе продали самую дорогую бутылку виски
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Обновлено в 20:58
Финансы
Фондовые индексы США выросли в среду на заявлениях главы ФРС Пауэлла
Американский рынок акций завершил торги в среду уверенным ростом на фоне выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, тон которого показался инвесторам более "голубиным", чем ранее.
Обновлено в 17:46
Экономика
В Германии начали антимонопольное расследование в отношении Amazon
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Обновлено в 16:01
Экономика
Мантуров поддержал повышение порога доминирования для торговых сетей
Министерство промышленности и торговли поддержит повышение порога доминирования для торговых сетей, но не прогнозирует, когда будут поправки об этом в закон о торговле.
Обновлено в 11:56
Экономика
Китайских собак покормят из России
Обновлено в 17:24
Экономика
Бизнес на отходах: кто построит 220 мусороперерабатывающих заводов
Мусор в списке Белоусова "Еврохим" Андрея Мельниченко планирует инвестировать 3,5 млрд руб. в пилотный проект по строительству мусороперерабатывающего комплекса и "готов транслировать его по стране", то есть в случае успеха построить такие комплексы в разных регионах.
Обновлено в 16:28
Экономика
Парламент Северной Осетии принял в I чтении проект бюджета-2019
Парламент Северной Осетии принял в четверг в первом чтении бюджет республики на 2019 год с дефицитом 53,8 млн рублей, сообщил заместитель министра финансов региона Алан Дзагоев.
Обновлено в 11:30
Экономика
Сбербанк и РНКБ выплатят возмещение вкладчикам банка «Первомайский»
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выбрало Сбербанк и Российский национальный коммерческий банк (РНКБ) агентами для выплаты возмещения вкладчикам краснодарского банка "Первомайский", который в конце ноября лишился лицензии.
Обновлено в 12:32
Экономика
ВЭБ намерен создать проектный офис во Владивостоке
Власти Приморского края и ВЭБ.РФ в четверг во Владивостоке заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие транспортной и коммунальной инфраструктуры.
Обновлено в 20:30