СМИ сообщили о выводе иностранцами $1 млрд из России за пять месяцевРБК вчера в 20:39

В течение пяти месяцев 2019 года иностранные инвесторы вывели с российского рынка акций более $1 млрд, подсчитала газета «Коммерсантъ» на основе отчета инвестбанка BofA Merrill Lynch, учитывающего данные EPFR.

СМИ сообщили о выводе иностранцами $1 млрд из России за пять месяцев

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