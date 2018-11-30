Сделки проводят физлица, сообщил регулятор. Изучив реестр операций банков с наличной валютой, чеки и сопоставив результаты с данными видеонаблюдения, ЦБ выявил: сделки сомнительны.

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Энергетика Энергетика В ФАС заявили, что цены на независимых и крупных АЗС отличаются на 4% По информации РБК, власти разрешили независимым АЗС продавать топливо на 4% дороже, чем на заправках крупных нефтяных компаний, подписавших соглашение о заморозке цен.

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